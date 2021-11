Conforme a los criterios de Saber más

Joselito Carrera marcó el 15 de noviembre de 2021 en el calendario, como un día para no olvidar. Llegó a su cita con el famoso productor mexicano Nicandro Díaz González en Televisa San Ángel, México, a la 1:45 p.m.. Quince minutos antes de la hora pactada. Llevó en la mano un dossier artístico y en uno de los bolsillos de su pantalón, una fotografía de su fallecido padre. Pisar por primera vez los imponentes estudios mexicanos lo emocionó. “Lloré, no pude contenerme, no quería presentarme así, pero fue un acto natural”, recuerda.

“Nicandro entendió que mi reacción había sido producto de la emoción. Se portó muy bien conmigo, me preguntó sobre mi trabajo como artista, y después de ver el material que le llevé, me felicitó. Me dijo que ya tenía todos sus actores de ‘Mi fortuna es amarte’, pero igual se tomó el trabajo de llamar a la jefa de coordinación de los capítulos para preguntarle si había un personaje en el que podía encajar. Y para mi suerte, necesitaban un doctor”, detalla Carrera.

Ese mismo día, el artista nacional se reunió con el equipo de Televisa responsable del vestuario e imagen para ver detalles de su personaje: el ginecólogo Víctor Santillán.

“En el capítulo interactúo con Fernanda Urdapilleta (Andrea Cantú). Ha sido muy emocionante todo el proceso. Televisa es una empresa muy organizada, apenas llegué tenían listo el vestuario, mi fotocheck, son muy minuciosos”, explica Joselito Carrera. “Me cortaron el cabello, estoy con barba en el capítulo”, añade.

En mayo de este año, luego de superar una neumonía por COVID-19, el artista nacional decidió perseguir aquellas metas que había dejado relegadas, como buscar nuevos horizontes artísticos lejos del Perú.

“Después de la neumonía, me llené de motivación para perseguir mis sueños y propósitos. Me propuse viajar apenas esté bien, organicé mi trabajo y se dio. Reuní mi material y estuve detrás de muchos productores, hasta que llegué a Nicandro Díaz”, comenta.

En “Mi Fortuna Es Amarte” participan actores mexicanos reconocidos, como Susana González, David Zepeda, Sergio Sendel y Carmen Salinas, quien se encuentra delicada de salud luego de que le diera un derrame cerebral.

Recorrido televisivo

Joselito Carrera debutó en escenarios televisivos en 2004, como modelo de “Gente Dmente”, programa que tuvo a Rebeca Escribens y Cristian Rivero en la conducción. También fue reportero de “Superstar” y coanimó el comentado espacio nocturno de RBC, “La noche del Once”, junto a la colombiana Lucecita Ceballos. También ha formado parte de los espacios “Lima, limón” y “Dos sapos y una reina”. Actualmente conduce el programa “Emprendedor ponte las pilas”.

“Voy a seguir remando porque creo que estoy en el camino correcto. Quiero seguir haciendo cosas en México, Dios determinará qué caminos recorrer”, señala.

Carrera, quien en Perú integró el elenco de actores de sintonizadas producciones como, “Girasoles para Lucía”, Al fondo hay sitio” y “De vuelta al barrio”, asegura que no es un artista improvisado. “Tengo experiencia y estudios. He llevado cursos de actuación con Roberto Ángeles”, asegura.

Faceta deportiva

Antes de incursionar en el mundo artístico, Joselito brilló en el ámbito futbolístico. Integró el Club Deportivo Municipal. “Debo estar registrado en la Federación Peruana de Fútbol porque hasta el 98 fui arquero del Muni, un equipo con tradición. Pero descendió y tuve que buscar nuevos horizontes. Soy un guerrero y nunca voy a dejar de guerrear. Toda mi vida he perseguido mis sueños”, subraya.

Joselito Carrera ha participado en populares programas como “La noche del Once”, “Lima, limón” y “Dos sapos y una reina”. (Foto: Joselito / Difusión)

VIDEO RECOMENDADO

La popular serie nacional producida por ProTV Producciones, empezará su segunda temporada el Lunes 6 de enero, a través de la señal de América Televisión. null

TAMBIÉN PUEDES LEER