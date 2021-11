Conforme a los criterios de Saber más

Cuando Stefano Meier se mudó a Los Ángeles hace ocho años acababa de cumplir la mayoría de edad. Llegó a la imponente ciudad californiana para formarse como actor en escuelas prestigiosas, como Stella Adler Academy. Sus metas eran claras: labrarse un camino propio y brillar haciendo lo que le gusta. Y en esa búsqueda, encontró rutas sinuosas, puertas cerradas e innumerables “no”. Experiencias duras que el actor peruano pudo canalizar a su favor para no rendirse y continuar. “Al final del día no queda más que seguir porque el mundo no para”, asegura.

“Llevo aquí, en Los Ángeles, casi un tercio de mi vida. Vine a estudiar y a trabajar. Vivir aquí es bien loco, es la ciudad más grande en la que he vivido, es generosa, deja cumplir sueños, pero uno se puede sentir muy chiquito y solitario. Mantener la meta y rodearte de gente que te inspire es muchas veces la combinación perfecta para salir de esos momentos difíciles, cuando las cosas no te están saliendo bien, cuando te dicen ‘no’”, destaca el artista nacional.

El hijo de los actores peruanos Christian Meier y Marisol Aguirre ha participado en producciones como “9 Minutos” y “Melancolía” en Estados Unidos. Ahora busca expandir su carrera actoral y comparte pantalla con la actriz mexicana Ana de la Reguera en la segunda temporada de “Ana”, exitosa serie de Amazon Prime.

“Llegué a esta serie a través de mi mánager, envié mi material, lo vieron, pasé una audición y, finalmente, me eligieron. Y yo feliz de estar en este proyecto porque interpreto a un músico y la música es algo que me ha acompañado toda la vida”, señala.

En la ficción creada y producida por De la Reguera, el actor peruano da vida a ‘Bajo’, un joven músico allegado al entorno de “Papacito”, el interés amoroso de Ana en la serie.

“Mi personaje toca el bajo en una banda, ha sido súper chévere interpretarlo porque tiene un estilo de vestir que desafía todo lo impuesto por la sociedad, todo lo que el hombre y la mujer se deben poner como atuendo. Es interesante”, manifiesta Meier Aguirre.

“Además de tocar el bajo, toco La leona, un instrumento de cuatro cuerdas, es como un bajo acústico que acompaña la jarana. Tengo experiencia con los instrumentos de cuerda, pero igual tuve que aprender a tocar este instrumento para el papel”, añade.

Recuerda, además, que hace 18 años, su padre y Ana de la Reguera protagonizaron en Perú la sintonizada telenovela producida por Alomi Producciones “Luciana y Nicolás”.

“Estaba en el colegio, en tercer grado, tenía como ocho años, me vi todos los capítulos. Y ahora trabajar con Ana, a quien ya había conocido por mi papá, es emocionante. Ella es súper buena onda y muy profesional”, manifiesta el artista nacional.

“‘Ana’ es una comedia atrevida que toca temas importantes en torno al rol de la mujer, que son tabú en la sociedad, como la sexualidad y el amor. Es una historia que engancha desde el principio”, aclara sobre la serie de Amazon.

Stefano Meier también tiene propuestas para actuar en ficciones peruanas y no descarta aceptarlas, sin embargo aclara que compartir actuación con Marisol Aguirre en el teatro, sería un “sueño hecho realidad”.

“Lo que siempre he querido hacer en Lima es trabajar con mi mamá. Me encanta el teatro y es algo que voy a hacer sí o sí en algún momento de mi vida”, destaca.

Paralelamente a la actuación, Meier compone temas para ficciones. Junto al compositor brasileño Thiago Muller ha hecho música para películas independientes de Brasil. “Es algo que me apasiona y lo puedo hacer desde casa, en mis tiempos libres, es mi actividad favorita”, asiente.

“Estoy atravesando una etapa bonita, soy un actor con mucha hambre de aprender, de comer todo el conocimiento que pueda y absorber y empezar a descartar las cosas que no me sirven. Estoy listo para aprender de mis propios errores, tengo las herramientas necesarias para superar altibajos e ir por más”, subraya.

