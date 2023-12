Tras su salida de ATV, la periodista Juliana Oxenford habló de su colega Mávila Huertas, quien la reemplazaría eventualmente en el noticiero del canal nueve.

Por ello, mediante una transmisión en vivo por su cuenta de TikTok, Oxenford afirmó que Huertas le habría mentido al negarle que tomaría su lugar en la conducción del noticiero vespertino de ATV.

“Yo le había escrito y me lo negó, después le digo ‘oye no me mientes, me acaban de decir que yo no voy más y que vienes tú’. Y me dijo ‘no, mi prioridad es la radio’”, relató Juliana.

Tras ello, Oxenford ironizó diciendo que su colega estaba preparada para tomar su lugar en ATV, por lo que deseó su éxito en esa nueva aventura televisiva.

“Mávila ya está con la maleta lista en la avenida Arequipa, lista para entrar al canal, que le vaya bien y que respete al equipo hermoso que yo dejo”, indicó la comunicadora.

¿Por qué ATV despidió a Juliana Oxenford? Esto dijo la periodista





De este modo, Juliana Oxenford también dejó entrever en su cuenta de Twitter (ahora llamado X) que la gerencia de ATV decidió llamar a Huertas por su actitud pasiva ante las ordenanzas empresariales del canal.

“Bueno, también soy rentable. 15 minutos de comerciales no es causalidad. Levantar el prime time tampoco. Me voy porque necesitan una voz más ‘dócil’”, escribió.

Por su parte, Mávila Huertas evitó responder ante la polémica generada. El 15 de diciembre se podrá saber qué comunicador o comunicadora reemplazará a Oxenford.





Tweet de Juliana Oxenford





Juliana Oxenford no va más en ATV





Juliana Oxenford anunció su salida de ATV el pasado 26 de de noviembre, aunque su productor Javier Ávila fue el primero en dejar el canal, la periodista se mantendría hasta la quincena de este mes. Oxenford estuvo en ATV por cuatro años.

Ante su retirada del canal nueve, Oxenford no reveló si integraría un nuevo noticiero, pero dijo que regresaría con un proyecto grande en el que tenga cercanía con sus seguidores. No descartó lanzar un programa en YouTube.