Cuál fue la grave denuncia qué hizo Mavila Huertas durante noticiero de Panamericana TV

En la actualidad, Mávila Huertas es una de las periodistas más influyentes en nuestro país y por ahora trabaja en Panamericana TV; sin embargo, este jueves 31 de agosto la comunicadora salió a denunciar que están utilizando su imagen para promocionar y vender un producto con la ayuda de la Inteigencia Artificial (IA).

¿QUÉ DENUNCIA HIZO MAVILA HUERTAS EN PANAMERICANA TV?

Un sitio web llamado ‘Tus Articulaciones Saludables’, con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), utilizó de manera ilegal la imagen y voz de la periodista y conductora de televisión, Mávila Huertas, con el fin de promover una presunta crema milagrosa que aparentemente cura deformaciones óseas originadas por la artritis.

Ante ello, Huertas tomó la decisión de pronunciarse al respecto para alertar a la ciudadanía que no se dejen estafar por este tipo de publicaciones, por lo que desmintió tajantemente cualquier relación con el producto en cuestión. Asimismo, reveló que presentará una denuncia ante la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), en busca de que las autoridades competentes tomen las acciones correspondientes.

Y es que, respecto al tema, el abogado especializado en derecho digital, Erick Iriarte se pronunció al respecto, afirmando que este caso establece una clara violación a la protección de datos personales e imagen. El experto deja en claro que el video es un intento por engañar a la población y conseguir ventas para dicho producto, lo que podría implicar una cadena de responsables en esta infracción.

¿CUÁNDO INGRESÓ MAVILA HUERTAS A PANAMERICANA TV?

El 9 de octubre del 2022, Mávila Huertas se presentó como la nueva conductora del dominical “Panorama” de Panamericana TV, luego de la salida de la periodista Rosana Cueva. Al comienzo de la emisión del programa, la presentadora de noticias dio una palabra a todos los televidentes para agradecer su respaldo y consideración. Además, no dudó en dedicarle algunas palabras a su colega.

“No puedo iniciar tampoco sin dejar de reconocer el aporte de una persona que considero no solo mi colega, sino también mi amiga: Rossana Cueva. Ella ha liderado estos programas y en estos últimos años ella ha sido una de las artífices de las primicias y de los destapes políticos más importantes. Como dice el eslogan de este programa, marcaron la agenda sin duda. Para ella solo tenemos palabras de agradecimiento”, dijo la comunicadora.

¿POR QUÉ MAVILA HUERTAS DECIDIÓ NO SER MAMÁ?

A pesar que Mávila Huertas decidió congelar sus óvulos hace algunos años con el objetivo de convertirse en madre en algún momento, la conductora de Panamericana Televisión cambió de parecer con el fin del estado de emergencia ocasionada por la COVID-19.

“Yo no tengo hijos (…) postergué mucho la maternidad y, luego, pensé muchas veces si todavía debería o no ser mamá. Pero entendí que había elegido cada paso en mi vida. En esos diálogos internos en los que a veces me suelo refugiar, la decisión de no tener hijos está tomada. Ha sido una elección de vida también”, mencionó en diálogo con ‘Choca’ Mandros.