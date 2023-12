Luego de que se anunciara que la periodista Juliana Oxenford ya no irá más en ATV, su público se halla a la expectativa sobre quién sería la colega que la reemplazará. En un nuevo y polémico mensaje, la conductora dejó nuevas pistas sobre el personaje.

La noche del último 6 de diciembre, a través de su cuenta de X (antes Twitter), respondió a uno de sus seguidores sobre la posibilidad de que fuese reemplazada por “Mávila”, en alusión a la periodista Mávila Huertas. Ante ello, la conductora de “Al Estilo Juliana” confirmó que ella sería el nuevo rostro de las noticias de ATV y no dejó pasar la oportunidad para cuestionarla nuevamente.

Ante su estilo de confrontación, Oxenford ha ganado detractores y admiradores por partes iguales. Hace unas semanas anunció que ATV había decidido rescindir su contrato desde la quincena de diciembre. Uno de sus “haters” le recordó su pronta salida, ante lo cual, la periodista volvió a decir que el canal necesita una voz “más dócil” debido a los últimos acontecimientos políticos que sacuden al Perú.

“El canal me ha dado siempre libertad. Bueno, también soy rentable. 15 minutos de comerciales no es causalidad. Levantar el prime time tampoco. Me voy porque necesitan una voz más ‘dócil’”, dijo la experimentada periodista, en respuesta a un detractor.

Ante ello, un seguidor le consultó si ese personaje sería “Mávila”. Juliana Oxenford confirmó la información.

“Bingo! No te sorprendas porque firmó contrato cuando a mí todavía no me decían que no me renovaban”, reveló, además.