Está de acuerdo con que “Presencia cultural” es un programa emblemático del Instituto de Radio y Televisión del Perú. A lo largo de 38 años de señal ininterrumpida, su objetivo por difundir la cultura terminó por permear toda la producción del viejo Canal 7 convertido hoy en una multiplataforma de diferentes señales. Sin embargo, cuando le preguntamos a Jesús Solari, vocero de IRTP y Gerente de Televisión de TV Perú el motivo por el que se sacó del aire al programa, es difícil recoger en sus respuestas una razón puntual. Habla más bien de la necesidad de una renovación “estructural”, de conciliar cultura con entretenimiento, de programas con un ritmo que acerquen a diferentes generaciones.

Ante las críticas de diferentes líderes de opinión contra el cierre del programa, Solari demanda atención en otras iniciativas culturales de TV Perú, como el crecimiento real de las lenguas originarias en sus espacios informativos, el estreno de un bloque de animaciones en quechua y asháninka el fin de semana, el lanzamiento en abril del primer programa concurso en quechua, el próximo estreno del programa “Generación Bicentenario”, dirigido a los jóvenes. “Los que nos ven, nos quieren”, afirma.

¿Por qué se ha levantado un programa como “Presencia cultural”, tras 38 años en el aire de forma ininterrumpida?

“Presencia cultural” es un programa emblemático, al cual nosotros le tenemos mucho cariño. Nació con el ADN de Ernesto Hermoza, y este ADN se ha implantado en toda la programación que nosotros tenemos. Ha dispersado su esencia en todo lo que venimos haciendo en la parrilla de televisión de TV Perú. Ahora estamos dando paso a un nuevo formato, cuyo objetivo sigue siendo difundir cultura a través de las diferentes expresiones, con una nueva estructura. El hecho de que un programa tenga tantos años en la TV nacional no quiere decir que vaya a perder relevancia su objetivo.

Jesús Solari, vocero de IRTP y Gerente de Televisión de TV Perú. (Foto Prensa TV Perú).

La pregunta es directa: ¿El programa seguirá o se creará otro con otro nombre?

“Presencia cultural” se va a transformar en un nuevo espacio, definitivamente.

¿Pero por qué eliminar una marca tan sólida?

El espacio para la cultura está impregnado en todo nuestro ADN. Decir que “Presencia cultural” es el único programa que tiene como objetivo difundir la cultura es erróneo. Se tomó la decisión de darle un nuevo giro a nivel audiovisual. El nivel de estructura y objetivos queda igual, y teníamos la oportunidad de cambiarle de nombre. De acuerdo a eso hemos tomado la decisión de darle un vuelco a la estructura del programa como lenguaje comunicacional. No se va a quitar la cuota que cumplía “Presencia cultural” en la parrilla de programación de TV Perú. Somos conscientes de nuestro compromiso de difundir cultura, entretenimiento e información a todos los peruanos y peruanas. Para cerrar este gran ciclo de 38 años con “Presencia cultural”, realizamos un gran homenaje en noviembre para Ernesto Hermoza, a quien queremos muchos y estamos muy pendientes de su salud. Seguramente vamos a reprogramar ese homenaje para que el público pueda conocer su gran carrera dentro del Instituto. Nosotros seguimos viendo por él porque es un profesional muy ligado a nosotros. Él ya no está por temas de salud en la pantalla, pero sigue perteneciendo a la familia de IRTP.

Conductor de 'Presencia Cultural' Ernesto Hermoza. En noviembre pasado, el canal del Estado celebró un homenaje dedicado a su carrera frente y tras las cámaras. (Foto: Captura de TV Perú)

¿Ernesto Hermoza sigue estando en la planilla del canal?

Si. Claro que sí.

Recientemente publicamos la reacción de líderes de opinión en el sector cultural en contra del cierre del programa. ¿Qué opinión le merece estas críticas?

Respeto mucho las opiniones de todas las personas, pero hay algo más importante. Los que nos ven, nos quieren. Quisiera que el público pudiera compenetrarse más con los contenidos que hacemos en general en IRTP. Quien nos ve podrá darse cuenta de que nosotros respiramos cultura e identidad peruana. Es necesario compenetrarse con los contenidos de toda la parrilla de programación para darnos cuenta que la cultura en IRTP está viva.

Alonso Rabí y Martina Negrón condujeron “Presencia Cultural” en su última etapa. (Foto: Captura de TV Perú)

Justamente porque nos damos cuenta le llamábamos preocupados. “Presencia Cultural” no es el único programa fuera del aire. Ha pasado lo mismo con “El Placer de los ojos” de Ricardo Bedoya y “Costumbres” de Sonaly Tuesta... ¿Qué está pasando?

Ricardo Bedoya tomó la decisión, a causa de la crisis política, de dar un paso al costado. Pero después de ese momento difícil nos hemos reunido con él y sigue con nosotros. El programa se sigue produciendo. En el caso de Sonaly, ella decidió, por un tema personal, renunciar al instituto. Después de eso la hemos vuelto a convocar pero decidió seguir con sus proyectos personales. Seguimos en comunicación. Las puertas están abiertas para ella, siempre será parte de esta casa.

¿En el Caso de Alonso Rabí, cómo queda su vínculo tras el cierre de “Presencia cultural”?

Con Alonso conversamos en año pasado sobre el cambio de formato de “Presencia cultural”. Y que contábamos igual con él para generar nuevos contenidos dentro de su perfil. Una de las cosas que estuvimos conversando con él fue recuperar un programa literario. Y coordinamos en que íbamos a generar un piloto para evaluarlo y sacarlo al aire. Él aceptó y empezó la preproducción del nuevo programa. En ese tiempo perdimos a Lucho Repetto, parte de la familia de IRTP, y quien tomó la posta de su programa “museos sin límites” fue Fátima Saldonid, quien tuvo mucha cercanía con él. Pero Fátima ha tenido un problema de salud y se decidió que ya no iba a estar en el programa. Inmediatamente llamamos a Alonso, para sumarlo al programa, pero nos comentó que sus horarios de clases se cruzaban con las grabaciones. Ahora estamos haciendo un cásting para poder tener un nuevo talento para el programa. Hace un par de semanas se terminó de hacer el piloto de Alonso para ver como iniciábamos el año. Lo evaluamos, a mí el formato me pareció muy bueno, pero cuando estábamos revisándolo, aparece su comentario en las redes (Nota del editor: lamentando la desaparición de Presencia Cultural). Conversamos con él, le preguntamos qué había pasado, por qué se había apresurado en pensar algo que no le habíamos comunicado. Él sigue siendo parte de la familia de IRTP. En ningún momento nosotros nos hemos desvinculado de él. Al contrario, tenemos listo el piloto para empezar a producirlo, solo está en etapa de evaluación ante el comité de contenidos. Son malas interpretaciones que se dan por la falta de comunicación.

Aún no me ha respondido mi primera pregunta. ¿Por qué sacar “Presencia cultural” del aire? ¿Qué criterios se aplicaron?

Aparte de ser un medio público, somos una multiplataforma que tiene que estar siempre en constante reinvención. No desmerecemos los productos, sino que planteamos la renovación del lenguaje audiovisual de cada uno de ellos. Nosotros tenemos que estar a la vanguardia. “Presencia cultural” es un hito importantísimo en la televisión, pero todos los espacios deben dar paso a la renovación estructural.

Sonaly Tuesta, reconocida por su programa "Costumbres", dejó la señal de TV Perú para dedicarse a proyectos propios, señaló Solari. (Instagram: @sonalytuesta).

¿Cree que el formato de magazín propio del programa ha quedado obsoleto?

No. Lo que pasa es que hay otras técnicas que son necesario implementar. Por ejemplo, el ritmo. Si tú tienes un ritmo adecuado, conectas con el público. Y nosotros queremos conectar con todas las generaciones. Y para eso es necesario tener un ritmo comunicacional que conecte con todos los públicos. No queremos que la gente diga que el IRTP hace contenidos de calidad pero que no nos vea. Queremos que la gente nos vea, no solo que nos valide porque existimos. La cultura tiene que ir indexada con el entretenimiento, porque si no, la gente no se va a conectar con este objetivo de difundir cultura. Nuestros objetivos son la difusión de la cultura, la información plural y la construcción de ciudadanía.

¿Es un asunto de rating entonces? ¿Manejan en el canal esa información, una guía para la televisión comercial, a la hora de tomar decisiones?

Nosotros no nos medimos por el rating. No somos un medio de comunicación comercial. Representamos a todos los peruanos y peruanas. Nos medimos por la pertinencia de los contenidos que generamos.





