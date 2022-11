En la nueva propuesta de Del Barrio Producciones y América TV, Meier Aguirre interpretará a Doménico Rossi, un joven apuesto, carismático y trabajador, quien al iniciar una amistad con ‘Maricucha’ (Patricia Barreto) despertará los celos de ‘Renato Corbacho’ (Andrés Vílchez).

─Después de rechazar varias propuestas para actuar en producciones peruanas, ¿qué te llevó a aceptar esta oferta?

Siempre he querido actuar en una producción de aquí, pero el tiempo no cuadraba. Esta vez cuadró con una gran producción, una extraordinaria oportunidad. La primera parte de “Maricucha” fue un éxito, estuvo muy divertida, y esta tiene más sorpresas aún.

─¿Cómo te llegó la propuesta?

Me enteré por mi manager que iban a hacer esta segunda parte, igual estaba enterado de lo que había sido la primera, entonces me acerqué a hablar con la producción sobre el personaje y las cosas cuadraron bien.

─¿Serás el nuevo galán de Maricucha?

Doménico Rossi es un “galán nuevo”, pero no es el típico galán que uno se imagina. Es carismático, trabaja duro y lucha contra varios prejuicios que el público reconocerá cuando vea la telenovela. Entra por el lado romántico y la dinámica que tiene con Renato y Maricucha está muy divertida. Como es un personaje anclado en nuestra cultura limeña, alguien de aquí, utilicé mis memorias y momento previos para conectar con este, para que se se sienta más yo y menos ajeno.

Stefano Meier es hijo de Christian Meier y Marisol Aguirre. (Foto: Elías Alfageme)

─¿Doménico Rossi tiene de ti?

Varias cosas, algunas incluso las maneja mejor que yo.

─¿Te consideras un galán juvenil?

No sé qué decirte, nunca he sido bueno hablando de mí porque soy un poco tímido. Solo espero que mi personaje tenga buena recepción.

El personaje de Stefano despertará los celos de ‘Renato Corbacho’ (Andrés Vílchez) al iniciar una amistad con ‘Maricucha’ (Patricia Barreto). (Foto: Elías Alfageme)

─¿Qué opinan tus padres de tu incursión en la televisión peruana?

Están muy felices, siempre hablo con ellos sobre las oportunidades que llegan a mí, me aconsejan, me gusta escucharlos, aunque al final las decisiones las tomo yo.

─Ver a tu personaje y a Maricucha en los adelantos de la telenovela, me evocó a Gabriel Maidana (Christian Meier) y Lucía Morelli (Marisol Aguirre) en “Gorrión”. ¿Encuentras similitud en ambas parejas?

Para serte sincero, solo he visto algunas escenas de “Gorrión”, pues esa telenovela salió antes de que naciera, pero sé perfectamente cómo eran los personajes que interpretaban y de hecho sí puedo ver las similitudes.

─¿Qué representa para tu carrera actuar en una producción peruana? ¿Siempre estuvo en tus planes?

Es reconectar con cosas de Lima, con mi cultura, mis raíces. Aquí estoy en casa, me gusta mucho, lo disfruto, y por supuesto que siempre estuvo entre mis proyectos, hacer televisión acá va de la mano con hacer cine y teatro.

─¿Tienes propuestas para hacer cine?

Hay ciertas cosas que van por buen camino, estoy emocionado con lo que se viene.

─¿Hacer teatro con tu mamá sigue en tus planes?

Ese es un tema personal muy importante y querido para mí, se dará el próximo año o el siguiente.

─¿Al irte a estudiar y trabajar en el extranjero, buscabas evitar comparaciones con el trabajo de tus padres?

Hay parte de eso en la toma de decisiones, pero también viene por el lado de querer hacer un camino propio. A medida que pasa el tiempo, uno se da cuenta que no puedes desligarte de algo que es tuyo, que es tu familia, al contrario, es aprovechar los buenos lados de ciertas cosas y de lo que uno puede ofrecer.

─Mientras algunos destacan tu participación en la televisión peruana, otros relacionan tu presencia en Perú con una ausencia de oportunidades en el extranjero. ¿Cómo respondes a esos comentarios?

Lo mejor es no responder. Creciendo con padres actores y con gente que conozco de la industria, es inevitable no haber escuchado cosas así. Para responderte citaré una frase que ha dicho mi padre en una entrevista reciente: “Primero hay fans antes que haters, no es al revés”. Eso es muy cierto.