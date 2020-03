En las últimas horas, Televisa emitió un comunicado interno para informar que la empresa detectó en sus instalaciones a dos personas con coronavirus. De acuerdo al documento, estos casos ya se encuentran en cuarentena.

“Para nosotros es vital informarles que, al día de hoy, se han identificado dos casos positivos en Televisa San Ángel que ya se encuentran en cuarentena. Asimismo, la gente que tuvo contacto directo con ellos está en su domicilio siguiendo el protocolo respectivo, monitoreados por la coordinación médica", dice el documento", se lee en el comunicado.

Según información del diario El Universal de México, la información no aparece en las redes sociales de la empresa. Tampoco se revelan los nombres de las personas afectadas, pero algunos medios han referido que se trata de un productor y un directivo.

“Nuestro servicio médico está en contacto permanente con todas las áreas de Grupo Televisa, para poder atender a cualquier colaborador que presente sintomatología. Estas medidas están encaminadas a mitigar los riesgos, proteger a los colaboradores, y la continuidad de nuestras operaciones”, continúa el comunicado.

Hasta el momento, Televisa no ha dispuesto detener las grabaciones de algunas de sus telenovelas. Por otro lado, actores como Angelina Boyer y Leticia Calderón, compartieron en sus redes sociales algunas fotos del backstage de “Imperio de mentiras”, producción de la empresa mexicana que comenzó a grabarse a inicios de marzo.

Al igual que “Imperio de mentiras”, “Como tú no hay 2”, otra telenovela de Televisa, continúa grabando actualmente.





Días antes, el actor Juan Ferrara criticó al productor de la obra “La naranja mecánica”, en la cual actúa, por convocar al elenco y a reporteros a develar una placa por sus 250 representaciones.

“Me parece que es irresponsable del productor de invitarnos en este momento cuando… Italia canceló, todo parado…. ¡¿si estoy hablando por qué me interrumpes?!, por eso no nos entendemos. En Italia, está todo mundo diciendo desde allá que no salgan de sus casas, por no hacer caso, porque somos muy italianos, somos muy españoles, somos muy mexicanos… muy irresponsables...", dijo el actor.

PROGRAMA HOY

El programa “Hoy” tampoco detuvo sus grabaciones por la epidemia del coronavirus. La productora Magda Rodríguez del matutino de Televisa, reveló que como medida de precaución desaparecerían algunas secciones pero no habló, de ninguna manera de cancelar la emisión.

Por otro lado, la empresa, que el miércoles 18 de marzo presentaría públicamente su nueva telenovela Te doy la vida en el foro 9 de Televisa San Ángel, canceló el evento como medida de prevención para evitar la propagación del COVID-19.

México cuenta actualmente con 118 casos confirmados de coronavirus y un fallecido por esta causa.

