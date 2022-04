Punta Hermosa es uno de los balnearios más antiguos del sur, junto a Punta Negra y San Bartolo. Cada verano, es visitado por cientos de limeños, quienes viajan hasta el km 42 de la Antigua Panamericana Sur para disfrutar del sol en sus playas. Este lugar, es, además, el lugar que vio crecer a una de las estrellas del surf nacional: Sofía Mulanovich.

Desde muy pequeña, Mulanovich vio correr olas a su familia en las playas de Punta Hermosa, desde su hermano mayor hasta su papá y su abuelo. No fue casualidad que con el tiempo se enamore de las olas tanto como ellos, así como también del balneario que la vio en sus primeros acercamientos al surf y que hoy es hogar de la familia que ha formado con su pareja y su hijo Theo. “He vivido siempre en Punta Hermosa. Mis papás se mudaron hace más de 40 años y por eso nunca he vivido en Lima. Este es mi lugar” , comenta con alegría la atleta olímpica a El Comercio.

‘La gringa’ -apelativo con el que se le conoce- cuenta que ama vivir frente al mar y conectar con la naturaleza. “Lo que más me gusta de vivir en Punta Hermosa es que estoy frente al mar. El mar es mi lugar favorito, es mi trabajo, mi hobby y mi pasión. Además, aquí en Punta Hermosa hay una linda comunidad, porque es gente que se conoce de toda la vida. Es un hermoso lugar para vivir”, cuenta.

Asimismo, la campeona mundial de surf revela cuáles son los restaurantes y ‘spots’ que suele visitar y en los que comparte junto a su familia. “Hay un montón de sitios super buenos en Punta Hermosa. Está la Calle Isla Ballestas, donde pueden encontrar tiendas y restaurantes riquísimos como Doris, La Marmita para postres y la Charcutería Lucaffe donde se puede disfrutar de un buen sanguchito. También están Kaia y Cañete que son lugares con cartas riquísimas”, precisa Mulanovich.

Otros de los restaurantes que la surfista frecuenta son La Cucharita y Don Nico, donde disfruta de carnes y parrillas en cenas importantes. En cuanto a tiendas, Mulanovich recomienda visitar Aquamarine Home para piezas de diseño de interiores y artículos de decoración.

Sofía Mulanovich lleva 38 años viviendo en el famoso balneario del sur y, hasta el momento, sus playas favoritas para relajarse o correr olas son Playa Señoritas, Playa Caballeros, Playa Blanca y Playa Negra, que tiene un especial lugar en sus recuerdos, pues es donde empezó a correr tabla.

En estas playas también comparte momentos inolvidables con su familia y pasa gran parte de su tiempo. “Lo que más hacemos es tener relación con las playas al correr tabla, que es lo más popular aquí. Vivir cerca a la playa te da un lindo estilo de vida y te conecta con la naturaleza, ver el mar te da paz y tranquilidad. De hecho es más tranquilo que vivir en la ciudad”, concluye.

