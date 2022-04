Al actor peruano André Silva ha logrado destacarse en diversos proyectos como películas, novelas y obras de teatro. Gracias a su talento y al apoyo del público, recibió el Premio Luces 2021 como mejor actor de la televisión por su rol principal en Luz de Luna, reconocimiento que luce muy orgulloso en sus redes sociales. Silva no solo dedica su tiempo a su profesión, sino que siempre busca darse una escapada y viajar junto a su familia.

En conversación con El Comercio, el actor destacó que le gusta conocer la historia de los destinos turísticos que visita, atesorando las experiencias y los momentos que vive junto a su esposa y su pequeña hija.

Aunque lo hemos visto aparecer en las pantallas de América TV en diversas novelas, actualmente, está protagonizando la obra teatral Roberto Zucco, donde interpreta a un asesino en serie italiano.

Gracias a tu carrera como actor, ¿has llegado a visitar algún destino?

La verdad es que como actor no he viajado tanto. La única experiencia grande de viaje para grabar fue en la telenovela “Solo una madre”, donde interpretaba a un personaje que se llamaba Ever que era un chico peruano que se había ido a Estados Unidos a trabajar para sacar adelante a su familia en Perú. Tuve la oportunidad de grabar en Nueva York, recuerdo que llegamos en una época de mucho frio, incluso grabamos a 10º bajo cero. Fue una experiencia bonita, extrema e inolvidable.

¿Cuáles son los últimos viajes que has hecho?

He tenido la posibilidad de ir a Arequipa. También he podido viajar a Cancún en México y, hace menos de un mes, fui a Nueva York.

Respecto al último destino al que viajaste, la ciudad de Nueva York, ¿qué lugares turísticos te gustaron más?

La ciudad de Nueva York me gustó mucho. Tuve la posibilidad en esa oportunidad de conocer la Estatua de La Libertad, Museo Americano de Historia Natural que es maravilloso. Ahí hay descubrimientos importantísimos sobre animales de la prehistoria tanto terrestres como marinos, es uno de los museos más completos y puedes tardar más de medio día recorriéndolo. Lo interesante es que brindan un guiado electrónico, mediante el cual te dan audífonos para que puedas conocer más a fondo lo que estás observando e incluso hay en diversos idiomas.

Estuve en el centro de Nueva York en La gran manzana y es impresionante la cantidad de publicidad que hay que es lo más característico de esa zona. También conocí el Museo del helado donde hay diversos juegos para niños, piscina de chispas de colores, proyecciones y todo esta decorado con los colores de los helados.

El actor peruano comparte con sus seguidores los destinos nacionales e internacionales a los que recurre junto a su familia. Foto: Archivo personal

Y dentro del país, ¿a qué destino te gusta viajar más?

Arequipa es uno de los lugares que me gusta visitar muchísimo, tengo algunos familiares y siempre que puedo me escapó para allá. He ido a Yanahuara, Colca, la Plaza de Armas de noche es un lugar espectacular que está muy bien iluminado, la arquitectura que compone el centro histórico de Arequipa destaca las construcciones enormes como el Monasterio de Santa Catalina y las calles son estrechas por lo que es preferible caminar.

"La diferencia en un viaje no es solo ver y conocer, sino también vivir experiencias. Eso es lo que me encanta". André Silva Actor peruano

Los arequipeños son muy amorosos, buena onda y respetuosos. Por ser un destino turístico muy visitado están acostumbrados a recibir turistas y de alguna manera toda la ciudad esta como entrenada para la persona que va la acoja cálidamente. Respecto a la gastronomía, me gusta el adobo es buenazo, hay harto camarón, las sopas, el rocoto relleno, los clásicos y de postre el queso helado.

¿Con quienes disfrutas viajar?

Me encanta viajar con mi familia. Siempre trato de buscar destinos amigables para viajar con ellos y Arequipa, sin duda, es uno de ellos. Por ejemplo, cuando hace frio no es un frio intenso se puede soportar, no es tan extremo como otros lugares.

¿Qué tienes en cuenta al elegir un lugar para visitar con tu hija?

Yo suelo hacer un cronograma de actividades con mi esposa. Visitamos y nos tomamos el tiempo, porque cuando viajas con una niña no es un viaje donde le puedes sacar el jugo a todos los lugares, debes ir más despacio. Es un viaje donde tienes que tomarte el tiempo para jugar, ver las áreas verdes para que se distraiga un poco y entrar a su ritmo. De repente hay un parque de juegos cerca y te tienes que quedar un par de horas, lo importante es que disfrute y se sienta cómoda con lo que está haciendo.

El actor en las calles de Nueva York junto a su hija. Foto: Archivo personal

Otra cosa que hago y que me resulta interesante es que cuando viajo a cierto destino con mi familia alquilo una movilidad y de esa manera voy a mi ritmo. No dependes de alguien que te lleve a cada destino, porque tú tomas la decisión de salir a tus horas, o si es un destino que no te gusta puedes adelantar el regreso. Ese tipo de cosas me han funcionado muchísimo.

Considerando eso, ¿te gustan los viajes de carretera?

Los he hecho, en una oportunidad fui manejando hasta Tumbes con mi familia. Pero claro, parando en determinados puntos, como por ejemplo en Chimbote, Chiclayo, luego en Trujillo, porque es un viaje bastante largo. Así que vamos averiguando qué destinos nos gustaría conocer de cada parada y acomodándolo con un poco de descanso y horas de comida.

¿Te consideras una persona aventurera?

Sí, me encanta la aventura, siempre que voy a un lugar trato de hacer algún deporte extremo. Mi hija también, o sea tiene 4, pero ya tiene el alma aventurera. Por ejemplo, en este último viaje a Nueva York manejamos bicicleta, caminamos por todo el Central Park y fue una bonita experiencia. Alquilan bicicletas con asientos para niños. También, pudimos patinar sobre el hielo y para ir a ver la Estatua de la Libertad fuimos por una embarcación por el medio del mar.

El actor junto a su hija por las calles de Nueva York. Foto: Archivo personal

En Arequipa montamos caballo, y los paseos en moto también me gustan mucho. Creo que la diferencia en un viaje no es solo ver y conocer, sino también vivir experiencias. Eso es lo que me encanta. Por supuesto, averiguando bien dónde hacerlo, todo tiene que ser de forma segura.

¿Y qué más hace André Silva cuando no está trabajando?

Me encanta la playa, nadar, jugar futbol, leer y cocinar. A cada destino que voy hacemos como un tour gastronómico del lugar y ya cuando extrañamos la comida peruana y estamos fuera del país, recurrimos a la web para ver los restaurantes cercanos. Utilizo bastante la aplicación Yelp donde te dan opciones cercanas y recomendadas. Me ha salvado bastante.

Por último, ¿Cuál dirías que es el mensaje que intentas transmitir a tus seguidores en redes?

Creo que trato de transmitirles la idea de que la vida siempre hay que llevarla con mucho positivismo, mucha alegría, sin hacer daño a nadie, disfrutando de la familia y apoyándose en ellos. Para mí eso es fundamental y así es como a veces hacemos enormes sacrificios, trabajando muchas horas todos los días para darles lo mejor. Sin embargo, también es necesario darte un tiempo de relajo para recargarte de energía. En mi caso, yo disfruto viajar junto mi familia.

