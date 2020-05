Spas de lujo de Estados Unidos, México, Francia y China explican cómo realizar los servicios que ofrecen a sus clientes. Es su manera de ayudar a las personas a combatir la apatía, la ansiedad y el estrés producidos por el aislamiento social. ¿Cuáles son los spas y qué terapias sugieren? Entérate a continuación.

Hualalai Spa

Este espacio, ubicado en el Four Seasons Resort Hualalai de la Isla Grande de Hawái, brinda un tratamiento corporal con insumos fáciles de encontrar. ¿Qué requieres? 1 cda de aceite de coco, 12 oz de leche de coco, 1 cda de cacao o cocoa en polvo, ½ tz de azúcar blanca o rubia, ½ tz de sal y mantequilla de cacao al gusto (consíguela en farmacias o supermercados).

Coloca el azúcar, el aceite de coco y el cacao en un tazón y forma una pasta homogénea. Date un baño y exfolia codos y rodillas con la mezcla. Después, llena la tina (o una batea si estás en la ducha) con agua tibia (debe haber vapor), agrega la sal y la leche de coco y finaliza el baño con esa agua. Una vez con el cuerpo seco, aplica la mantequilla de cacao en tus codos y rodillas para dejarlos suaves. Por último, ponte una bata y reposa el tiempo que desees mientras disfrutas de una simple bebida hawaiana: agua de coco con una rodaja de limón.

Hualalai Spa enseña a sus clientes a preparar su propia crema corporal. / Foto: Hualalai Spa.

SE Spa

Pertenece al hotel cinco estrellas Grand Velas Riviera Maya (México) y es conocido por sus masajes. Por eso, te enseñan a hacer uno. Frota las palmas de tus manos hasta generar calor. Con la yema de los dedos de tu mano derecha, presiona firmemente tu omóplato izquierdo y gira lentamente el cuello en ambas direcciones por tres minutos. Repite tres veces y cambia de mano. Luego, con los dedos índice y medio de ambas manos presiona la entre ceja. Sin levantar los dedos, dirígete hacia cada sien mínimo cinco veces. El tercer paso consiste en cubrirte los ojos con las manos mientras aprietas la frente con la yema de los dedos. Ejerciendo la misma fuerza, los direcciones a la nuca. Hazlo dos veces más. Finalmente, masajea suavemente tus orejas con el índice y el pulgar. Desde la parte superior hasta el lóbulo, una y otra vez, el tiempo que consideres necesario.

Una sesión de masajes en el SE Spa del hotel Grand Velas Rivera Maya cuesta desde US$236. / Foto: SE Spa.

Morpheus Spa

Apuesta por la aromaterapia. Este local del complejo City of Dreams, en la región china de Macao, asegura que las fragancias agradables mejoran el estado de ánimo. La de lavanda y la de manzanilla, por ejemplo, calman. ¿Te falta motivación? La respuesta está en el olor de la naranja dulce o del limón. Morpheus Spa recomienda llenar tu casa con estos perfumes estimulantes. Así, coloca las plantas mencionadas en distintos ambientes o echa el zumo de aquellos cítricos en un botella con rociador y espárcelo en cada rincón, como si se tratase de una colonia.

Morpheus Spa también realiza terapia con cristales para reducir el estrés y la ansiedad. / Foto: Morpheus Spa.

The Spa

En el spa del Four Seasons Hotel & Resort de Washington los tratamientos faciales cuestan entre US$170 y US$250. Pero tú no necesitas ese presupuesto. Alista una toalla, jabón de cara, zumo de limón y hojas de menta al gusto, un exfoliante facial (si no tienes, mezcla 1 tz de aceite de coco con 2 tz de azúcar blanca o rubia), una crema y una mascarilla de rostro y un par de rodajas de pepino.

Recoge tu cabello, lava tu cara con jabón y agua tibia y sécala con la toalla. Después, llena una batea o el lavatorio de tu baño (tapa el agujero de la tubería) con agua caliente, el zumo de limón y las hojas de menta. Acerca tu rostro a una distancia prudente para no quemarte. Cubre tu cabeza, desde la nuca hacia el ras de la batea o lavatorio, con una toalla y retírala cuando notes que tu cara está caliente y ligeramente enrojecida. El segundo paso es exfoliar el rostro con la yema de los dedos y movimientos circulares. Enjuágate con agua tibia y sécate. Luego, aplica la mascarilla facial, pon las rodajas de pepino sobre tus ojos y recuéstate hasta que el producto penetre la piel. Retira la mascarilla con agua tibia, seca y salpica agua helada para sellar los poros. Vuelve a secar y échate la crema hidratante.

El anti arrugas y líneas de expresión es uno de los tratamientos faciales que ofrece The Spa. / Foto: The Spa.

Sense, A Rosewood Spa

El cabello también merece un cuidado especial. Aunque al permanecer en casa lo proteges de los rayos del sol y del polvo, igual se maltrata. Por esa razón, Marléne Belvalette, directora del spa del Hôtel de Crillon París, comparte un práctico tip para sellar las puntas del pelo. Calienta una toalla en el microondas por 10 minutos. Mientras tanto, frota las puntas con aceite de coco y cepilla la zona. Envuelve tu cabello con la toalla precalentada y, tras 15 minutos, lava con agua caliente y champú dos veces consecutivas.

Sense, A Rosewood Spa hace acupresión, reflexología, aromaterapia, logoterapia y masajes. / Foto: Sense, A Rosewood Spa

