En los últimos años, Ariana Grande ha experimentado un drástico cambio físico a raíz de su enfermedad y otros dolores que acumulaba desde hace algún tiempo. Estado que en los últimos meses empezó a provocar cada vez más comentarios (malintencionados o no) en redes sociales en torno a su cuerpo. Ahora, parece que la gota rebasó el vaso porque rompió el silencio social para protagonizar un viral vídeo en Tik Tok donde explica a corazón abierto el detrás de su cambio de imagen.

Antes de salir de casa para cumplir con su agenda de trabajo, Ariana decidió tomarse unos minutos para aclarar de una vez por todas los rumores sobre su salud física y la imagen que todos critican ahora. “No hago esto muy a menudo. No me gusta. No soy buena en ello. Pero solo quería hablar sobre sus preocupaciones sobre mi cuerpo y lo que significa ser una persona con un cuerpo y ser vista y que me presten tanta atención”, empezó el discurso en el que señaló que no le parece adecuado hablar a la ligera sobre el cuerpo de otras personas, se tengan buenas intenciones o no. “ Creo que deberíamos ser más gentiles y menos acostumbrados a comentar sobre los cuerpos de otras personas. Sin importar qué . Si piensas que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea, saludable, no saludable, grande, pequeño, esto, otro, sexy, no sexy... Simplemente no deberíamos”, puntualizó.

Así mismo, también se refirió a lo mucho que afecta la forma de hablar sobre el cuerpo de los demás, ya que considera que puede ser un factor determinante a la hora de crear personas y espacios seguros. “Hay maneras de de dar un cumplido a alguien o ignorar algo que veas que no te gusta. Creo que deberíamos ayudarnos entre nosotros respecto a ser más seguros y mantener a los demás seguros”, afirmó.

(Fotos: Tik Tok @arianagrande)

Las tres cosas que dijo Ariana sobre hablar de cuerpo ajenos

Con un tono de voz calmado, reconfortante y seguro, Ariana enumeró los tres mensajes que quería hacer llegar a través de este vídeo que en cuestión de horas ya sobrepasó las 12 millones de reproducciones y los 3 millones de Me Gusta en Tik Tok.

En primer lugar, defendió la diversidad de cuerpos y las distintas formas en las que una persona puede lucir saludable, ya que, irónicamente, la etapa más saludable que sus seguidores creían en realidad fue la peor para ella. “Hay diferentes tipos de belleza. Hay muchas y diferentes formas de lucir saludable y hermosa. Sé que el cuerpo que han estado comparando con mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo. Tomaba muchos antidepresivos, bebía, comía mal, estaba en el punto más bajo de mi vida cuando me veía de la forma en que ustedes consideraban saludable ”, reveló para sorpresa de sus fans.

Además, cabe mencionar que la artista resaltó que no debe explicaciones al resto, pero que las quería dar todas formas para crear un espacio de honestidad y libertad para poder empezar a hablar sobre este tema que se ha convertido en un verdadero problema en la sociedad actual. “S iento que tal vez tener franqueza y algo de vulnerabilidad aquí significará algo . Como que algo bueno puede salir de ahí”, resaltó.

En segundo lugar, se refirió a lo mal que considera el hablar de cuerpos ajenos sin tener consideración lo que la otra persona pueda estar viviendo en el momento. “ Nunca sabes por lo que alguien está atravesando, así que si aunque vengas de una posición de preocupación, esa persona probablemente ya esté trabajando en eso o tenga un sistema de soporte . Y nunca se sabe, así que sean gentiles con los demás y ustedes mismos”, recomendó.

Por último pero no menos importante, dedicó los últimos segundos del extenso vídeo para dar un mensaje de aliento y amor a aquellas personas que están pasando por una difícil situación en torno a su imagen personal. “Creo que sólo quería extender algo de amor y decirte que eres hermosa, sin importar en qué fase estés. Les mando mucho amor. Creo que son hermosos sin importar qué estén pasando. Sin importar cuánto pesen, cómo les guste hacer su maquillaje, qué procedimientos estéticos hayan tenido o no, o lo que sea”, dijo Ariana antes de despedirse con besos y una cálida sonrisa ante la cámara.