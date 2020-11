Conforme a los criterios de Saber más

Eran alrededor de las 2 am en España cuando la noticia explotó. El entonces aún presidente del Perú, Martín Vizcarra, había sido vacado de su puesto bajo el argumento de incapacidad moral por parte del Congreso del país. Un hecho inesperado que había acaparado todas mis redes sociales. Mientras leía una de las noticias online, mi WhatsApp no paraba de recibir notificaciones. Mis amigos mandaban capturas, link de noticias, emitían comentarios. No me sorprendió de colegas que, naturalmente, están relacionados con las noticias a diario. Pero sí de otros grupos sociales que no siempre habían reaccionado tan rápido (y con tal ímpetu) ante el panorama político del país. No pasó mucho tiempo para ver reflejada la misma situación en la sección de noticias de mi Instagram, Facebook y Twitter. Eran más quienes se pronunciaban al respecto, frente a los que permanecían callados.

Con el paso de los días, el ciberactivismo no hizo más que aumentar: emiten opiniones, comparten publicaciones e historias sobre el tema, incluso hasta noticias y links con datos claves sobre la situación. Ante ello, no puedo dejar de preguntarme, ¿estamos frente a un fortalecimiento del ciberactivisimo político de las generaciones más jóvenes? Si es así, ¿cuál es la representación femenina?

La relación entre los jóvenes peruanos y la política no siempre ha sido tan estrecha. De hecho, según la Primera Encuesta Nacional de la Juventud Peruana hecha por la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju) en el año 2011; el 36,2% de los jóvenes a nivel nacional declararon no tener ningún interés en la política. Según el análisis por sexo, de la población femenina juvenil (de 15 a 29 años), un 37.7% no estaba interesada en el tema. Sin embargo, la situación parece estar cambiando. El último informe de la entidad que cita del 2019, revela un incremento en el interés y la toma de acción política por parte de los jóvenes, quienes representaron el 38,2% de las listas a consejeros regionales, y el 37,2% de las listas a regidores municipales, a nivel nacional durante los comicios del año 2018. Además, cifras evidencian un incremento en el interés político de las mujeres jóvenes.

“Para todos los cargos de elección popular, las mujeres jóvenes de 18 a 28 años registran el doble de candidaturas (65,43%) frente a las de los hombres jóvenes (34,57%)”, indica el informe ‘Brechas de género y generación’ de la Senaju. Esa fuerza femenina se refleja también en el ciberactivismo de los últimos días.

El espacio digital no solo concede el acceso ilimitado a la información, también supone un espacio de participación política horizontal; no jerarquizada. Es esta nueva dinámica de interacción justamente lo que incita a los jóvenes a tomar acción y luchar por sus ideales utilizando publicaciones, fotografías, videos, infografías y demás recursos informativos y de protesta. Un ciberactivismo puro y duro. Esto, sin contar las otras tomas de acción como lo cacerolazos y las marchas, estas últimas en la que la mayoría de los asistentes han sido jóvenes. Y en medio de esta alza de voz, las mujeres se han hecho sentir. En las redes sociales, cuentas feministas- como @Mujerdispara o @Lasriot en Insatgram- han enfocado su contenido en la reciente crisis política. En las protestas, las esquinas feministas tampoco se han hecho esperar.

Por su parte, influencers, artistas y distintas personalidades se han sumado a la protesta internauta. Ale Mazzini, mejor conocida en el espacio digital como @fashionindahat, es una de las millenials que más ha alzado la voz. La influencer de moda con más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram, no ha publicado una, sino decenas de historias con información sobre los miembros del gobierno de Manuel Merino, las propuestas que plantean en temas de educación o presupuesto público, locaciones y horarios de marchas, cacerolazos…y más claves sobre el tema. A ella, se le suman decenas de creadoras de contenido peruanas- como Tana Rendón, Daniela Nuñez Dodero, Maud Gurunlian o Soledad Valenzuela- con grandes números de seguidores que son, en su mayoría, jóvenes. Tal vez, el mensaje más repetido sea: infórmate, crea una opinión y luego, involúcrate con ella. Una llamada a la participación política por parte de los jóvenes que ha generado más de más de 31 mil publicaciones bajo el hashtag #MerinoNoEsMiPresidente; el más popular de la movida contra el presidente interino.

Actrices, cantantes, modelos y otras personalidades jóvenes del país también han participado de la conversación. Alesandra Fuller es una de las actrices que participó de la marcha nacional que tuvo lugar este jueves y lo compartió en sus redes sociales. Ximena Galiano, creadora de contenido humorístico y joven actriz, también se sumó a la conversación a través de sus redes sociales invitando a sus seguidores a informarse y luchar por sus ideales. Verónica Álvarez, Javiera Arnillas, Valeria Piazza son otras de las personalidades que también se manifestaron al respecto .

Bajo el #SeMetieronConLaGeneraciónEquivocada, la comunidad femenina se levanta y se une al resto de la juventud peruana que- con este lema como escudo- lucha por la democracia del país con una meta en la mira: que esa rabia incesable se transforme (muy pronto) en un voto informado.

