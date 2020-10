Giuliana tiene 15 años y es activista por los derechos de las niñas desde Paucartambo, Cusco. Jenny, también tiene 15 y alza la voz por la misma causa desde la provincia de Chumbivilcas. Este año, ambas –junto a otras niñas líderes en el país – pudieron acceder a tomas de poder con autoridades representativas del Perú, donde pudieron compartir sus puntos de vista acerca de las necesidades que tienen las niñas, adolescentes y jóvenes como ellas, e impulsar a un trabajo conjunto que les asegure un mejor futuro. A continuación, conoce más acerca de su mensaje.

El objetivo central del Día Internacional de la Niña 2020 se ha desarrollado bajo el lema “Conectadas y Seguras”. Bajo este mensaje, se busca trabajar para proveer de conectividad a internet a todas las niñas del país, sumando a ello la configuración de un internet seguro para todas ellas.

El fin nace a propósito del confinamiento a causa de la pandemia por el coronavirus, aspecto que ha llevado a todos los niños del país a cambiar su método de estudios a un sistema 100% digital. Pero, ¿qué sucede con aquellas que no tienen acceso a internet? Y si lo tuvieran, ¿acaso no es importante regular un internet seguro y libre de acoso?

Es así, que la semana pasada Giuliana tuvo la oportunidad de convertirse en CEO de Movistar por un día, tiempo suficiente para dar a conocer su potente (y necesario) mensaje.

¿Qué mensajes pudiste transmitir como CEO de Movistar?

Este año la campaña se llama “Conectadas y Seguras”. Y eso fue lo que quise transmitir. Como bien se sabe, muchos aún no tienen buena accesibilidad a internet por distintos motivos, como la geografía, economía del hogar, y más. Además, aquellos que tienen acceso a lo digital no se libran de otras problemáticas. Por eso, es necesario que todas las niñas que estén conectadas se encuentren seguras. Más aún en tiempos de pandemia, en que toda nuestra vida, o la mayoría, transcurren en el ámbito digital.

¿Por qué consideras que más personas deben sumarse en contra del acoso online?

Porque el acoso es un problema real que nos causa afecciones reales. Esto duele, y en algunos casos no nos deja ser nosotras mismas. Creo que cuando vi mal a mi mejor amiga a causa de esto fue que empecé mi lucha contra la violencia y acoso en línea. Y es que realmente necesitamos un internet feminista. Y con ello no me refiero a que vamos a menospreciar a los hombres, porque nosotras buscamos la igualdad en todos los medios. Ya sea en lo laboral, en lo económico, y ahora en el mundo digital.

Y en el caso de la conectividad, ¿por qué las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos en proporcionar esta herramienta?

Porque cuando las niñas no pueden conectarse se ve vulnerado su derecho a la educación. Pierden la oportunidad de cumplir sus sueños, de ejercer una profesión. Yo quiero que la conectividad y el internet dejen de ser un privilegio. Es necesario que sea un derecho para todos.

Por su parte, la adolescente peruana Jenny (15) pudo tomar la posta del Ministro de Educación por un día, y compartir con total libertad sus ideales y los cambios que consideraba necesarios para un futuro mejor.

¿Cómo sentiste que fue la respuesta del Ministro de Educación frente a tu toma de poder?

Siento que ellos han reflexionado. Porque el Ministro antes de ser una autoridad es padre, es un ser humano que tiene corazón y siente. Creo que entendió que el mensaje es que el internet tiene que dejar de ser un privilegio, tiene que verse como un derecho. Además, es necesario que el internet sea un lugar seguro y libre de acoso y violencia. Me dijo que iba a hacerlo posible con si equipo para trabajar en ello.

¿Consideras que más personas deberían conocer sobre el Día de la Niña y sumarse activamente?

Yo creo que deben sumarse, saber más y hacer una fuerza. Basta con ver las noticias para notar las veces en que se ven olvidados los derechos de las niñas. Este 11 de octubre es un día especial para tocarse el corazón y reconocer que una niña, un niño, es el futuro del país. Los niños sentimos, tenemos sueños por cumplir. ¿Por qué tengo que dañarlos? Debemos afrontar ese tipo de problemas. Cambiar la forma de ver las cosas y ayudar a los niños y niñas de todos los rincones del Perú. Por eso le pido a la sociedad que sean un poco más empáticos y solidarios. Ellos también fueron niños.

Como ciudadanos, ¿Qué cosas podríamos hacer para forjar un internet más seguro para las jóvenes y niños como tú?

Lo he estado pensando muchas veces y creo que lo mejor es que los padres tomen un tanto más de interés en las cosas que están haciendo sus hijos. Es necesario que se involucren, que les enseñen los peligros que hay en internet, y que muchas veces los niños no toman en cuenta porque son muy ingenuos, pero podría acabar en acoso, violencia o hasta secuestros. También, ayuda compartir información sobre redes sociales, cómo crear perfiles más seguros, y en el caso de sufrir un acoso, a dónde podemos acudir. La comunicación es muy importante.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE ESTÉN CONECTADAS?

Los tipos de impacto de la exclusión digital son muy variados. El analfabetismo digital y las barreras en el acceso a teléfonos móviles e internet limitan el acceso a la información y a oportunidades de aprendizaje, y aumentan las vulnerabilidades.

La falta de habilidades en el uso y creación de tecnología afecta la empleabilidad y las perspectivas de futuro profesional. Más del 90% de los puestos de trabajo en todo el mundo ya tienen un componente digital, según la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)

ACCESO A INTERNET EN EL PERÚ (según datos de INEI/ ENAHO abril-junio 2020)

En Lima Metropolitana la población usuaria de Internet significó el 81,1%, en el Resto urbano el 67,5% y en el Área rural el 33,1%.

El 68,0% de hombres hacen uso de Internet, mientras que el 61,6% de las mujeres accede a este servicio.

Entre los niños de 6 a 11 años acceden el 53,8% y, 77,0% de la población de 12 a 18 años.

EDUCACIÓN EN EL PERÚ EN PANDEMIA. (Estado de la Niñez y Adolescencia- INEI 2020)

Razones de no asistencia a un centro de enseñanza de los niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años de edad según sexo, las mujeres en mayor proporción no recibieron clases por problemas económicos o familiares 60,4%, en tanto los hombres fue el 49,6%.

También se comenta que, el 25% de las niñas y adolescentes que señalaron que no asisten a clases, afirman que esto es porque no cuentan con señal o equipo tecnológico/internet/electricidad para recibir clases a distancia o porque su institución educativa no esta licenciada.

300 mil niñas y niños abandonaron sus estudios en los colegios en medio de la pandemia a causa de falta de recursos y acceso a Internet, según el Ministerio de Educación.

CARTA ABIERTA:

Las niñas de todo el mundo han escrito una carta abierta a Facebook, Instagram, TikTok y Twitter, las plataformas de redes sociales más influyentes del mundo. Las instamos a crear formas para denunciar el abuso y el acoso, pero formas que realmente funcionen para las niñas.

*Para sumarte a los pedidos de la carta abierta de cientos de niñas en el mundo por un internet más seguro, da clic aquí.

