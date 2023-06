Los amantes del café siempre han tenido múltiples opciones para disfrutar de su bebida favorita. Mientras tanto, quienes no disfrutan del sabor amargo -o simplemente no pueden tomar café por restricciones médicas- no tienen más alternativas que un chocolate caliente o un té para calentarse cuando iniciaba el invierno. Esta situación ha cambiado. El ‘boom’ de las cafeterías en Lima, ha provocado que las alternativas sean cada vez mayores y que la bebida conocida como chai latte se haya convertido en una de las más buscadas e ‘instagrameables’.

¿Qué es un chai latte?

El chai latte es una bebida caliente que contiene leche, es aromática y ligeramente picante. A pesar que se sirve en cafeterías y lleva el nombre del café con leche, en realidad no contiene café en absoluto.

Foto: Fit Mitten Kitchen

El chai es una de las bebidas a base de té más antiguas del mundo. Se originó en la India hace miles de años y se ha extendido por todo el mundo en los últimos dos siglos. Esta bebida que está presente en la mayoría de cartas de las cafeterías locales, se prepara mezclando leche al vapor con té negro infusionado con especias como anís, clavos de olor, cardamomo, jengibre, pimienta y mucha canela.

¿Dónde encontrar el mejor chai latte en Lima?





Caleta Dolsa Café

Esta cafetería barranquina cuenta con uno de los chai lattes mejor preparados de Lima. El equilibrio de sabores entre la infusión y la leche -que también puede ser vegetal- de esta bebida solo es superada por su encantadora presentación. El precio de la taza es de S/16 pero vale completamente la pena.

Panadería Cultivo

Un espacio acogedor en el corazón de Miraflores es el lugar ideal para disfrutar de una bebida caliente. Si bien en esta panadería/cafetería la tradicional bebida de la India lleva el nombre de Massala chai latte, la preparación es casi idéntica a un chai regular. Los toques aromáticos de naranja y la canela extra que lleva encima harán que vuelvas más de una vez. El valor de la taza es de S/12.

Foto: Redacción EC

Casa Lola

Otro lugar infaltable en la ruta del chai latte es esta acogedora cafetería ubicada en una de las calles principales de Barranco. Aquí, el sabor de esta bebida es particular pues su chai es de Cusco, así que presenta una mezcla aromática distinta. El precio por taza es de S/16.

Amarena

Una de las cafeterías que mayor éxito ha tenido en el último tiempo también cuenta con esta especial bebida. Su chai latte tiene un sabor intenso conservando la sutileza que caracteriza a esta bebida. Su valor es de S/12.