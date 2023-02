En pleno mes de San Valentín, el amor ya se respira entre las parejas que Netflix dio a luz. Luego de que el par protagonista de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, Stephanie Cayo y Maxi Iglesias, la peruana no dudó en dar el primer paso en demostrar su amor en redes sociales al dedicarle un romántico saludo de cumpleaños al español.

“ Tu y yo.. donde sea que vayamos siempre va a ser una buena idea porque nace desde las entrañas … para ser bien específica 🤣Larga vida a tu generosidad, profundidad y sensibilidad que me han cambiado la vida ♾️Ya ven que te estoy esperando… Felices 32 Cariño.. 💫Muy orgullosa de ti, y de todo lo que te espera”, es el mensaje que Stephanie compartió en una publicación de Instagram acompañada de una serie de románticas fotos que demuestran lo enamorados que están uno del otro.

Extracto de la historia de Stephanie Cayo en Instagram. (Foto: IG @unlunar)

Los románticos mensajes de Stephanie Cayo a Maxi Iglesias

Se nota que la menor de las hermanas Cayo está muy enamorada. Así lo confirmamos luego de que también ocupara sus historias de Instagram para compartir un vídeo collage compuesto por divertidos, importantes y, por supuesto, románticos momentos que compartieron juntos al ritmo de la melodiosa voz de Lasso cantando “Hasta ese día” (una de las canciones más románticas del artista).

Y como Stephanie no se guarda nada cuando de amar se trata, acompañó la historia de Instagram con un emocional mensaje donde cuenta cómo le cambió la vida el haberlo conocido. “A veces uno siente tanto que las palabras nunca son las “correctas” en los momentos importantes y uno debe apelar a la música, los poemas y la magia de los recuerdos que quedarán por siempre ”, contó mientras proyectaba de fondo imágenes y vídeos de sus recuerdos más románticos en el poco tiempo que llevan juntos.

“Hoy es uno importante. Cumples 32. Yo te conocí a mis 32 y la vida me cambió , me cambió la forma de mirarla, gracias a ti, me quitó el frío, la coraza y las armas, gracias a ti. Hoy todo se siente más fuerte, más brillante.. y hoy me siento más fuerte, más capaz, más inspirada. Gracias a ti. Gracias a tu santa madre y a ti por haber elegido venir y encontrarte conmigo.. Te quiero”, fue el último mensaje con el que terminó de agradecer a Maxi.

Este romántico gesto es la primera expresión de amor en redes sociales desde que hace unos días Stephanie y Maxi fueran captados muy acaramelados en un viaje a París, la ciudad del amor. Sin duda, un reencuentro que viene recargado de mucho amor a pocos días de celebrarse San Valentín.