Sus hermanos acaban de lanzar un nuevo álbum musical titulado ‘Rifresh’, su padre ha vuelto a los escenarios en la última premiación de los Latin Grammy 2020 y su esposo; se ha hecho acreedor a uno de ellos por su tema ‘Tutu’. Evaluna Montaner está rodeada de talentos. Y ella no es la excepción a la regla. La hija del famoso cantante venezolano, Ricardo Montaner, no solo ha heredado el talento vocal de su padre, también es actriz e influencer. Una combinación de habilidades que ha conquistado a más de 13 millones de personas que la siguen a diario a través de su cuenta de Instagram. Aunque, tal vez, más allá de su numerosas capacidades, lo que más atrae de Montaner sea su inmensa felicidad. Esa felicidad que trasciende la pantalla del celular.

Evaluna Montaner es una de esas personas que parecen vivir en un cuento de hadas: tiene una familia sumamente unida, sus hermanos han empezado un dueto musical que solo sube como la espuma, acaba de casarse con el hombre de sus sueños y ha empezado su propio camino en la actuación y en la música. La joven talento parece tenerlo todo. O, al menos, eso se percibe desde sus redes sociales. Pero ese sendero no es nada nuevo. De hecho, debido a la carrera de su padre, Evaluna conoce los flashes de sobra.

Su paso por la música ha sido lo primero. La vimos muy pequeñita en el video musical ‘Si tuviera que elegir’, - su debut oficial ante las cámaras- en el programa argentino ‘Susana Gimenez’ cantando por primera vez en televisión y, ya un poco más grande, en un dueto junto a su padre en la canción ‘La Gloria de Dios’. Siempre junto a su mentor. Pero en los últimos años, ha empezado su propio camino en la música. Su primer tema, ‘Si existe’, lo lanzó en el 2013, aunque luego se enfocó en otros trabajos y dejó la música de lado. No fue hasta el 2018 que regresó a la industria con temas como ‘Yo me salvé’, ‘Por tu amor’ y ‘Me liberé’. Este último siendo el más reciente (y exitoso) con más de 70 millones de vistas en la plataforma de YouTube. Pero la música, que adopta como herencia familiar, no es el único arte que la influencer de 23 años disfruta.

Su primer protagónico lo ha conseguido en la nueva serie de Nickelodeon ‘Club 57′, donde interpreta a Eva, una joven amante de las ciencias y matemáticas que- junto a su hermano- descubre una máquina del tiempo creada por su abuelo con la que accidentalmente se transporta a 1957. La serie, una comedia musical llena de amor y fantasía, representa un gran paso en su carrera pues no solo la ha convertido en la ídola de las generaciones más jóvenes del momento; también le ha dado la oportunidad de cumplir uno de sus grandes sueños: cantar en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Una meta que pensaba en alcanzar cuando veía a Lali Espósito desde su butaca junto al resto del equipo de Casi Ángeles o cuando lloraba mientras su padre le cantaba ’Es así' desde el escenario. “Estos momentos me cambiaron la vida y ahora me toca regalarle un rato de felicidad a alguien más como todos ellos lo hicieron conmigo”, reveló en una publicación en su cuenta de Instagram.

Aunque la conocimos de pequeña, tal vez hemos descubierto más facetas de la joven actriz desde que se enamoró de Camilo Echeverry, su actual esposo. El dúo talentoso abrió un canal de YouTube ‘Camilo y Evaluna’, para revelar detalles de su relación, interpretar retos y juegos con su audiencia, y deleitarlos con uno que otro ‘cover’ de algún tema de moda. Próximamente- tras volverse sumamente populares en la plataforma con más de dos millones de suscriptores- subirían versiones acapella de sus propias canciones. Así fue durante cuatro años, lo supimos todo de ellos a través de la pantalla: desde su primer tag juntos ‘Mi novio me maquilla’ hasta el video de la pedida de mano, uno de sus videos más exitosos con alrededor de siete millones de ‘views’. Cuando anunciaron su matrimonio, la fama solo se multiplicó. La pareja no representaba- únicamente- un dúo talentoso; también un romance a la antigua. Una especie de amor digno de una historia de Disney. En redes sociales, se mostraban siempre respetuosos, cariñosos y sumamente ilusionados. A través de sus videos en YouTube y publicaciones en sus cuentas de Instagram, dejaban entrever su filosofía de amor: uno eterno. Un concepto que muchos consideran utópico, en tiempos donde plataformas como Tinder causan furor y el ‘poliamor’ gana cada vez más adeptos. Ajenos a todo esto, Camilo y Evaluna no solo han sido aplaudidos por los millones de fanáticos que los siguen; también han recibido burlas de internautas que consideran tiene un amor ‘irreal’, ‘muy romántico’, o ‘demasiado intenso’. Aunque ellos parecen reírse de la situación. “Nos gustan los que son bienintencionados. Los otros nos dan lástima. Me parece que los hace gente que, o nunca ha sentido lo que yo, o no entiende lo que es el amor”, dijo el cantante en entrevista con el medio EFE, en referencia a los memes que circulaban de la pareja.

Pero más allá de su relación amorosa, Evaluna ha sabido crear una carrera personal: sobrepasar la fama familiar y hacerse, poco a poco, un nombre por sí misma. Ahora, la vemos en la pantalla chica en su nueva serie ‘Club 57′, la escuchamos a través de sus canciones colgadas en su canal de YouTube, y la seguimos por su cuenta de Instagram donde derrocha naturalidad, frescura y felicidad. Esa felicidad inmensa que tanto la caracteriza.