Yalitza Aparicio es sinónimo de superación, de futuro. La actriz mexicana no solo se ha convertido en una de las más codiciadas dentro de su industria, también ha encabezado las conversaciones más importantes de la década. Aparicio representa inclusión, diversidad, lucha contra el racismo, visibilización de lenguas indígenas, poder femenino...la lista es interminable. Y ahora, será vitrina de todo ello en la próxima premiación de los Latin Grammy.

La actriz mexicana se convertirá en una de las conductoras de los premios Latin Grammy que se llevarán a cabo en Miami el próximo 19 de noviembre. Una invitación que ha llegado de modo inesperado- tras la noticia de la torcedura de pie de la actriz puertorriqueña, Roselyn Sánchez, quien iba a ser la conductora del evento-. A pesar de la tardanza, Aparicio ha tomado la invitación con los brazos abiertos.

“Cuando me llego la noticia alguien me dijo; “Es resultado de tu esfuerzo, y recuerda, sobre la marcha también se aprende, así que tranquila.”Quiero compartirles lo feliz que estoy al tener esta oportunidad, y lo agradecida que me siento”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Y aunque la actriz participará en una edición distina (sin público ni alfombra roja) de los premios latinos, debido a las reglas impuestas por la pandemia, su participación marca un hito en su carrera. No solo es un reconocimiento a su trabajo como actriz, también a su labor como activista; una que ha ejercido desde que ganó popularidad gracias a su papel de “Cleo” en el film “Roma”, de Alfonso Cuarón. Así, este honor se suma los muchos que ya ha ido acumulando este par de años. Uno de los más recientes, convertirse en una de las embajadoras de la campaña de perfumes de la firma Dior #DiorStandsWithWomen, donde ha hablado sobre diversidad y poder femenino.

“(Se trata de) hacerle llegar al resto de las comunidades este mensaje de que no tenemos que negar nuestros orígenes, no tenemos que negar quiénes somos para ser aceptados en la sociedad porque simplemente la sociedad también se debe de adaptar a esta diversidad que tenemos”, señalo la actriz en su momento.

Como decíamos, Aparicio es sinónimo de futuro, igualdad, diversidad, poder femenino, representación indígenas y demás. Que quede claro: no solo lo dice este texto, sino sus inumerables reconocimientos como aparecer en la campaña #DiorStandsWithWomen que defiende la diversidad y el poder femenino, pero también convertirse en columnista de The New York Times contra el racismo o ser embajadora de la UNESCO por las comunidades indígenas. Y ahora, ser una de las conductoras en una de las premiaciones latinas más importantes. Un CV digno de admirar para alguien que va tan solo dos años en la industria, pero que ya marca la diferencia.