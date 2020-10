Conforme a los criterios de Saber más

Cuando Génesis Díaz (24) tomó la decisión de postular a la Fuerza Aérea su familia creyó que estaba confundida. “La primera vez que se lo dije a mis papás, creo que no me creyeron. Me dijeron que espere hasta el siguiente año, que tal vez cambiaba de opinión mientras cursaba quinto de secundaria. Pasó el tiempo, y se los volví a decir. Esta vez más seria y decidida”. Luego de esto, le brindaron apoyo incondicional. Contrataron profesores particulares después del colegio y entrenamiento deportivo, ya que en su natal Barranca no había –aún en ese entonces- academias premilitares.

Además de ser la única mujer piloto en su promoción, Díaz destaca como la primera militar en su familia. Reconoce que es cuestión de esfuerzo, pero también de sacrificio. A los 17 años, cuando ingresó a la escuela de la FAP, tuvo que dejar a su familia y viajar a la Lima, además de dejar en segundo plano amistades, relaciones amorosas y teléfonos celulares. Siete años después, no se arrepiente de nada. Todo vale la pena cuando empieza a volar. “No fue tan chocante alejarme de mi familia porque me preocupé en mantener la mente ocupada y enfocada en mi meta, así ya no podía pensar en lo triste”, confiesa.

En un inicio, eran siete las mujeres que formaron parte de su promoción, pero con el tiempo, una a una fue quedándose en el camino y solo ella quedó. Reconoce que el entrenamiento es duro, que al inicio el cuerpo sufre mientras tiene que adaptarse. Sin embargo, agradece que la escuela haya aflorado en ella su carácter.

Además de ser la única mujer piloto en su promoción, Díaz destaca como la primera militar en su familia. (Foto: Ministerio de Defensa)

“Durante la etapa de cadete, que fueron cinco años, siempre fui integral. Me di cuenta, también, que tengo carácter. Que tenía que hacerme escuchar y ser siempre firme en lo que quiero”, menciona.

Sobre su formación como piloto, Génesis Díaz resalta que tomó conciencia de todas cosas que había mejorado al entrar en la Fuerza Aérea cuando voló por primera vez. “Ningún vuelo es perfecto, pero lo que nos hace resaltar es siempre estar alerta, corregir cualquier imprevisto a tiempo. Si me equivocaba, respiraba y ya. El error a la ‘mochila’ y a continuar”, precisa.

MUJER PILOTO

Antes de postular a la escuela, muchas personas le dijeron a Díaz que debía tener cuidado, que las cosas serían más duras por el hecho de ser mujer, que la iban a molestar. Sin embargo, al llegar se dio con la sorpresa de que las cosas no eran como las pintaron. “Nunca tuve ningún tipo de problema, ni de acoso ni de diferencias porque era mujer. En parte, creo que es porque las cosas ya estaban cambiando cuando mis instructores eran cadetes. Ellos ya tenían compañeras mujeres, el cambio e inclusión ya estaba en marcha desde antes”.

A ello, suma que la actitud es lo que marca la diferencia, e invita a más mujeres a perseguir sus metas hasta cumplirlas. “En el caso de un piloto, el avión no diferencia el sexo de una persona, al final, está el estudio y las ganas que una demuestra. A las mujeres, no se desmotiven si tienen un sueño, nadie les va a decir que es fácil, no lo es, pero tampoco imposible”.

La alférez María Génesis Díaz Chavarría, de 24 años, decidió especializarse como piloto de transporte. (Foto: Ministerio de Defensa)

Como piloto de transporte, especialidad que eligió, Díaz desempeñará labores de todo tipo, volando en algunas ocasiones con personas, niños o enfermos; o llevando ayuda humanitaria ante alguna crisis o emergencia. “Tendré una responsabilidad con la ciudadanía, y lo haré con responsabilidad y profesionalismo”, concluye.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Fuerza Aérea del Perú: así se previene el contagio de la COVID-19

Fuerza Aérea del Perú: así se previene el contagio de la COVID-19