Cuando Disney anunció que Ariel en el remake de “La Sirenita” sería una actriz de tez negra, la mitad del mundo aplaudió y la otra condenó a quien sería la encargada de tan icónico y controversial rol. Halle Bailey, multifacética cantante que debutó como actriz en esta nueva versión fue quien tuvo que lidiar con la ola de odio y racismo incluso antes de que saliera el primer trailer. Ahora, con la película próxima a estrenarse en cines de todo el mundo, Halle se sinceró ante los medios sobre lo que significa para ella convertirse en la segunda princesa negra en la historia de Disney.

“Estoy muy honrada de ser una mujer negra en un papel tan importante. Es tan hermoso poder ver las reacciones de niños y bebés”, confiesa Halle Bailey en una entrevista concedida a Europa Press, donde también afirmó que es reconfortante escuchar a diario ‘Se ve como yo’, ‘Tiene mi piel’, ‘Tiene mi cabello’ y más frases dichas por niñas de todo el mundo que se sienten identificadas con esta nueva imagen de Ariel. “E l vernos representados es algo que causa mucho impacto en nosotros cuando somos niños ”, revela, siendo ella misma quien hace unas semanas contó que hubiera sido muy distinto haber crecido con este nivel de representación en las pantallas y el mundo del entretenimiento.

Halle también habló que desde un principio sabía sobre los ataques racistas que traería el ser una mujer negra representando a una popular princesa animada blanca como Ariel. “Me lo esperaba, pero creo que me mantuve fuerte rodeándome de mis seres queridos y de las personas que me levantan y son buenas conmigo. Te enfocas en lo positivo”, revela Halle, quien aún sigue compartiendo en sus redes los virales vídeos de niñas negras de todas las edades reaccionando con emoción ante los avances de la película próxima a estrenarse en unos días. “ Eso es lo que me recuerda el propósito mayor y que la razón por la que estamos haciendo esto es más grande que todos ” agrega en referencia a lo importante que es crear nuevos espacios para la representación afrodescendiente, incluso si se rompen con algunos esquemas del pasado (como el lanzamiento de la nueva muñeca de Ariel hecha a su imagen y semejanza).

El ser parte de algo que significaba un hito en la historia de Disney fue toda una responsabilidad para Halle y Jonah Hauer-King, intérprete del príncipe Erick, quien afirmó que fue todo un privilegio reimaginar una historia tan icónica como la de La Sirenita. “Se trataba de honrar y respetar, y luego también de llevarla de manera emocionante a una nueva generación”, explicó.

En alineación a esta fresca perspectiva, ambos actores especularon divertidamente sobre el futuro de la pareja de haber una segunda entrega. “No me importaría ser una sirena. Si en esta secuela pudiéramos hacer funcionar esto con Disney sería genial”, bromeó el actor.

“La Sirenita” está próxima a estrenarse en cines este 26 de mayo.