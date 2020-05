El mundo de la moda ha sido uno de los tantos que tuvieron que poner en pausa sus actividades a causa de la pandemia por coronavirus. Con ello, el mundo digital se ha convertido en la nueva plataforma para seguir con lo planeado, concibiendo nuevas formas para producir, llevar a cabo desfiles y, como es el caso de los fotógrafos de moda, hacer photoshoots.

Macarena Puelles (@babyespia) y Carlos Salazar (@c.salazarfoto), son dos fotógrafos peruanos que han tomado la decisión de continuar expresando teniendo a la tecnología como principal herramienta, y asumiendo los retos de estar a kilómetros de distancia de sus modelos, hablando –y dirigiéndolas – frente a la pantalla de un celular o una computadora.

“La fotografía es una actividad muy social. Atrás quedaron las grandes producciones, ahora las sesiones de fotos tendrán que ser más personalizadas. En tiempos como el que nos toca vivir, ser resilientes ayuda mucho. Yo le diría a la gente que no tenga miedo a probar nuevas cosas, a innovar”, comparte Macarena Puelles en una entrevista exclusiva con El Comercio.

Por su parte, el fotógrafo de moda Carlos Salazar, rescata la realidad en la que se encuentran muchos de sus colegas a raíz de la pandemia, pues en la mayoría de casos los fotógrafos se desempeñan como trabajadores freelance: “Este tema está afectando al mundo entero, en el caso puntual de la industria fotográfica nos afecta masivamente, ya que muchos fotógrafos somos trabajadores freelance. Se nos han cancelado proyectos personales, trabajos en distintos ámbitos (no solo la moda)”.

*A continuación, algunas de las fotografías capturadas por Carlos y Macarena, respectivamente:

- ¿DE DÓNDE PARTIR? –

Cambiar el modo de trabajo no es tan sencillo como parece. Muchos, lo vivimos en carne propia luego de adaptar nuestra propia área de labores en casa, improvisando ciertos elementos y tomando al internet como aliado principal.

Para los profesionales en fotografía, el reto ha sido el mismo, sumado al miedo de que las cosas –tal vez – no salgan tan bien. “No estar ahí (con la modelo) es el reto más complicado. Pero luego de analizarlo, te das cuenta que también eso lo hace más interesante y enriquecedor a la hora de fotografiar”, indica Macarena, a quien puedes encontrar en Instagram como @babyespia.

Ella, cuenta que todo inició cuando una amiga le propuso hacer fotos por Facetime, y de pronto se enamoró de la experiencia: “Desde ese día no he parado. Me di cuenta que podía seguir explotando mi creatividad y produciendo aunque esté en casa”.

Para Salazar, la experiencia fue parecida, aceptó que las cosas no marcharían bien por un tiempo y usó su energía y creatividad para reinventarse. “Tenía que encontrar la manera para seguir compartiendo lo que tanto me gusta hacer”, comparte.

Al día, Carlos Salazar (@c.salazarfoto en Instagram), ha sorprendido en redes sociales con las postales capturadas vía FaceTime a modelos peruanas como Elena Chenguayen y Daniela López (quienes en su momento fueron imagen del importante Lima Fashion Week), y a bloggers de moda de alto alcance como Natalia Merino, de Cinnamon Style.

Puelles, con una estética más poética, ha tenido como modelos a actrices como Jely Reátegui y Luciana Blomberg, y a fashion bloggers como Ximena Moral y Mafer Neyra. Las instantáneas de ambos profesionales peruanos son extraordinarias. Tanto, que por un momento la lejanía entre ambas partes parece desvanecerse.

- EL RETO –

Fluir y aceptar que a veces no tienes el control de todo, puede resultar satisfactorio. Puelles y Salazar, lo han ido descubriendo poco a poco con sus sesiones vía Facetime, donde han actuado en equipo con sus modelos. Ellos, se han retado a improvisar un set en casa de ellas, conociendo los escenarios posibles para tomar las fotografías solo por una pantalla. Algo así como un el scouting previo común en las sesiones de foto pre pandemia.

A falta de luces profesionales, rebotadores y más; ambos artistas se apoyan en la luz natural que se cuela por las ventanas de las casas de sus modelos, logrando componer fotografías mucho más estructuradas, casi mágicas.

“Esta situación ha impulsado a que se manifieste el lado más documental de mi trabajo. Al estar tan lejos y sin tanto control, lo mejor que puedo hacer es mirar y documentar a la protagonista. También dirijo, claro, pero no tengo tanto poder en la situación como en una sesión de fotos normal”, indica Macarena.

Carlos Salazar concuerda con lo anterior, sumando unos cuantos factores: “Personalmente, uno de los retos en conjunto para mí, es tratar de dirigir a la modelo, tener una buena iluminación, encuadre correcto y buena calidad de imagen, ya que todo esto necesario para que pueda salir una buen foto. Por eso, lo esencial es tener paciencia y buen humor”.

- ADAPTACIÓN SIN FRONTERAS-

Al día, son muchos los fotógrafos a nivel mundial que han cambiado el desarrollo de su trabajo. Hace solo unas semanas, la reconocida tienda por departamento Zara sorprendía en redes sociales al mostrar su primera campaña editorial configurada desde casa, en la que se apreciaba una clave estética mucho más natural y cotidiana que la que estamos acostumbrados a ver de ellas.

La marca de lujo Jacquemus no se quedó con los brazos cruzados y también realizó su propio photoshoot promocional utilizando la herramienta de Facetime, fichando al reconocido fotógrafo Pierre-Ange Carlotti y teniendo como modelo nada más y nada menos que a la despampanante Bella Hadid.

En Perú, fotógrafos como Camila Borge (@cam_otito), Santiago García (sgarrue) y Paula Virreira (@paulavphoto) también se han retado con las sesiones de foto por videollamada, tal como lo vienen haciendo Macarena Puelles (@babyespia) y Carlos Salazar (@c.salazarfoto).

“Esta es una gran oportunidad para tener un recuerdo de la cuarentena y que quede registrado el encuentro del cuerpo no-presente pero presente finalmente. También, es un ejercicio interesante porque el/la retratada se encuentra solo en su espacio y se vuelve más protagonista y dueño de él. Para algunas personas tímidas, funciona muy bien”, concluye Puelles.

*A continuación, te compartimos más instantáneas capturas por Facetime que distintos personajes han compartido en redes sociales:

