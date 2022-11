En el imponente estadio Lusail lleno de miles de espectadores se vivió el enfrentamiento entre México y Polonia para Qatar 2022, un hecho que marcó el inicio de un triunfo femenino: la periodista deportiva Talía Azcárate se convirtió en la primera mujer peruana en comentar un partido de una Copa Mundial .

¿Quién es Talía Azcárate?

Talía Azcárate es una destacada presentadora de TV y comentarista deportiva que se abrió camino en el campo gracias a su pasión por el fútbol y su particular estilo frente a la cámara y al narrar. Actualmente, trabaja en DirecTV Sports y Latina TV, donde se transmitió el histórico momento.

“Mi primer partido comentando un mundial en señal abierta (Qatar 2022 🇶🇦), lo soñé desde niña y hoy se hace realidad . A la Talía de 5 años decirle que hizo muy bien en nunca bajar los brazos a pesar de la cantidad de obstáculos que hubo en el camino, creo que estarías orgullosa de mi”, expresó en redes sociales.

La Copa Mundial es el más reciente logro de los muchos que acumula. También fue la primera mujer peruana en comentar la Copa Sudamericana y la Copa América , siendo la última una de las más impactantes de su carrera porque en ese entonces Perú llegó a la final con Brasil en el icónico estadio Maracaná.

Esta notable trayectoria no fue su primer encuentro apasionado con el fútbol, pues antes de llegar a la TV, integró la selección femenina de fútbol (Sub 20) con apenas 14 años de edad. Incluso jugó su primer campeonato con destacadas personalidades como Yoshimar Yotún, Adrián Zela y más. Cuando cumplió 18, se retiró del fútbol porque no iba a poder mantenerlo a la par con la universidad, según contó hace unos meses a El Comercio.

Ya sea como periodista o deportista, su vida y pasión siempre giró en torno al fútbol. Su primer encuentro con este deporte se remonta a su niñez. Acompañaba a su papá a las pichangas desde que tenía 5 años y terminó enamorándose del fútbol para siempre.

Habiendo vivido en carne propia la dura realidad de ser mujer, futbolista, periodista deportiva y hasta mamá; Talía Azcárate ahora cuenta orgullosa el camino que está recorriendo y las huellas que va dejando, como precedente de inspiración a mujeres que quieran hacerse un nombre en el mundo del deporte, y el fútbol en especial.