El actor promesa de su generación, Timothée Chalamet, fue captado en la ciudad de Nueva York mientras grababa distintas escenas para un comercial de la firma francesa Chanel. Múltiples medios siguieron al artista franco-estadounidense en las diferentes locaciones del rodaje e incluso lograron captar su reacción tras sufrir un accidente en plena grabación.

Timothée Chalamet se choca accidentalmente contra cámara durante grabación

El actor de de 27 años fue captado impactando contra una cámara mientras filmaba un comercial de la fragancia Chanel Bleu el miércoles en la ciudad de Nueva York.

Foto: GC Images

Así lo confirmó un vídeo publicado por el usuario de TikTok @mickmicknyc. En esta grabación que ya cuenta con más de 22,3 millones de visitas, se ve al protagonista de “Dune” salir rápidamente de un edificio para luego tener una desafortunada colisión con una cámara.

Foto: GC Images

La estrella de “Bones And All” pareció mantener la calma tras el fuerte choque, sonriendo mientras recogía una pieza del equipo que se había roto como resultado del golpe.

“Lo siento, lo siento”, parece que dijo la actriz Stephanie Kurtzuba, que compartía escena con el joven actor. Algunos espectadores del vídeo incluso comentaron que ella podría haberlo empujado, mientras que otros dijeron que la cámara lo chocó directamente.

Foto: GC Images

Timothée Chalamet se convierte en la nueva imagen de la fragancia Chanel Bleu

El codiciado actor reapareció públicamente en medio de los rumores que señalan que tendría una relación con Kylie Jenner. Tras haber pasado los últimos días en Los Ángeles, el artista nominado al premio Oscar por su actuación en “Call Me by Your Name” viajó a Nueva York para ser el protagonista de la nueva campaña de firma Chanel. Por el momento, se conoce que el comercial es dirigido por el aclamado cineasta Martin Scorsese.

Foto: Getty Images

“Vertigo” será el título de este cortometraje que muestra a Timothée Chalamet en diferentes looks, desde uno relajado mientras está en lo que sería su apartamento, hasta un elevado atuendo de cuero.

Foto: Getty Images

Otro look que nos hizo amar aún más al carismático actor fue una colorida chaqueta de peluche. El nuevo Willy Wonka se dejó ver de muy buen humor e incluso se tomó un momento para saludar a sus fans y tomarse algunas fotografías.