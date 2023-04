Es cierto que cada viaje y cada destino es una experiencia completamente distinta. Sin embargo, el común denominador en cada una de esas escapadas de la rutina es el ritual de armar las maletas. Algunas amamos ese momento en el que toca organizar todos los looks y básicamente resumir tu armario a unas cuantas prendas; mientras que otras personas huyen de esa situación y la dejan como última prioridad. Lo que es verdad es que arreglar tu maleta de forma estratégica puede marcar la diferencia entre disfrutar de tu viaje -y tener espacio para compras extras- o pasar tus días de relajo lamentándote por todo aquello que olvides o empacaste de más.

10 consejos para arreglar tus maletas y ahorrar espacio

1. Elige una maleta de mano para no empacar en exceso

La forma más sencilla de evitar llevar demasiadas cosas es elegir una maleta rígida, de no más de 56 cm de alto. Así no sólo evitarás las tasas de equipaje, sino que también agilizará tu salida del aeropuerto (no tendrás que esperar en la cinta de recogida de equipajes) y limitará las restricciones que puedas tener al desplazarte con un equipaje más pesado y voluminoso.

2. Prepara una lista de equipaje

Tomarte el tiempo necesario para hacer una lista de equipaje una o dos semanas antes del viaje es uno de los mejores consejos para armar una maleta, ya que evitarás que se te olvide algo y ahorras tiempo más adelante.

3. Decídete por una paleta de colores

Elegir una paleta de colores para tu armario de viaje puede parecer un paso innecesario, pero hará que armar tu maleta y vestirte sea mucho más fácil. Al igual que ocurre con la creación de un armario cápsula (que incluye un número mínimo de prendas básicas que combinan entre sí para lograr la máxima eficacia), ceñirse a colores que combinen entre sí te permitirá mezclar y combinar las prendas que lleves, creando más conjuntos, ahorrando espacio y limitando las interminables decisiones sobre la ropa.

4. Pon todas tus prendas y artículos a la vista

Es mucho más fácil hacer la maleta si tienes todo a la vista antes de empezar, en lugar de ir sacando cada prenda de su lugar. Ayúdate de tu lista de equipaje y coloca cada artículo delante de ti. De este modo, podrás ver lo que te falta y lo que debes meter en la maleta en el orden más lógico.

5. Lleva las prendas voluminosas en el avión

Usa tus prendas más pesadas en el avión para liberar espacio en el equipaje y mantenerte cómoda durante el viaje. Por ejemplo, si vas a la playa, guarda tus sandalias en la maleta y ponte las zapatillas en el avión o transporte que elijas.

6. Rellena los espacios vacíos

Asegúrate de aprovechar el espacio excedente. Por ejemplo, puedes colocar medias y otros objetos pequeños dentro de tus zapatos o de un bolso de mano.

7. Enrolla tus prendas en lugar de doblarlas

Doblar la ropa que podría enrollarse es uno de los errores más comunes que cometemos al hacer la maleta. Enrolla bien prendas como camisetas, pijamas, pantalones informales y vestidos para optimizar el espacio de la maleta y evitar arrugas. Con prendas pesadas como los jeans, opta por colocarlas en el fondo. Luego, enrolla las prendas más finas para facilitar el cierre de la maleta.

8. Empaca bolsas adicionales

Las bolsas adicionales siempre resultan útiles, ya sea para guardar la roja de baño húmeda, separar la ropa sucia de la limpia o llevar a casa recuerdos de los mejores lugares a los que viajaste. Las bolsas reutilizables e impermeables añadirán otra capa de protección. Como son planas y prácticamente no ocupan espacio, merece la pena añadirlas a la lista de tu maleta.

9. Usa cubos especiales para empacar

Te sorprenderá lo mucho que puedes meter en estos cubos y podrás separar fácilmente todas tus prendas.

10. Evita llevar demasiados zapatos

El calzado es una de los temas más importantes para tu viaje. Al fin y al cabo, dependiendo del destino es probable que camines mucho, por lo que tu calzado debe ser cómodo. Por eso es importante tener en cuenta el tipo de destino al que vas, durante cuánto tiempo vas a permanecer allí y qué tipo de actividades vas a realizar.