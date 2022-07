Analucía Rodriguez o Analú, como la conocen amigos y seguidores de su blog ‘Viajar para vivir’, es una peruana que hace varios años dejó de lado la vida estable y cómoda que tenía en Lima con una única motivación: perseguir su pasión por los viajes. Con 8 años de experiencia laboral en una importante empresa de consumo masivo y renunciando a un cargo como gerente regional, Analú sabía cuál era la decisión que debía tomar con el fin de cumplir su sueño y dar la vuelta al mundo. Poniéndole pausa a su carrera profesional por un tiempo, finalmente tuvo la disponibilidad que ansiaba para viajar a tiempo completo.

Curiosamente, a los dos meses de edad, Analucía ya realizaba su primer viaje al extranjero para conocer a su familia paterna. Y tal como ella sugiere, es probable que ese haya sido el punto de partida que más adelante la llevó a enamorarse del estilo de vida nómada. “Con mi familia he viajado muchísimo. A los 4 años me fui a vivir a Brasil, luego a España y siempre que podíamos viajábamos así que empecé a agarrarle mucho gusto viajar”, comenta. Bien sabemos que los viajes son experiencias especiales, ya sea con familia, amigos o en solitario. “ A los 24 años, mientras hacía mi maestría fuera, hice mi primer viaje sola. Al principio me daba mucho miedo pero cuando descubrí que podía conocer mucha gente espectacular, lugares únicos y hacer muchos planes a mi ritmo, me fascinó y fue como una droga” , cuenta emocionada.

Todo comenzó con un año sabático

En el 2014, la ahora bloguera de viajes renunció a todo en el Perú para finalmente conocer nuevos lugares alrededor del mundo. En compañía de sus ahorros y unas cuantas maletas, iniciaba su año sabático con la meta de recorrer una gran cantidad de países. “En principio, sería solo un año y regresaba a trabajar a Lima pero se extendió bastante porque encontré la forma de poder trabajar de manera remota en marketing digital, ya sea como freelance o junto a empresas”. Así, c asi sin darse cuenta, pasaron ocho años en los cuales terminó viviendo en Londres, Corea, México, Ucrania, Colombia; todo esto mientras seguía trabajando. “Cada uno de estos países ha representado experiencias maravillosas y me gustó mucho poder conocer a la gente local, conocer su cultura y como viven”.

Y así, tras ocho años de aventuras, innumerables vuelos y distintos hospedajes; Analucía revela que tiene una fascinación por los destinos del Medio Oriente. “Me encantan los países culturalmente diferentes como Irán, Kazajistán, Uzbekistán y quiero seguir recorriendo esa parte del mundo. La India es mi país favorito” . Si de pasiones hablamos, la creadora del blog ‘Viajar para vivir’ tampoco deja de lado su amor por el Perú. “Ahora que regresé a Perú, hace un año y medio aproximadamente, estoy tratando de recorrer lo más que pueda y me quedan solo dos departamentos por conocer en nuestro país”.

Viajar para vivir

Hoy por hoy, la radical decisión que tomó la viajera peruana hace ocho años le ha permitido recorrer 72 países. Definitivamente, luego de un año y medio donde exclusivamente se dedicó a viajar, no fue sencillo equilibrar ese ritmo de vida con el trabajo. Sin embargo, Analucií halló la forma de hacerlo al ser su deseo de vivir en distintos lugares su mayor motivación.

Parte de ese sentimiento y estilo de vida es transmitido en su cuenta de Instagram que le funciona a la vez como blog. “Vivo mis días bajo la premisa de ‘viajar para vivir´ y es muy significativo para mí. Yo no siento que viva para viajar porque esa es básicamente una acción y me parece que tiene mucho más sentimiento viajar para vivir. Para mí esto representa vivir nuevas experiencias, tener diferentes emociones, conocer gente y de alguna forma, hasta crecer”.

Echando raíces en el Perú

En esta conversación, que se da desde Argentina, Analucía se muestra súper contenta de haber regresado a Perú y reconoce que la vida está compuesta por diferentes etapas y por ahora tomará un descanso de la ardua vida de viajera. “Los viajes nunca van a parar, deseo conocer nuevos países en los próximos años pero por ahora me siento feliz alrededor de mi familia y amigos en Lima” , cuenta entusiasmada.

“Perú es espectacular y eso se lo digo a todo el mundo. La diversidad de paisajes, la flora y fauna que tenemos es brutal y no me canso de descubrirlo. Me considero una buena embajadora de nuestro país con mis amigos y la gente que me rodea porque me gusta animarlos a conocer sitios más allá de Machu Picchu, sitios que no son tan populares como Moquegua y Tacna o pequeños pueblos de la selva. Realmente está en nosotros promover todo lo que tenemos y enamorarnos de la diversidad y calidad de nuestra gente”, explica Analucia.