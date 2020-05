La belleza femenina aporta poder y genera confianza. En definitiva, a lo largo de la historia, los estándares de belleza han sido cambiando, adaptándose a las modas y a los nuevos tiempos. Si bien es cierto, este concepto ha ido evolucionando mucho desde principios del siglo XX hasta la actualidad, debemos destacar una variable que se ha mantenido constante: el cabello.

Es indudable la importancia del cabello, ya que tal vez sea una de las parte de mayor impacto en la imagen de una persona, en especial, en las mujeres, puesto que es el aspecto físico que más llama la atención por el largo, el color, la forma, el modo de llevarlo-suelto, con cola, etc.- o su olor. Además, el pelo de una mujer habla por sí solo, es decir, da indicaciones de su personalidad.

Por esta razón, es fundamental para todas las mujeres poder tener un cabello bonito, cuidado y sano, ya que esto no solo impacta en lo que comunicamos, sino también en cómo nos sentimos, ayudando a elevar la seguridad y la autoconfianza a partir del cuidado de la apariencia física.

Es probable que muchas de nosotras hayamos invertido tiempo y dinero en el cuidado de nuestro cabello para que siempre luzca radiante; sin embargo, en ocasiones es inevitable llevar las puntas abiertas, las cuales son el reflejo de un daño y fractura a causa de tratamientos términos, químicos, sequedad o simplemente, el desgaste de la edad. No caben dudas de que, esos inoportunos finales deshilachados hacen que nuestro pelo parezca descuidado y sin vida.

-¿POR QUÉ SE ABREN LAS PUNTAS DEL CABELLO?

Las puntas abiertas son la parte más antigua del cabello, además, el final del mismo es siempre la zona más expuesta y vulnerable de toda la melena. No obstante, es importante ser conscientes que todos lo experimentamos, ya que es el ciclo de vida normal del cabello.

"Las puntas abiertas son producto de las agresiones. En mi salón he comprobado que la mayoría de las veces las puntas abiertas se deben al uso excesivo de las planchas de alisado. No lo cepilles con demasiada fuerza y usa productos que protejan del calor. Mira que en la etiqueta especifique protección contra el uso de herramientas de calor, porque algunas fórmulas solo protegen del secador y no de las planchas o rizadores, así que asegúrate de elegir el adecuado", aconseja George Northwood, peluquero de Alicia Vikander y Alexa Chung en una entrevista con la revista Vogue.

Asimismo, tal y como destaca el especialista, no solo el uso de productos y herramientas de styling afectan nuestro cabello, sino también las ligas de pelo, en especial las que tienen una parte metálica, puesto que el pelo suele engancharse.

Si bien es cierto, el mejor remedio para lucir una puntas saludables es a través del corte, como advierten algunos expertos, es mejor que no experimentemos con las tijeras en casa, sino que más bien acudamos a donde un estilista. “Cuando las puntas están abiertas realmente lo único eficaz es cortarlas. Así que mucho cuidado con caer en la tentación de intentarlo en casa que a veces el aburrimiento juega malas pasadas", destaca Fran Alemany y Luciano Paoli en diálogo con la edición española de la revista Vogue.

Por consiguiente, si aún no te animas a cortarte el cabello, pero tienes las puntas un poco abiertas y quieres lucir una cabellera más saludable y espectacular, a continuación te sugerimos algunas alternativas que puedes emplear para mejorar la apariencia del pelo.

-SELLAR LAS PUNTAS CON ACEITE DE COCO-

Según refiere el estilista George Northwood se pueden sellar las puntas con aceites, sérums y cremas. “Estos productos actúan como pegamento, suavizan las terminaciones y dan un aspecto mucho más hidratado. Además, por su nivel de grasa deja una textura agradable y con sensación de haber hecho película en la cutícula dañada creando una barrera de protección”. Se puede emplear como una mascarilla prelavado –embadurnando bien las puntas y lavando después– o como aceite de sellado después de lavar el pelo.

-EVITAR BAÑOS CON AGUA MUY CALIENTE-

Tal y como lo decían nuestras abuelas, el agua fría siempre traerá grandes beneficios a nuestra piel y, en este caso, al cabello. Por tal motivo, lo más recomendable es bañarnos con agua tibia y, si es posible, fría. La razón es simple: la caída del agua caliente es perjudicial porque la cutícula se hincha, haciendo el cabello más propenso a divisiones. Un buen consejo es enjuagar el cabello con agua fría para cerrar la cutícula y sellar la capa externa. Esto evitará las puntas abiertas. Después del baño, simplemente envolvemos nuestro cabello con una toalla suave de microfibra y dejamos que esta absorba el exceso de humedad.

-EMPLEAR PROTECCIÓN SOLAR-

Los cambios de clima y la exposición que tenemos a los rayos ultravioletas también aceleran el daño. Por ello, un spray o suero de protector contra el calor hará lo suyo. Generalmente, estos están formulados con los ingredientes correctos para proteger las hebras de la melena de aquellas temperaturas calientes. Es importante que no olvidemos utilizar uno, especialmente si la plancha y/o la secadora son parte de nuestro día a día.

-EVITAR EL PEINE-

Si vamos a secar el pelo con secador, los expertos aconsejan no usar un cepillo mientras quitamos la humedad con el secador, sino hacerlo con los dedos. Aunque si tenemos la posibilidad de dejar respirar nuestro cabello y liberarnos del secador y la plancha, así evitaremos que nuestro pelo se maltrate más.

-DILE NO A LA TOALLA-

Lo más recomendable es evitar las toallas de felpa después de lavar el cabello, puesto que así dañaremos la fibra por la fricción. El pelo es más débil cuando está mojado, por lo que será mejor eliminar el exceso de agua con una toalla de microfibra. De esta manera, minimizaremos el tiempo de exposición al secador y reduciremos los daños producidos por este.

-REMEDIOS NATURALES-

-HUEVO-

Considerado como uno de los mejores hidratantes y reparadores del cabello gracias a sus minerales y vitaminas. Para aplicarlo, debemos batir una yema de huevo con una cucharada de agua, mezclamos después con la clara batida y aplicamos con suaves masajes por todo el cuero cabelludo desde la raíz a las puntas. Posteriormente, retiramos la mezcla con abundante agua fría. También podemos mezclar la yema con una cucharada de aceite de almendras y dejarlo actuar una hora antes de retirar con agua fría. Asimismo, podemos repetir este tratamiento hasta dos veces por semana.

-MIEL-

Este ingrediente es uno de los más conocidos para nutrir en profundidad el cabello. Para ello, debemos mezclar una cuajada con miel y aplicamos por el cuero cabello y todo el pelo como si se tratase de una mascarilla. Finalmente, dejamos actuar por 20 minutos y retiramos con abundante agua.

-PAPAYA-

Esta fruta tiene muchos beneficios para la salud, como cuidar y nutrir nuestro cabello, pues es rica en vitaminas y aceites naturales. La forma de prepararla es tomando la pulpa de media papaya, triturarla con un tenedor hasta obtener una pasta y mezclarla con media taza de yogurt. Aplicamos la mezcla sobre el cabello y dejamos actuar media hora, para enjuagar después como de costumbre.

