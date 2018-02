Carolina Herrera deja la dirección creativa de su firma

Una noticia ha remecido el mundo de la moda. Y es que la emblemática diseñadora venezolana, Carolina Herrera, ha decidido dejar la dirección creativa de la firma que lleva su nombre después de 37 años. Este lunes se celebrará su último desfile durante el New York Fashion Week.

"Estoy encantada con la evolución que ha tenido esta empresa durante 37 años. Nuestro éxito ha sido impresionante y un verdadero sueño. Queda todavía mucho por hacer y estoy feliz de seguir representando nuestros proyectos por todo el mundo. No me retiro, solo es un paso adelante. La decisión la he tomado yo sola", explicó Carolina Herrera.



(Foto: AFP) (Foto: AFP)

Este lunes, luego de presentar su última colección en Nueva York, Carolina Herrera cederá la dirección creativa al joven diseñador Wes Gordon, de 31 años, quien se encontraba trabajando en la marca, como consultor, desde hace un año.

"Es un placer que Wes sea ahora parte de la casa Herrera, es la persona adecuada para este puesto y continuará dándole impulso al proyecto", comentó Herrera.



¿Qué pasará ahora? Carolina Herrera tendrá el título de embajadora mundial de la firma, por lo que deberá representar a la marca en los diferentes eventos y galas que se realicen alrededor del mundo.