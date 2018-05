Elizabeth Olsen se queja de su escote en "Avengers: Infinity War"

En los últimos días, el mundo se paralizó con el estreno de la película "Avengers: Infinity War". El filme, que ha tenido gran recaudación, es protagonizado por grandes estrellas de Hollywood, entre las que se encuentra Elizabeth Olsen.

La actriz, quien interpreta a la Bruja Escarlata, comparte el reparto con otras celebridades como Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Viuda Negra), Robert Downey Jr. (Iron Man), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Mark Ruffalo (Hulk), Zoe Saldaña (Gamora), Vin Diesel (la voz de Groot), Gwyneth Paltrow, (Pepper Potts), Josh Brolin (Thanos), entre otros.

Sin embargo, a pesar del éxito de la película, Elizabeth Olsen no ha dudado en quejarse del sexismo que proyecta su personaje a través del vestuario. En una entrevista con la revista “Elle”, la actriz se quejó del escote. “Me gustan los corsés, pero me gustaría que mi vestido fuera más alto. Creo que todas lo llevan, por lo que me gustaría taparme un poco más”, comentó a la publicación.

“Es divertido, porque a veces me doy cuenta y digo: ¡Vaya, pero si soy la única que lleva escote! Y es como una broma constante, porque ellos (en referencia a los diseñadores de su vestuario) no han pensado demasiado en mi forma de vestir”, añadió. “Y claro, luego ves cómo va vestido mi personaje en los cómics y lleva leotardos y una diadema. La verdad que es horrible. Ese vestuario no representa a la mayoría de las mujeres”, concluyó.

"Avengers: Infinity War" está a punto de recaudar mil millones de dólares en apenas dos semanas. Y, por lo visto, seguirá dando que hablar.