La llegada de la Navidad no solo significa decoraciones, fiestas y regalos; sino también comida. Y no solo hablamos de la clásica cena navideña (donde se suele comer hasta reventar), sino también de los demás días del mes donde las diversas reuniones con amigos, familiares, colegas y demás nos llaman a celebrar comiendo. Panetón, chocolate, vino, galletas entre otros manjares propios de la época se convierten en la mayor tentación. Si quieres aprender cómo llevar una alimentación balanceada sin perderte ningún manjar este mes, aquí te damos algunos tips de la mano de especialistas en nutrición.

La nutricionista Catalina Mata Soler nos da sus mejores consejos para alcanzar el deseado (pero difícil) balance alimenticio en la época navideña.

1. Cuida las porciones

Mantener el balance no significa privarse de comer los alimentos clásicos de la Navidad. Puedes disfrutarlos siempre y cuando cuides las cantidades. Calcula las porciones teniendo en mente tu objetivo.

2. Prefiere las ensaladas frescas

Los platillos clásicos de la Navidad suelen venir acompañados también de ensaladas clásicas que, por lo general, contienen demasiadas grasas y carbohidratos como los que están hechos a base de fideos, papas, mayonesa y similares. Lo mejor será evitarlos y preferir las ensaladas frescas que te ayudará a digerir mejor las comidas .

3. Ejercítate

Que sean épocas festivas a puertas de fin de año no es una excusa para “tomar un descanso” del ejercicio. Al contrario, la especialista recomienda complementar la alimentación inteligente con una buena dosis de ejercicio regular para mantenerte saludable.

4. Elige días para darte el gusto

Sabemos que los postres y platillos navideños son una gran tentación en el día a día de este mes; pero no debes dejarte llevar por el antojo. Elige días puntuales en los que puedas permitirte darte el gusto. Así será más sencillo evitar caer en el exceso.

Debes evitar comer en exceso pero tampoco obsesionarte con las calorías que los alimentos navideños contienen. Recuerda, comer de forma equilibrada siempre es lo mejor. (Foto: Freepik)

5. Complementa con comidas ligeras

Come de manera consciente. Si sabes que un día, por ejemplo, comerás un almuerzo navideño, evita excederte en el resto de las comidas del día. Puedes complementarlo con desayunos sencillos y cenas ligeras . No te saltes las comidas, eso no es saludable jamás.

6. Toma mucha agua

Algo tan sencillo como beber agua te ayudará a acelerar el metabolismo , podrás digerir mucho mejor las comidas del día a día.

7. No comas combos navideños

Si de por sí un antojo navideño ya tiene muchas calorías, imagínate si los juntas todos en una sola comida. Evita las clásicas pero perjudiciales combinaciones navideñas : panetón con chocolate y galletas, ensaladas navideñas de tallarines (o papa) y mayonesa con pavo, entre otras similares.

8. Modera tu consumo de alcohol

Sabemos que muchas veces las reuniones navideñas vienen acompañadas de la ingesta de alcohol, pero si tu objetivo es mantener la figura, lo mejor será evitar beber en exceso. De acuerdo a la especialista, a diferencia de otras bebidas que sí contienen nutrientes, el alcohol en exceso solo te hinchará . Tampoco no es que debas evitar beber a toda costa, sino que debes consumirlo de forma moderada y esporádica. Una o dos copas serán suficientes.

9. No te fíes de los bajativos

Si bien algunos bajativos (como el vino) ayudan un poco a la digestión, esto no quiere decir que comas en exceso y bebas mucho en compensación. Exagerar con este tipo de licores sólo traerá efectos negativos en tu salud.

10. No abuses hasta llegar a la cena navideña

No sucumbas ante la tentación de los atracones poniendo la excusa de que diciembre es el mes festivo y por ende está permitido excederse. De acuerdo a la nutricionista, solo será una bomba de tiempo que puede terminar explotando de la peor manera, poniendo en riesgo tu salud.

Si no se distribuye de manera adecuada, la cena navideña puede sobrepasar el requerimiento de 2,200 calorías por persona al día, llegando hasta 4000 calorías en un solo platillo. Por eso es importante que en el día central distribuyas adecuadamente los alimentos en el plato. (Foto: Reiva)

Cómo armar una cena navideña saludable y sin excesos

Ahora bien, la cena navideña central suele ser la más completa en cuanto a tipos de comida se refiere. Y no es que esté mal que quieras disfrutar y celebrar a lo grande junto a quienes amas; pero si tu objetivo es mantener la figura para el verano (y de paso no terminar en urgencias por problemas gastrointestinales en plena Navidad), lo mejor será distribuir adecuadamente los alimentos y bebidas que conformen tu cena navideña. La chef y docente de la Universidad Le Cordon Bleu, Cristina Sánchez, comparte algunas recomendaciones:

Insumos en el plato: Para que tu cena sea saludable, debe contener entre 100 a 120 gramos de proteína como carne de res, pavo, pollo o cerdo; 150 a 180 gramos de vegetales y frutas; y 80 gramos de guarnición que puede ser arroz o papa o camote.

Bebidas y acompañamientos: Reemplaza gaseosas por bebidas de lima, naranja, toronja y otras que faciliten la digestión. Incluye una o dos copas de vino para los adultos.

Reducir o evitar: Evita los carbohidratos vacíos o grasas saturadas como pasteles, galletas con relleno tradicionales, entre otros. Prefiere los que estén hechos de harina integral o similares.