Meghan Markle se ha convertido en una de las figuras del momento, debido al anuncio de su compromiso con el príncipe Harry. Y su creciente popularidad también ha hecho que el mundo comience a preocuparse por su estilo, sus trucos de maquillaje y sus secretos de belleza.

Uno de los atributos que más ha resaltado de Meghan Markle son sus ojos. Especialistas han dicho que poseen una forma almendrada que le aporta dulzura a su rostro. Además, mucho se ha comentado de que no son grandes, pero la prometida del príncipe Harry tiene un truco para hacerlos destacar y ella misma lo reveló años atrás.

Cuando era actriz, Meghan Markle conversó con Sarah Howard del blog Beauty Banter y reveló su secreto de belleza infalible. "He aprendido a dar un toque más pequeño de brillo en la esquina interna del ojo después de delinearlo", indicó. Se trata de crear un punto de luz en el lagrimal con una sombra dorada o perlada para destacar la mirada.

Asimismo comentó sobre sus productos de belleza preferidos. "Uso Chanel Cassi Eyeliner en la línea de las pestañas superiores y en la línea del agua y un toque de polvos brillantes para dar luminosidad y brillo".

Finalmente, Meghan Markle reveló que hasta en los 'looks' más naturales añade un poco de brillo en sus ojos. "Incluso si no me he maquillado, me gusta ponerme corrector y un toque de brillo en los extremos del ojo", comentó.

De acuerdo a sus 'looks' se puede notar que realmente Meghan Markle no ha dejado de utilizar este truco 'beauty' para potenciar su mirada. Los colores que utiliza para los polvos van desde tonos dorados hasta otros perlados y blanquecinos; sin embargo, consigue un efecto más natural con las tonalidades doradas. Cabe resaltar que para conseguir un efecto luminoso en el rostro, es necesario escoger un tono de brillo adecuado para cada color de piel.