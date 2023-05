Pocas son las mentes brillantes que lograron que un imperio que marcó un hito en la historia de la moda ahora se alce más vigente que nunca. Donatella Versace es una de ellas. Controversial y desafiante siempre, la diseñadora y directora artística de la firma italiana de lujo Versace siempre supo levantarse y llevar la cabeza en alto aún cuando parecía haber perdido sus días de gloria durante los períodos más oscuros de su vida. Hoy, Donatella cumple 68 años y lo celebramos recordando su impresionante legado que continúa reinventándose hasta la actualidad.

Aunque la icónica firma de lujo de la talla de históricas casas de moda como Gucci, Dolce & Gabbana, entre otras más, ya no pertenece a la familia Versace; el rol que jugó Donatella al frente de la marca durante más de 20 años fue fundamental para construir el establecido imperio que es ahora.

Para entender el nivel de impacto que tuvo habría que remontarnos al año 1979, donde una Donatella con apenas 24 años dejaba atrás su vida universitaria como estudiante de Lengua y Literatura en Florencia para mudarse a la capital de la moda, Milán, junto a su hermano, el genio fundador de la marca, Gianni Versace.

Además de ejercer como asistente de diseño y relacionista pública, Donatella era la musa y consejera de su hermano. Tan solo veamos cómo pasó de ser la hermana menor de Gianni a una celebridad con nombre propio luego de llevar el icónico vestido bondage negro de la polémica colección otoño-invierno en la Met Gala de 1996.

(Foto: IG @datewithversace)

De diseñar accesorios para Versace hasta crear la línea de niños, Versace Young, y asumir el liderazgo de Versus, la línea juvenil que le regaló Gianni: Donatella rápidamente se convirtió en una diseñadora de modas y directora al lado de su querido hermano.

Sin embargo, las cosas se empezaron a complicar cuando Gianni fue diagnosticado con cáncer de oído, lo que lo llevó a desaparecer del radar mediático entre 1994 y 1995. Es en este periodo en que Donatella empieza a tomar más responsabilidades, pero todo se descontrola cuando asesinan a su hermano en 1997. La terrible pérdida la sumió de lleno en el oscuro mundo de las drogadicción y los excesos.

En este terrible estado es como Donatella recibe la dirección creativa de Versace, donde debuta con la mítica colección primavera-verano del 98 que le valió el premio VH1 como mejor segunda colección. Mientras su vida personal iba en picada (el divorcio de Paul Beck y la adicción a la cocaína y las cirugías), el éxito en el mundo de la moda empezaba a hacerse cada vez más notorio . Sus ansias por evitar que cayera el imperio que Gianni había construído y que marcó un hito en la historia de la moda de los años 90; llevaron a Donatella a reinventar la marca y lo hizo de la mejor manera: colección tras colección cargada de excesos, diseños eclécticos, colores vibrantes, entre otras propuestas arriesgadas que moldearon el Versace que hoy domina las pasarelas, los armarios de las celebridades y la industria de la moda a nivel global.

Fue Donatella quien diseñó el legendario vestido verde que Jennifer Lopez llevó en los Premios Grammy del año 2000 y que inspiró la creación de Google Fotos porque el público no paraba de buscar el famoso vestido una y otra vez. Además, también recibió diversos galardones por sus contribuciones en la industria de la moda. En el año en que por fin decidió internarse en una clínica de rehabilitación (2004) recibió el premio Bambi. Al año siguiente, el World Fashion Award. Y con el fin de modernizar a la marca, pero sin perder su esencia, en el 2011 suma a Versace a una ambiciosa colección colaborativa con la firma sueca líder en retail, H&M.

(Foto: AFP)

Y aunque Gianni fue quien incorporó el mítico logo de Medusa a Versace, fue Donatella la que llevó con orgullo la etiqueta de lo que define a una mujer Versace. “ Medusa ha llegado a representar la autoridad sin complejos y el empoderamiento femenino, un símbolo icónico de la poderosa mujer Versace. ¡La amo! ”, explicó Donatella hace un tiempo en sus redes sociales. Esta incansable sed de llevar el mensaje más allá de la moda inspiró a Donatella a crear Medusa Power Talks, iniciativa dedicada al empoderamiento femenino.

Reinventada tanto en lo personal como profesional, Donatella decide dedicarle el increíble éxito del nuevo Versace a su hermano Gianni a través del desfile de la colección primavera-verano 2018, lanzada en el 2017 e inspirada en los archivos antiguos de la marca. “Veinte años es ya mucho tiempo y eso me dio la libertad de volver al archivo y revisar lo que él había hecho. Fue un viaje lleno de emociones que me sirvió para comprobar otra vez el genio que fue”, explicó la diseñadora luego del exitoso desfile en homenaje al 20° aniversario de la muerte de su hermano que reunió icónicas supermodelos sobre una sola pasarela (Naomi Campbell, Carla Bruni, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista y Helena Christensen). Habilidad que hasta el día de hoy vemos en sus más recientes colecciones de la mano de las favoritas de la nueva generación (Gigi Hadid, Bella Hadid, Kaia Gerber, Emily Ratajkowski, entre otras).