Si antes las furtivas fotografías de paparazzis no nos daban la certeza, pues ahora con lo que vimos en esta edición de la Met Gala podemos estar seguros de que Kendall Jenner y Bad Bunny se han convertido en la pareja del año. Y no solo por lo llamativo de su inesperado amorío y lo cercanos que se mostraron durante el resto de la inolvidable noche, sino también por los particulares looks que atrajeron muchas miradas, tanto en la alfombra roja como en el ‘after party’.

Aunque ambos no posaron juntos durante su paso por la alfombra roja, cada uno brilló a su propia manera. Kendall arribó junto a sus hermanas, Kim y Kylie, luciendo como una superheroína al llevar un atuendo personalizado de Marc Jacobs cuyo brillante diseño de body con cuello camisero y mangas largas a modo de capa se inspiró en el característico atuendo sartorial de Karl Lagerfeld . Añadió unos centímetros extras al look con botas con plataforma y una cola alta y larga.

Bad Bunny no se quedó atrás, pues se hizo con uno de los mejores looks masculinos de la noche gracias al impoluto traje totalmente blanco en conjunto con una boa de bordados florales alrededor de los brazos que caía hasta el suelo en una larga cola. Un look que irradiaba la vibra ‘novia Chanel’ en versión masculina y que fue diseñado por Jacquemus , quien ya había vestido al cantante puertorriqueño con icónicos looks en diversas ocasiones.

(Fotos: AFP, E! Entertainment)

Luego de la alfombra roja, la cosa cambió, pues ambos se dejaron fotografiar juntos mientras caminaban de lo más sonrientes por los pasillos del Museo Metropolitano de Arte aún con sus primeros atuendos de los que solo quitaron la boa de flores (Bad Bunny) y los tacones de super plataforma (Kendall).

(Foto: Flo Ngala)

Los looks de Kendall y Bad Bunny en el ‘after party’

Para el ‘after party’, Kendall continuó fiel al sexy estilo que llevó con el primer look al lucir un atuendo vintage de Chanel protagonizado por un corto enterizo semitransparente y brillante de efecto piel a juego con un top de estilo ‘cut-out’ y bragas tipo tanga en color negro. El sensual diseño recreado por la albanesa Nensi Dojaka es un tributo que reinterpreta el original de la colección primavera-verano de 1994 de Chanel.

(Fotos: Backgrid)

Por su parte, Bad Bunny apostó por un atuendo con una paleta de color protagonizada por el blanco y tonos tierra como el marrón y camel. Sencillo y sin mucho esfuerzo, llevó una camiseta básica debajo de una chaqueta de piel a juego con pantalones sastre a la medida. Como siempre, fiel a su estilo, añadió sus característicos lentes negros y varias brillantes cadenas de plata.