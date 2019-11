Solo bastó que Amal Clooney, la esposa de George Clooney, apareciera con un vestido de Johanna Ortiz en la portada de una edición Vogue en Estados Unidos para que la prenda se agotara en cuestión de horas. A ella se sumó, Ivanka Trump, hija y asesora del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien se lució en su visita a Colombia con un vestido de su marca, hecho que hizo que sus creaciones se vuelvan aún más cotizadas. Ella piensa en grande y sabe que su arte debe seguir conquistando por eso se ha puesto como meta inmediata que las “mujeres en el mundo tengan un pequeño pedazo de Colombia en sus armarios”. Considerada la diseñadora del momento en el país cafetero, se prepara para llenar de color y estilo a quienes luzcan las prendas que ha creado para una colaboración exclusiva con la firma H&M, la primera que se hace con un diseñador de América Latina: Johanna Ortiz x HM.

Su amor por el buen vestir nació cuando era muy joven y descubrió que el resto de su vida debía pasarlo entre telas, máquinas de coser y bocetos. Hoy la caleña tiene más de 70 puntos de venta en más de 20 países y sus prendas se venden hasta en Moda Operandi, la tienda de moda online más exclusiva del mundo. No por nada ha sido considerada por expertos como una de las 11 diseñadoras de moda más relevantes del mundo, al lado de Karl Lagerfeld, Riccardo Tisci y Stella McCartney.

“Siempre me encantó jugar a disfrazarme y supe desde muy joven que quería ser diseñadora de moda. Después de graduarme en el Instituto de Arte de Fort Lauderdale, en Florida, regresé a mi Colombia natal, donde me resultaba difícil encontrar ropa que fuera de mi agrado. Comencé a hacer mis propias piezas y la gente siempre preguntaba qué llevaba puesto. Eventualmente, mis amigos comenzaron a pedirme consejos y decidí crear mi propia marca. Quería diseñar un armario de ensueño para mujeres que disfrutan de la moda y que no toman demasiado en serio el vestirse. Cada pieza que desarrollo proviene de un estilo específico que he querido para mí”, narró sobre el nacimiento de su marca en 2001, en una entrevista a la que El Comercio tuvo acceso en exclusiva.

La colección está repleta de opciones elegantes para ir del día a la noche y para quienes buscan prendas que transmitan un mensaje. (Foto: H&M)

La vestimenta femenina que crea bajo el concepto de que “se trata de divertirse mientras te vistes” está engalanada con lo más rico y vistoso de Cali, donde la salsa se disfruta en cada rincón de la ciudad.

“La impresión de dónde crecí y dónde vivo siempre está presente en cada diseño de Johanna Ortiz . América Latina tiene un ambiente festivo único y siempre trato de capturar el ritmo del baile de salsa, la belleza de las elegantes orquídeas (nuestra flor nacional) y la naturalidad de las palmeras bailando en una cálida puesta de sol rosa. Espero que las personas puedan acceder a la alegría de explorar una nueva cultura a través de mi ropa, canalizando la curiosidad de un filósofo y la libertad de un gaucho”, agregó.

Fue justamente esa explosión de sabor, una paleta de colores extravagantes, estampados florales exóticos y siluetas glamorosas lo que motivó a la cadena sueca para anunciar su nueva colaboración con la diseñadora colombiana en Johanna Ortiz x HM.

Bajo el concepto de “abrazar nuestra feminidad y nuestra sensualidad” y de ser “elegantes sin esfuerzo”, la diseñadora inició una “experiencia de retrospectiva” para elaborar cada una de las prendas, pues “el objetivo era crear una colección que capturara la fiesta, la elegancia y la simplicidad y que fuera fiel al ADN de mi marca”.

Siluetas “imprescindibles” de Johanna Ortiz

Fiel a su estilo y a cada una de las cosas que más ama de Cali, lugar donde nació y vive, la embajadora de la moda en Colombia profundizó en su archivo y mostró al equipo de H&M sus estampados favoritos, que son los que hoy marcan la diferencia en esta colección: el vestido cruzado, la túnica y el top de “statement” con el que todo comenzó.

“Todos los estampados provienen de mi obsesión con las flores, las palmeras y los hermosos colores que tengo la suerte de ver por la ventana cuando me despierto en casa en Cali. Al final, es una estética natural para mí: soy de los trópicos y vivo en los trópicos. Es lo que veo, respiro, siento y sueño todos los días”, agregó.

Los vestidos son fáciles de usar, pero con un aire de refinamiento. “Me encanta pensar que tantas mujeres en el mundo tendrán un pequeño pedazo de Colombia en sus armarios”, explicó. (Foto: H&M)

Prendas que trasmiten un mensaje

Siguiendo el lema de divertirse mientras piensas qué ponerte cada día, Johanna Ortiz presenta su propia versión de cómo ve la sofisticación de América Latina y ha propuesto cuatro vestidos para que todas las mujeres puedan “usarlos descalzas y con una hermosa flor en el cabello hasta el amanecer, elevando cada momento de su propia experiencia personal, teniendo historias para contar y recordar”.

“Elegí cuatro estampados diferentes de nuestras últimas colecciones: “Wild Roses”, “Orchid Paradise”, “Cacatua” y “Coquelicots”, y reinventé los colores y las siluetas. Los amo a todos, pero si tuviera que elegir, mi favorito sería el vestido midi de Coquelicot con el elegante y sensual cuello oculto y las líneas de fondo. Es sencillo y sofisticado con un toque de coqueteo. Me pondría los vestidos descalza o con sandalias planas y minimalistas, aretes lujosos, maquillaje nude, cabello estilo de playa y una mochila colombiana (una de nuestras bolsas tejidas de colores brillantes y de elaboración local)”, explicó para resumir la felicidad que le produce el saber que más personas en todo el mundo usarán sus diseños.

Los estampados “Rosas salvajes”, “Paraíso de las orquídeas”, “Cacatua” y “Coquelicot”, provienen de colecciones anteriores de Ortiz y son presentados en vibrantes combinaciones de colores de amarillo cálido, rosa pálido, verde, marrón y coral y reinventados para una nueva audiencia en prendas con fabulosos volados y movimiento en detalles de puños y dobladillos.

La “pre-colección” se compone de un guardarropa cápsula: el vestido de túnica, el vestido cruzado, el mini vestido y el estilo escalonado hasta el suelo. (Foto: H&M)

Colección vibrante y femenina

Johanna Ortiz x HM tendrá una “precolección” exclusiva compuesta por cuatro vestidos, que llegará simultáneamente a tiendas seleccionadas en todo el mundo el próximo 3 de diciembre. La colección completa se lanzará en marzo del 2020.

“Descubrir el mundo del diseño exuberante de Johanna Ortiz, su uso del color y su talento excepcional para crear siluetas dramáticas ha sido una gran experiencia para todo el equipo de diseño. Han estado trabajando estrechamente con Johanna durante todo el proceso, disfrutando de su extraordinaria hospitalidad en su hermosa casa en Cali. Estamos encantados de poder celebrar la rica historia y artesanía de Colombia y llevar los diseños característicos de Johanna que inducen la felicidad al cliente”, comentó Maria Östblom, directora de diseño de ropa de mujer en H&M quien también explicó que en Perú, la precolección podrá adquirirse en las tiendas de Real Plaza Primavera y Jockey Plaza.