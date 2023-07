Las mujeres de la realeza emanan esa vibra de elegancia y sofisticación con cualquier atuendo que se pongan y Kate Middleton, la princesa de Gales, es una de sus mejores exponentes gracias a sus estilismos que siempre dan de qué hablar. Como parte de su apretada agenda de las últimas semanas, la princesa recientemente acudió a la inauguración de un centro infantil al este de Londres y no pudimos evitar fijarnos en el particular look que llevó.

El estilo de Kate Middleton es claro: elegancia, sofisticación, feminidad a través de siluetas clásicas que realzan la vibra ‘lady’ que emana. Una que en algunas ocasiones nos recordó a la princesa Diana, mientras que en otras hizo gala de su propio sello personal al que se ha mantenido fiel a pesar de los años.

Esta vez, para la inauguración del renovado Museo Young V&A en Bethnal Green al este de Londres, Kate escogió como protagonista de su look a un vestido que estrenó el año pasado y que ahora recupera justo en medio del furor por el estreno de la nueva película de Barbie. Uno que además para sorpresa de muchos, por su muy sencillo y simple diseño, es uno de los favoritos de las mujeres de la realeza.

Sonriente y feliz, la princesa de Gales se enfundó en un vestido midi con ligero vuelo, mangas cortas y pequeños botones que empezaban en el cuello circular y terminaban en un grueso cinturón a tono con el color estrella: rosa pastel . Un modelo muy recatado y hasta clásico que llevó por primera vez en Wimbledon del 2022.

Complementó este vestido de Beulah London con clásicos tacones en punta blancos de Jimmy Choo y pendientes brillantes en clave plateada de Mappin & Webb. En cuanto al lado ‘beauty’, optó por llevar el cabello suelto y perfectamente ondulado.

Kate Middleton saliendo de la inauguración del renovado Museo Young V&A en Bethnal Green. (Foto: AFP)

Kate Middleton durante inauguración del renovado Museo Young V&A en Bethnal Green. (Foto: AFP)

El vestido de Kate Middleton que todas las ‘royals’ aman

Este clásico, femenino y discreto vestido que tanto encanta a Kate Middleton como para volver a recuperarlo del armario, es uno de los favoritos de muchas mujeres de la realeza. Siempre en colores vibrantes y a juego con tacones similares a los de la princesa inglesa, la princesa María de Dinamarca, la princesa Beatrice de York, Lady Frederick de Windsor y muchas otras más han repetido este atuendo en diversas ocasiones.