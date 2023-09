Como su carrera lo demuestra, Rivas no le teme a innovar. Durante la pandemia realizó un proyecto con artesanas tejedoras de San Juan de Lurigancho que resultó en un éxito rotundo; y tan solo el año pasado, fue el primer diseñador en en crear un vestido impreso en 3D. De ahí que a lo largo de los años haya acumulado importantes premios como el Diseñador Revelación por Vogue LatinoAmérica y Newcomer of the Year 2012 gracias a su colección “Imperio del sol” presentada en Noruega.

El amorío de Genaro Rivas con la moda empezó de muy joven. “Un año antes de estudiar en la universidad, ya había empezado a explorar el mundo de la moda. Algo tan sencillo como intervenir un jean con lejía y tachas (muy al estilo ‘do it yourself’) fue mi primer acercamiento con lo que ahora se ha convertido en mi profesión”, detalla.

Hoy, Rivas regresa a la escena europea. Luego de pisar pasarelas como la de Suiza o París, llega a Londres, ciudad que lo acogió el año pasado. “Empecé a averiguar sobre maestrías de moda hace unos años y en el 2020 me aceptaron en el London Fashion of College, unas de las mejores escuelas para estudiar moda en el mundo”, revela. Actualmente, se encuentra presentando su tesis para graduarse de la maestría de Moda, Emprendimiento e Innovación. A la par, los últimos meses se ha dedicado a preparar todos los detalles de un desfile que promete marcar un antes y un después en su carrera.

“La colección está inspirada en Londres y en su esencia urbana. Es muy fuerte a nivel emocional cuando te mudas a otro país y te toca empezar de nuevo en muchos sentidos. Uní ese sentir con el de mostrar todas las etapas que uno vive: abrazar las luces y las sombras. Hablo un poco de eso, sobre todo en el caso de la mujer y el poder que tienen”, cuenta.

Modelo luce uno de los 21 looks de la nueva colección de Genaro Rivas durante un fitting en Londres. (Foto: Luke Soteriou).

En cuanto a la colección, la línea contará con 21 looks, tanto para hombres como para mujeres. El estilo seguirá una línea “sumamente urbana, reconstruida y bastante libre”. Muchas piezas han sido trabajas con denim recuperado e intervenido posteriormente por Rivas para crear prendas sostenibles, únicas y duraderas en el tiempo. Además, los looks serán acompañados por accesorios icónicos: carteras intervenidas también por el diseñador.

El desfile será este martes en Londres. “Vengo de un ritmo muy intenso entre la entrega de la tesis y el desfile...estoy contento y tranquilo porque siento que las cosas poco a poco se van dando y se va a reconociendo el esfuerzo, eso es importante para mi”, revela.