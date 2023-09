Kylie Jenner tenía 16 años cuando se rellenó los labios por primera vez. Lo hizo por una inseguridad personal que la perseguía desde niña. Todos sabemos cómo fue esa historia: primero lo negó, luego salió a declarar la verdad sobre sus labios y finalmente fundó Kylie Cosmetics, su empresa de maquillaje que inició con labiales y que hoy la ha convertido en billonaria. Aunque no todas las mujeres logramos fortuna de nuestras inseguridades (lamentablemente), muchas optamos por procedimientos o productos cosméticos para silenciarlas. De ahí que los labios gruesos y los procedimientos estéticos para lograrlos se hayan vuelto una tendencia que agarra fuerza años tras año. Para quienes no quieren resultados a largo plazo o le temen a los pinchazos, hoy existen nuevas opciones: los voluminizadores de labios. Se tratan de labiales que gracias a sus ingredientes, logran engrosar y definir los labios tras su aplicación, al menos por unas horas. Pero, ¿cómo funcionan estos labiales? ¿qué ingredientes llevan? ¿y qué tan seguros de usar son?

“Los labiales voluminizadores son productos de belleza que ofrecen la ilusión de labios más llenos y destacados”, explica Fiorella Solari, gerente de Marketing de Productos Avon. En concreto, son labiales que contienen diversos ingredientes que estimulan la circulación de la sangre en los labios generando un efecto de mayor volumen. Estos ingredientes varían según la marca, producto o colección: algunos trabajan con agentes como el ácido hialurónico o los péptidos que dan sensación de volumen, otros con ingredientes naturales que generan hinchazón como el mentol, la pimienta o la cafeína; y también existen aquellos que contienen la mezcla de ambos.

El primero de estos ingredientes- el ácido hialurónico- ha ganado popularidad en los últimos años gracias a sus múltiples beneficios en la piel: la hidrata, le da firmeza e incluso aporta volumen. Aquellos labiales que contienen esta proteína son la alternativa ideal para quienes huyen de las intervenciones y las agujas, pero buscan aumentar el volumen de sus labios al menos por unas horas. “Estos labiales no presentan riesgo. Hidratan el labio, disminuyen las líneas que presenta; le dan un brillo especial. Aplicarte ácido en un tratamiento tampoco presenta riesgos solo si es realizado por un profesional dermatólogo cirujano plástico”, comenta Patricia Chávez de Paz, dermátologa clínica y estética.

"Los voluminizadores de labios actúan principalmente mediante una combinación de ingredientes que estimulan la circulación sanguínea, hidratan y mejoran temporalmente la apariencia de los labios. Siempre es recomendable realizar una prueba en una pequeña área antes de aplicar el producto en su totalidad”, explica Solari.

Según la revista Byrdie en su listado “Los 8 mejores labiales voluminizadores” productos icónicos como el labial What the Fake de la firma Essence o el Full-On Plumping Lip Polish Gloss de la firma Buxom, son de los favoritos del mercado estadounidense: ambos contienen ácido hialurónico entre otros ingredientes claves como la vitamina E o los péptidos, brindando así una sensación de hidratación e hinchazón en el labio. Vale recalcar que en el ránking también encontramos los del otro grupo, como el labial sérum Holy Lips de la firma Lorac, que entre sus ingredientes contiene agentes naturales como el mentol y la pimienta. Sobre estos labiales, Chávez de Paz da algunos apuntes.

“Lo que sucede con estos labiales es simple. Cuando te lo aplicas haces una mini reacción alérgica debido a los ingredientes que contienen, y eso es lo que te da volumen al labio. Es algo sútil, pero lo sientes. Por eso muchas personas sienten algo que pica cuando se los aplican”, explica. Para quienes han usado labiales voluminizadores con estos ingredientes o con mezcla de los mismos, saben de lo que la especialista habla. La sensación se asemeja a un hormigueo que para algunas personas es soportable, mientras que para otras es extremadamente incómodo. Entonces, ¿estos labiales son peligrosos para la piel? No necesariamente. Según Chávez de Paz, todo depende de la piel de cada persona.

“Creo que personas muy sensibles o alérgicas deben tener mucho cuidado al aplicárselo, porque pueden crear una dermatitis. Es mejor tener cuidado y probar una pizca del producto en alguna zona de tus labios para ver como reacciona. Alguien que tiene un fondo alérgico (por ejemplo, tiene asma o rinitis) podría reaccionar mal a los productos porque ya de por sí, es una persona alérgica”, detalla. Aunque la respuesta es inquietante, la dermatóloga recomienda estar atentas a las señales para tomar acción: si los labios se engrosan mucho, pica o arde demasiado y la sensación dura varias horas; entonces es hora de acudir al médico.

Y para quienes no son personas alérgicas, ¿podría existir algún riesgo? No necesariamente. “Las marcas obviamente han investigado cómo voluminizar el labio sin agredir al usuario. Simplemente, como es un producto nuevo, siempre hay que tener cuidado sobre todo si se trata de una persona alérgica. Recomendaría en todo caso, no utilizarlo todos los días”, concluye Chávez de Paz.

Hydramatic, labial con ácido hialurónico de AVON. (Foto: Difusión)

En esto último, Solari coincide con la especialista. De hecho, la firma AVON acaba de lanzar Hydramatic, su primer labial mate hidratante con ácido hialurónico y glicerina que promete sensación de hidratación, suavidad y volumen en los labios. Para aplicarlo correctamente, se recomienda exfoliar los labios primero, aplicar el labial en el centro y difuminar hacia las comisuras. Finalmente; se aconseja difuminar el producto uniformemente con la ayuda de un pincel para un resultado más prolijo. “Aunque el efecto no es permanente, es ideal para ocasiones especiales o realizar una rutina de maquillaje”, añade Solari.

Y tiene razón. De ahí que los labiales voluminizadores se hayan convertido en un must del neceser de maquillaje para muchas mujeres. Algunas lo llevan para fiestas, cumpleaños, viajes u ocasiones especiales; mientras que otras lo han incluido como parte de rutina diaria llevando a los labios como los protagonistas innegables. Tras el fin de la pandemia y el adiós a las mascarillas, muchas mujeres afirman haber regresado al uso del labial diario en sus diferencias tendencias, una de ellas los voluminizadores. “Esto se debe a que los labiales voluminizadores ofrecen- además de volumen- hidratación, suavidad, protección y color a los labios”, explica Solari.