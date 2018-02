Sex and the City: ¿Por qué se llevan mal sus protagonistas?

"Sex and the City" es una serie icónica y difícil de olvidar. La historia de amistad de cuatro mujeres adultas, completamente distintas, que atraviesan diferentes etapas de la vida y el amor, marcó un hito en la televisión. En ficción, siempre se les veía juntas e inseparables. Tal vez por eso muchas creímos que esta amistad seguía también fuera de las pantallas. Pero lamentablemente, estábamos equivocadas.

En medio de los rumores de una posible tercera entrega de la película "Sex and the City", los problemas entre las protagonistas, sobre todo entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker, comenzaron a salir a la luz, pues fue la actriz que encarnó a la sensual Samantha Jones en la ficción, quien expresó abiertamente su rechazo a esta propuesta.

Pero los enfrentamientos no terminaron, ni tampoco comenzaron, en ese momento. Solo basta recordar que la última polémica pública entre las protagonistas de "Sex and the City" fue el pasado 10 de febrero, cuando Kim Cattrall le dijo a Sarah Jessica Parker "No eres mi familia. No eres mi amiga", a través de su cuenta de Instagram.

Todo este drama nos rompe el corazón. Sin embargo, cabe resaltar que las rivalidad entre sus protagonistas comenzó muchos años atrás, incluso mientras se grababan las temporadas de la serie "Sex and the City"

