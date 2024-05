Seguro te ha pasado: tu engreído te hace ojitos debajo de la mesa, y está a la espera de que algo se caiga de tu plato para aprovechar el pánico y probar tu comida.

Si bien esto parece inofensivo, lo cierto es que debes ser extremadamente cuidadoso de que tu mascota no coma alimentos caseros que puedan ser perjudiciales para su salud.

En ese contexto, conversamos con la veterinaria Alexia Serkovic de Furever Vets, para saber cuáles son los alimentos aptos y no aptos para perros y gatos.

Alimentos no aptos para perros y gatos





(Foto: Freepik)

“Hay algunos alimentos naturales que no son aptos para perros ni gatos, ya que tienen ciertos componentes que ellos no pueden digerir y generan toxicidad; por ejemplo, las uvas, las pasas y el tamarindo, ya que contienen ácido tartárico, el cual genera intoxicaciones, y puede desencadenar una falla renal”, explica la veterinaria Alexia Serkovic.

“La cantidad de ácido tartárico varía dependiendo del tipo de uva que consuman: las uvas de color oscuro suelen tener mayor cantidad”, puntualiza.

Por otro lado, la experta también resalta la cebolla, la cebolla china y el poro, como alimentos caseros no aptos para nuestros engreídos. “Contienen sustancias tóxicas que pueden generar anemia hemolítica”, señala.

Y, manifiesta, bajo ningún motivo las mascotas pueden comer chocolate, café, edulcorantes, azúcar, tomate verde, berenjena cruda, nuez de macadamia, alcohol, y comidas de consumo humano que están condimentadas.

Alimentos aptos para perros y gatos

(Foto: Freepik)

“Siempre que nuestra mascota no presente patologías, podemos ofrecerles verduras: brócoli, vainitas, zanahoria, zapallo, espárragos, alcachofa, champiñones, pepino, etc.”, señala Serkovic, sobre los alimentos caseros aptos para mascotas.

En relación a la lista de frutas, la experta recomienda arándanos, plátano, papaya, manzana, pera, sandía, mango, chirimoya e, incluso, la palta. “La parte tóxica de la palta que no deben de consumir es la cáscara y la pepa”, puntualiza.

Sobre las proteínas, los perros y gatos pueden comer huevo, pollo, pavo, res, pescado, cordero, queso ricotta o queso fresco sin sal, etc. “Siempre y cuando estén sin condimentos ni aceite, y en pequeñas porciones para evaluar su tolerancia previa consulta con su veterinario de confianza”, enfatiza la veterinaria.

Alimentos caseros: derribando tabúes

(Foto: Pexels / Viktória Farkas)

Arroz y pasta

Si bien los perros pueden comer arroz y pasta, estos alimentos no aportan nada nutritivo para su alimentación. “Los carbohidratos, principalmente, los utilizamos en pacientes con ciertas patologías que requieren de estos, pero un perrito sano no los necesita”, recalca Serkovic.

En el caso de los gatos, estos animales son carnívoros estrictos, por lo que el consumo de carbohidratos podría ocasionarles inflamación intestinal.

Huesos

“Los huesos nunca deben ser ofrecidos cocidos ni en mascotas que comen carbohidratos o comida seca comercial, ya que no podrán digerirlos correctamente y pueden generar obstrucciones o perforaciones gástricas”, dice Serkovic.

Por ello, la veterinaria señala descartar cualquier tipo de patitas o huesos en las comidas de nuestras mascotas, incluso en la preparación de una sopa casera.

Leche

“Algo que muchas veces me consultan es si sus gatitos pueden consumir leche. La respuesta es ‘no’, los gatos destetados no deben de consumir leche, ya que no van a ser capaces de digerir la lactosa correctamente y esto les puede generar problemas digestivos, como gases, diarrea, y vómitos”, recalca Serkovic.

¡Recuerda tener siempre presente esta lista para evitar darle a tu mascota algún tipo de alimento que pueda poner en riesgo su salud! Para acceder a más artículos de tenencia responsable de mascotas, ingresa a Consultorio WUF.

La veterinaria Alexia Serkovic brinda atención veterinaria a domicilio. Puedes contactarla a través de su página de Instagram, Furever Vets.