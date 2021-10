Conforme a los criterios de Saber más

Desde el 4 de abril de 2011, cuando se les declaró perdidos en esos parajes agrestes, rudos e inaccesibles del valle del Colca, en Arequipa, la historia para Ciro Castillo-Rojo y Rosario Ponce López pasó de la tranquilidad de un feliz anonimato a la confusión, el caos, las denuncias, los reclamos y la avalancha mediática. Ciro murió tras caer a un abismo de 900 metros. Luego se convirtió en la persona más buscada por los socorristas y rescatistas peruanos y extranjeros hasta el 20 de octubre del 2011 en que su cuerpo sin vida fue hallado por fin. Rosario sobrevivió, pero tuvo que afrontar una de las presiones sociales y mediáticas más intensas de esos años. La justicia le dio la razón a ella, y el caso por homicidio que la familia de Ciro le entabló se archivó definitivamente recién en setiembre del 2013. Aquí la cronología completa de esta increíble caso que cumple 10 años.

2011: el año del accidente, la búsqueda y el triste hallazgo

Abril

[31/3/2011] Fueron vistos por última vez los universitarios limeños Ciro Castillo-Rojo García-Caballero (26) y Rosario Ponce López (24), una joven pareja que realizaba una caminata en el valle del Colca (Arequipa). Un minero de la zona fue quien los avistó esa vez.

[4/4/2011] Ciro Castillo-Rojo y Rosario Ponce fueron declarados perdidos luego de haber realizado una caminata desde el distrito de Madrigal, en la provincia de Caylloma, hacia el distrito de Tapay, en el valle del Colca.

[6/4/2011] Tres brigadas de rescate, con 14 especialistas, participaron en el inicio de la búsqueda de los jóvenes estudiantes de Ingeniería Forestal de la Universidad Agraria La Molina. Los pobladores de Madrigal indicaban que posiblemente los jóvenes se habrían ocultado en una cueva por el temor a ser atacados por los pumas de la zona.

Cuando todo era felicidad. Rosario Ponce baila con Ciro Castillo, al lado de algunos amigos. (Foto: Archivo Epensa)

[11/4/2011] La búsqueda prosiguió con ayuda de perros exploradores. La Policía informó que esta tarea sería permanente, pese a que el lugar es de muy difícil acceso. Se supo que Ciro recibió un curso de supervivencia, y que no era la primera vez que Rosario se embarcaba en una excursión de ‘trekking’.

[13/4/2011] Rosario Ponce López fue hallada en una de las quebradas, cerca al nevado Bomboya, con un cuadro de desnutrición, retinas dañadas y contusiones. Habló con sus padres pese a tener una crisis nerviosa. En ese momento, no pudo dar datos sobre Ciro. De Chivay fue trasladada a un hospital de Arequipa.

[14/4/2011] La búsqueda de Ciro Castillo-Rojo continuó en los acantilados. Rosario Ponce fue trasladada a Lima e internada en una clínica privada en Monterrico (Surco).

[15/4/2011] Ciro Castillo Rojo Salas, el padre del joven aun desaparecido, se mantuvo en Chivay, el punto de acceso hacia el valle del Colca. En la madrugada, despedía con esperanza a las patrullas de búsqueda y por la tarde los recibía aun con fe.

[16/4/2011] Ya eran seis brigadas, unas 50 personas, las que se desplazaban entre los distritos de Tapay y Madrigal, donde podría encontrarse Ciro. Esta nueva delimitación de búsqueda se debió a los datos que otorgó Rosario Ponce.

[18/4/2011] Tras un desesperado llamado de ayuda de la madre de Ciro, Rosario García-Caballero, el presidente Alan García Pérez dispuso que personal del Ejército colaborara con las labores de búsqueda.

Policías colaboraron en la búsqueda de Ciro Castillo-Rojo en el valle del Colca. (Foto: GEC El Comercio)

[19/4/2011] Personal de investigación de homicidios y secuestros de la PNP Arequipa fueron hacia Chivay para coordinar con el fiscal provincial de Caylloma y abrir una investigación por desaparición. Ello implicaba interrogar a Rosario Ponce, quien ese mismo día volvió a la zona acompañada de su madre, un médico y una psicóloga para colaborar en los trabajos de búsqueda de Ciro Castillo-Rojo.

[21/4/2011] El padre del joven Ciro ofreció una recompensa de 10 mil soles para quien encuentre a su hijo. Un día después recibió varias llamadas. Según Policía, solo obtuvo datos falsos.

[24/4/2011] Los policías de la comisaría de Chivay desmintieron la versión del supuesto hallazgo de una mochila y una foto en la que se vería al joven Ciro junto a un lugareño. El padre del desaparecido pidió a Rosario que volviera a la zona para ayudar.

[29/4/2011] La madre de Ciro declaró que Rosario Ponce le había contado por teléfono que la noche en que se extraviaron en el valle, divisaron unas luces, pero por la oscuridad decidieron ir en la mañana. Al día siguiente, Ciro le pidió a Rosario investigar aquello, pero ella se sentía mal y le dijo: “No, yo me quedo”.

Mayo

[1/5/2011] “La esperanza de encontrarlo está intacta”, afirmó Ciro Castillo-Rojo padre, tras casi un mes de no tener noticias de su hijo. El médico llevaba 22 días en el valle del Colca, en Arequipa.

[2/5/2011] Veinte efectivos de la Unidad de Montaña del Ejército de Puno y Cusco retornaron a sus lugares de origen después de permanecer dos semanas en el Cañón del Colca buscando a Ciro.

[3/5/2011] La joven Rosario Ponce no asistió a la citación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chivay (Ministerio Público) para rendir su manifestación sobre la desaparición de Ciro Castillo-Rojo.

Desde un inicio, el afán del médico Ciro Castillo-Rojo Salas movilizó a rescatistas y socorristas que muchas veces él mismo contrató con la esperanza de hallar vivo a su hijo. (GEC El Comercio)

[6/5/2011] El fiscal provincial de Chivay, Leonel Angulo, sobrevoló en un helicóptero de la PNP la zona cercana al nevado Bomboya, donde el estudiante de ingeniería forestal se perdió junto a su pareja Rosario Ponce.

[7/5/2011] Rosario García-Caballero, madre de Ciro, dijo que sentía que su hijo estaba vivo, que imaginaba que estaba en una cueva. “Está ahí echadito, en posición fetal. Siento que está herido y que está llamándome”, declaró a un canal de televisión.

[9/5/2011] Rosario Ponce se entrevistó por más de 10 horas con el fiscal que investigaba el caso, y reconoció la zona donde se perdió con Ciro. Ella fue sometida a diversos exámenes médicos y psicológicos. Desde ese día, la búsqueda fue liderada por la Unidad de Alta Montaña de Chivay, que dispuso para ello a 14 de sus socorristas.

[10/5/2011] La joven Rosario Ponce, acompañada por los fiscales y los policías de la Dinincri de Arequipa, sobrevoló en helicóptero la zona por donde se extravió con Ciro Castillo-Rojo.

[11/5/2011] Los policías de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña (USAM) de Arequipa recorrieron el cauce del río Colca, entre los sectores de Madrigal y Cabanaconde.

[13/5/2011] Pese a que la PNP descartó que Ciro estuviera en Suykutambo, en la provincia cusqueña de Espinar, su padre Ciro Castillo-Rojo Salas decidió viajar hasta este lugar para buscar a la mujer que dio la información.

En Arequipa, la población se sensibilizó mucho con el caso de Ciro Castillo-Rojo. Los arequipeños exigían saber la verdad y que se hiciera justicia. (Foto: Ronald Mamani Villalba / Epensa).

[18/5/2011] La fiscalía analizó el gorro y el impermeable hallados por pobladores, los cuales fueron inicialmente reconocidos por el padre de Ciro. Mientras, los peritos de la PNP y el Ministerio Público buscaban rastros de sangre y los Sinchis anunciaban que se unían a la búsqueda de Ciro.

[19/5/2011] El contingente de 14 policías especializados en rescates en zonas agrestes, denominados los sinchis, iniciaron las pesquisas en zonas aún no exploradas. Ya eran 48 días de desaparición.

[24/5/2011] La Fiscalía de Arequipa, tras abrir un proceso, anunció que el 16 de junio Rosario Ponce será citada para recorrer la zona donde permaneció con Ciro Castillo Rojo hasta el nevado Bomboya.

[31/5/2011] Los 14 sinchis que llegaron desde la base antiterrorista de Mazamari al valle del Colca concluyeron sus labores. Ellos retornaron a Junín, pues debían cuidar la seguridad de los locales de votación durante la segunda vuelta del domingo 5 de junio.

Junio

[1/6/2011] El equipo de fiscales encargado de investigar la desaparición de Ciro Castillo-Rojo indicó que entrevistaría a las personas a quienes llamó Rosario Ponce López los días que estuvo perdida en el nevado Bomboya, entre el 4 y 13 de abril.

[2/6/2011] La intensa búsqueda se debió suspender debido a la proximidad de las elecciones presidenciales (segunda vuelta entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori).

[6/6/2011] Se reanudaron las búsquedas de Ciro Castillo-Rojo en el valle del Colca (Arequipa). El padre del estudiante dijo que contrataría personal para que apoyara las labores de ocho policías.

El doctor Ciro Castillo-Rojo Salas se mantuvo activo también en el campo judicial, donde planteó demandas y recursos impugnatorios a través de sus abogados. (GEC Perú21)

[8/6/2011] El médico-padre declaró que parecía que su hijo “se ha escondido ex profeso y no querría que lo encuentren; es extraño que en más de 2 meses de búsqueda no se haya encontrado un pedazo de ropa, una zapatilla o un indicio de su paradero”, afirmó.

[12/6/2011] El doctor Ciro Castillo-Rojo evaluaba iniciar las acciones legales para dar con el paradero de su hijo. Luego de llegar a Arequipa, informó que se reunió con un abogado con quien analizó el caso.

[21/6/2011] El padre del estudiante Ciro fue homenajeado por el municipio de Caylloma durante la ceremonia por el aniversario 186 de la provincia arequipeña. El joven desaparecido fue nombrado hijo ilustre de la provincia.

[27/6/2011] Dos integrantes de la Brigada Internacional de Rescate Tlatelolco Azteca llegaron a Arequipa para sumarse a las labores de búsqueda del universitario limeño, desaparecido desde el pasado 4 de abril. Ellos llegaron junto a una perra labradora entrenada.

Julio

[4/7/2011] El presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Jesús Fernández Alarcón, indicó que si Rosario Ponce se negaba una vez más a acudir al valle del Colca a participar en la reconstrucción de la desaparición de Ciro, el Ministerio Público la obligaría a concurrir.

[7/7/2011] Después de 93 días de búsqueda, el padre de Ciro formalizó una denuncia por presunto homicidio contra Rosario Ponce, la última persona que vio con vida a su hijo antes de su desaparición.

[11/7/2011] El abogado de Rosario Ponce, Miguel Cabrera Torres, aseguró que no habían sido notificados de la denuncia por homicidio que presentó el doctor Ciro Castillo-Rojo Salas en contra de su patrocinada, aunque sabían de esta por la prensa.

[12/7/2011] El fiscal Jean Zegarra Rocha, encargado de la investigación por la desaparición de Ciro Castillo-Rojo, recibió la denuncia del padre del universitario. En esta se acusaba a Rosario Ponce por el homicidio de su hijo.

Los rescatistas cumplieron una labor ardua; sin embargo, las contradicciones en las coordenadas de la búsqueda no permitieron que hubiera resultados en un corto tiempo. (Foto: Archivo Epensa)

[15/7/2011] El doctor Ciro Castillo-Rojo Salas informó que la denuncia por asesinato que había presentado ante el Ministerio Público en contra de Rosario Ponce fue incorporada a la carpeta fiscal abierta para investigar la desaparición de su hijo.

[20/7/2011] El abogado Miguel Cabrera Torres, representante de Rosario Ponce López, alcanzó al fiscal Jean Zegarra Rocha el certificado médico para justificar la inasistencia de su defendida a la citación hecha por el Ministerio Público para el 21 de julio.

[22/7/2011] Los brigadistas de Bomberos Unidos Sin Fronteras y el doctor Ciro Castillo-Rojo Salas hallaron restos óseos en el nevado Bomboya.

[24/7/2011] Personal de Criminalística de la PNP tomó muestras de los restos óseos encontrados el viernes 22. Estos se evaluaron con detenimiento en Arequipa, para saber si pertenecían al universitario Ciro Castillo-Rojo.

[25/7/2011] El padre del joven desaparecido en el valle del Colca llegó a Lima para reunirse con el fiscal de la Nación, José Peláez, y pedirle apoyo a fin de acelerara la investigación en Chivay, Arequipa.

[26/7/2011] Fiscalía anunció que denunciaría por delito contra el patrimonio cultural de la nación a Ciro Castillo-Rojo Salas y a varios brigadistas y guías locales, por haber excavado y destruido una tumba prehispánica en la zona de Malata Viejo, en el Valle del Colca. De allí extrajeron restos óseos, pese a que sabían que estaban en una ciudadela declarada zona arqueológica protegida.

[31/7/2011] Ciro Castillo-Rojo Salas sostuvo que las declaraciones de la familia de Rosario Ponce ante la prensa solo tendrían la finalidad de “victimizarla”.

Agosto

[5/8/2011] El fiscal Jean Zegarra Rocha informó que Rosario Ponce deberá volver al Colca para la diligencia de reconstrucción de la travesía que hizo con Ciro. Tendría que ser antes de concluir agosto, puesto que en setiembre el valle soportaba intensas lluvias que harían imposible realizar cualquier diligencia.

Los socorristas colaboraron con la búsqueda que, en muchos momentos, se tornó infructuosa por los difíciles parajes del valle del Colca, en Arequipa. (Foto: Archivo Epensa)

[12/8/2011] El fiscal Zegarra recibió al director territorial de la PNP en Arequipa y al jefe de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña (USAM) de Chivay, para que dieran su testimonio sobre su participación en el rescate de Rosario Ponce y las conversaciones que sostuvieron con ella.

[17/8/2011] Rosario Ponce sustentó en la Gobernación de La Molina (Lima) su pedido de “Garantías personales” al haber sido agraviada en una red social y en los medios de comunicación por insistencia de la familia de Ciro Castillo-Rojo. El abogado de la joven dijo que estaban evaluando si irían o no al valle del Colca.

[22/8/2011] Después de declarar ante el fiscal Jean Frank Zegarra en Arequipa, en medio del acoso mediático y agresiones del público, Rosario Ponce aceptó viajar al valle del Colca y participar en la diligencia de reconstrucción de la travesía que hizo junto con Ciro.

Setiembre

[2/9/2011] La Fiscalía de la Nación informó que el fiscal provincial Jean Zegarra no continuaría con la investigación del caso y designó en su reemplazo a María del Rosario Lozada Sotomayor.

[4/9/2011] Rosario Ponce López dio por primera vez una hipótesis de lo que habría pasado con Ciro Castillo-Rojo: sostuvo que se fue del Colca, que la abandonó. María del Carmen López, la madre de Rosario, dijo a este Diario que, tras buscar una explicación a lo que había ocurrido, habían llegado a esa conclusión.

[6/9/2011] El Ministerio Público señaló que de no encontrarse el cuerpo del joven universitario se tendría que archivar el caso. El plazo máximo que tenía la fiscal Lozada era hasta fines de octubre.

[15/9/2011] La fiscal Rosario Lozada Sotomayor viajó hasta la localidad de Madrigal, en el valle del Colca, para recoger los testimonios de siete pobladores del lugar que tuvieron algún contacto con los universitarios antes de perderse en el nevado Bomboya. Al término de la diligencia, dejó entrever por primera vez la posibilidad de no convocar nuevamente a Rosario Ponce.

Rescatistas de la Policía recuperaron el cuerpo de Ciro Castillo-Rojo, hallado en un profundo abismo en el Cañón del Colca. (Foto: Gonzalo Córdova)

[22/9/2011] La fiscal arequipeña María del Rosario Lozada continuó con el interrogatorio a cinco personas allegadas a Rosario Ponce López, ex pareja del joven.

[23/9/2011] La División de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional analizó la memoria de la cámara fotográfica digital de Rosario Ponce, para determinar si hubo manipulación de las fotos que se tomó con Ciro en el Colca.

Octubre

[5/10/2011] La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa, que despachaba la fiscal Lozada, dio a conocer que en los próximos días se realizaría una inspección en la ruta que hicieron los universitarios Ciro Castillo-Rojo y Rosario Ponce entre el 1 y 5 de abril de este año, en el nevado Bomboya, en el valle del Colca.

[12/10/2011] La inspección en el nevado Bomboya fue infructuosa. La diligencia, que finalizaría al día siguiente, estuvo liderada por la fiscal María del Rosario Lozada Sotomayor.

[14/10/2011] Los agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP plantearon la hipótesis de que Ciro Castillo-Rojo se separó de Rosario Ponce en la zona denominada de las mochilas en Casca, en el nevado Bomboya, que caminó algunos metros y cayó a un precipicio. Por otro lado, Rosario Ponce habló ante los psicólogos del Ministerio Público. Estas declaraciones fueron difundidas, y en ellas insinuó unos supuestos problemas de Ciro con sus padres.

[16/10/2011] Un equipo mixto de alta montaña, entre ellos el guía Eloy Cacya, ubicó un cuerpo que podría pertenecer al joven Ciro, en la saliente de un acantilado en las inmediaciones del nevado Bomboya, zona conocida como Las Torres. Era un abismo de 900 metros de profundidad, cerca de la zona donde había sido rescatada Rosario Ponce.

[20/10/2011] El Ministerio Público de Arequipa confirmó a la opinión pública el hallazgo de un cuerpo, pero aclaró que resultaría prematuro precisar si se trataba del joven desaparecido, Ciro Castillo-Rojo.

Casaca de Ciro Castillo-Rojo que vestía cuando derrapó en una de las cumbres del valle del Colca. (Foto: GEC El Comercio).

[24/10/2011] El cuerpo recuperado fue trasladado a Arequipa y sometido a la necropsia de ley. La población realizó vigilias y se celebró una misa en recuerdo del universitario desaparecido.

[26/10/2011] Los exámenes forenses confirmaron oficialmente que el cuerpo hallado era de Ciro Castillo-Rojo y las causas de su muerte fueron: politraumatismo severo. Castillo-Rojo habría muerto por golpes múltiples tras una caída. Se prepararon los restos para su traslado a Lima.

[27/10/2011] Los restos mortales del estudiante de Ingeniería Forestal, Ciro Castillo-Rojo García-Caballero, desaparecido en el valle del Colca por más de 200 días, llegaron a las 9 a.m. al aeropuerto internacional Jorge Chávez procedentes de Arequipa.

[28/10/2011] Tras un homenaje en su alma mater, la Universidad Agraria La Molina, los restos de Ciro fueron enterrados en el cementerio MAFRE de Huachipa.

[29/10/2011] Rosario Ponce aseguró que, cuando fue interrogada una y otra vez por los fiscales, repitió que Ciro estaba en la montaña, cerca de la zona de las mochilas, que lo dijo desde que la encontraron el 13 de abril, pero no quisieron escucharla. Ella alistaría una demanda contra quienes la acusaron.

[30/10/2011] El doctor Ciro Castillo-Rojo Salas aseguró que enfrentará sin temor la denuncia por difamación e injuria que Rosario Ponce López, ex pareja de su hijo, entablaría en su contra una vez que el Ministerio Público decida archivar el caso que investiga la posible participación de esta en la muerte del joven.

Pantalón de Ciro Castillo-Rojo que vestía cuando sufrió el accidente mortal en el Cañón del Colca. (Foto: GEC El Comercio)

Nota: entre noviembre y diciembre del 2011, el largo proceso judicial continuaría. La fiscalía seguiría con la investigación, a cargo de la fiscal María del Rosario Lozada, por el presunto homicidio del universitario Ciro Castillo-Rojo. Y anunciaría la solicitud de comparecencia de Rosario Ponce antes de fin de año.

2012: un año de investigación fiscal que prolongó demasiado el proceso

[3/1/2012] El proceso fue declarado complejo, por lo cual se amplió ocho meses más.

[30/3/2012] La fiscal María del Rosario Lozada reinició las diligencias para determinar las causas de la muerte de Ciro.

[6/6/2012] El presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Jesús Fernández, informó que la fiscal María del Rosario Lozada, su adjunto y los abogados de Rosario Ponce y Ciro Castillo-Rojo, serían investigados por la filtración y difusión del audio del interrogatorio a Rosario.

[27/8/2012] Concluyeron las diligencias para esclarecer la muerte Ciro. El comandante Alfonso Miguel Hermoza, jefe de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña de Chivay durante el rescate del cadáver del joven, fue el último en declarar ante la fiscal Lozada.

[4/9/2012] La fiscal María del Rosario Lozada señaló que se tomaría un plazo razonable para decidir si el caso es archivaba o si se iniciaba un proceso judicial por la muerte del joven en el Colca.

[27/9/2012] Se anunció que la fiscal María del Rosario Lozada emitiría su informe final el 5 de octubre de ese año. La investigación por el delito de homicidio comenzó en julio del 2011, luego de que el padre de Ciro denunció a Rosario Ponce y a la Policía de Alta Montaña por encubrir un crimen.

[1/11/2012] La fiscal Lozada llegó a la conclusión previa de que Rosario Ponce empujó a Ciro Castillo-Rojo. Además, reiteró el pedido de 120 días más para continuar con la investigación y dispuso que se realizaran 16 nuevas diligencias y el levantamiento de las comunicaciones de Ponce, Castillo-Rojo y Víctor Cabrera Córdova, expareja de la joven.

La fiscal María del Rosario Lozada llevó adelante el proceso de investigación. Consideró el caso muy complejo, pero al final no halló pruebas suficientes para incriminar a Rosario Ponce. (Foto: Heiner Aparicio / GEC Perú21)

2013: año de definiciones. El caso fue archivado

[18/1/2013] Se realizó la primera de las diez diligencias dispuestas por la fiscal María del Rosario Lozada, que buscaba probar la responsabilidad de Ponce en el supuesto crimen de Ciro Castillo-Rojo.

[21/1/2013] El padre de Rosario Ponce llegó a Arequipa para pedir las copias de las pruebas que inculparían a su hija como responsable de la muerte de Ciro.

[4/3/2013] Se cumplió el plazo de 120 días que la fiscalía tenía para investigar el caso. Al día siguiente, la fiscal María del Rosario Lozada anunció que tendría 60 días más para tomar declaraciones de testigos y recoger los resultados de peritajes solicitados.

[29/5/2013] La fiscal Lozada dio por concluida la investigación por el presunto homicidio de Ciro Castillo-Rojo y anunció que en 15 días hará pública la decisión final.

[3/6/2013] La Vigésima Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima ordenó el archivamiento definitivo de la denuncia del doctor Ciro Castillo, padre del estudiante desaparecido, contra Rosario Ponce y el médico Víctor Gonzales por delitos contra la fe pública y falsedad ideológica.

[26/6/2013] La fiscal María del Rosario Lozada confirmó el envío del requerimiento que pone fin a la investigación por la muerte de Ciro Castillo-Rojo al juzgado de Chivay.

Rosario Ponce López en una de las muchas diligencias fiscales a las que fue sometida en Arequipa. (Foto: Ronald Mamani Villalba / Epensa)

[1/7/2013] La fiscalía solicitó archivar la investigación por el caso Ciro Castillo-Rojo. Al día siguiente, en audiencia, la fiscal María del Rosario Lozada ratificó que no se han hallado pruebas para acusar a Rosario Ponce López por el presunto asesinato de Ciro Castillo-Rojo.

[18/7/2013] El doctor Ciro Castillo-Rojo Salas volvió a Arequipa para presentar el recurso de oposición al pedido fiscal de archivamiento de su denuncia por homicidio.

[6/8/2013] El juez de Chivay, Giancarlo Torreblanca, archivó el caso Ciro Castillo-Rojo. El padre del joven que murió en el nevado Bomboya lamentó la decisión judicial. El abogado de la familia anunció que se apelará este fallo.

[27/9/2013] La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa archivó definitivamente el caso por el presunto delito de homicidio.

