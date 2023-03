Tras los últimos acontecimientos ocurridos con la joven que fue quemada viva por su expareja en la Plaza Dos de Mayo y luego de que falleciera producto a las graves lesiones que le dejó el ataque; la ministra de la Mujer se pronunció mencionando que “Las jóvenes tienen que tener cuidado con quién se involucran” y que “Ellas deben elegir bien con quién estar”, sin tener en cuenta la violencia de género que se vive en el país. Alrededor de este tipo de situaciones se expresan todo tipo de frases, por ello, Bienestar del Diario El Comercio conversó con Antonella Galli, psicóloga de la clínica Ricardo Palma, quien nos ayuda a analizar a profundidad este tipo de situaciones.

“Estamos rodeados de mensajes que justifican la violencia psicológica y física contra la mujer y empiezan desde que escuchamos las canciones, canciones donde minimiza la mujer o se justifica acciones dominantes o intimidantes hacia ella. A veces se escuchan frases de estilo machista, donde se tratan de minimizar las acciones del agresor”, explica la psicóloga.

Frases de revictimización a las que debemos prestar atención

Estas son algunas frases que se escuchan o se pueden leer en las redes sociales cada vez que ocurre un feminicidio en el país, que solo revictimizan la situación por la que ha pasado la mujer.

“Las jóvenes tienen que tener cuidado con quién se involucran” “Es que iba muy mal vestida, tenía una minifalda y un gran escote, no debió presentarse así” “Ella se lo buscó ¿Por qué estaba a esas horas sola en la calle?” “¿Por qué denunció hasta ahora? No creo que sea verdad si apenas habló” “¿Por qué siguió cerca de quien la agredió?” “¿Qué no eran novios? Cómo va a ser abuso sexual”

“A través de los años, las mujeres han tenido que luchar por los derechos igualitarios, al mutuo respeto y a la valoración, en diferentes aspectos sociales. Es importante, entonces, que las mujeres también apoyen a otras mujeres en vez de disminuirlas o minimizarlas, es importante que defiendan el hecho que ninguna persona debería atentar o intentar hacer daño a otra mujer. Y el responsable de ese daño, es simplemente el violentador”, agrega Galli.

¿Qué debe hacer una mujer si se encuentra viviendo un caso de violencia?

Según la especialista, la realidad es que si una mujer ha sido violentada psicológicamente o físicamente manipulada, lo que se debe hacer, en vez de decir las frases ya mencionadas, es:

Hacer una denuncia por agresión física o y o también agresión psicológica el Ministerio de la Mujer: Muchas sienten miedo de hacerlo por miedo a las consecuencias, tener hijos/as y/o personas a cargo, vergüenza y desconfianza en las autoridades, y círculo. Sin embargo, es importante buscar espacios donde se sientan seguras y las impulsen a denunciar este tipo de situaciones.

Muchas sienten miedo de hacerlo por Sin embargo, es importante buscar espacios donde se sientan seguras y las impulsen a denunciar este tipo de situaciones. Buscar orientación psicológica: Quienes desempeñan como profesionales de la salud mental, son claves para que ellas den el primer paso, pero, sobre todo, para sostener en el tiempo el proceso de pedido de ayuda.

Quienes desempeñan como profesionales de la salud mental, son claves para que ellas den el primer paso, pero, sobre todo, para sostener en el tiempo el proceso de pedido de ayuda. Rodearse de personas que dan apoyo: Si escuchas mensajes donde se justifica la acción del agresor, entonces es mejor alejarse ese tipo de personas. Acércate a aquellas que te van a incitar a que tú puedas ejercer tu derecho de hacer denuncia y de que esto no vuelva a pasar.

“Uno no puede vivir la vida desconfiando de todo, de todos en todo momento y no poder tener la confianza de conocer a alguien, tener una amistad nueva o vestirse de tal manera que a uno le gusta, tiene que acabar, esto no puede justificar ninguna agresión hacia la mujer ni decir que es su responsabilidad en sus acciones cuando el único responsable siempre va a ser el agresor”, finaliza Galli

Recuerda, si eres víctima de violencia o conoces a alguien que sufra por ello, puedes llamar a la línea 100 de manera gratuita. Para recibir un asesoramiento integral que te ayude a actuar de forma adecuada frente a un caso de violencia de género. Este servicio público atiende de lunes a domingo (incluidos feriados), las 24 horas del día desde cualquier teléfono fijo, público o celular. Además, cuenta con un chat en línea que atiende de lunes a viernes de 8:00 am a 10:00 p.m.

