Adriana Lúcar es una futbolista que ha vivido diferentes retos por realizar un deporte que es visto como “masculino” en una sociedad machista, pero la constancia y la perseverancia la han llevado a conseguir lo que actualmente es a nivel nacional. En la siguiente entrevista, realizada por el 8M, nos detalla cómo se levantó de aquellos sucesos difíciles.

—Ser jugadora de fútbol en una sociedad machista como la nuestra es sumamente complicado, ¿A qué retos te has enfrentado?

En realidad siempre desde chiquita (8-9 años) fue difícil, o sea, me refiero difícil porque yo era la única mujer que jugaba fútbol. Normalmente, no se veían a chicas jugarlo. He vivido discriminación, cuando era chiquita siempre quería jugar fútbol y había por ahí algún chico que decía que las mujeres no jugaban fútbol o por ahí algún apodo que te ponen como “marimacha, machona”, etc. En el momento, esos comentarios duelen, porque eres chiquita y que digan eso, hasta me entró la duda si seguir jugando fútbol o no. Sin embargo, siempre supe que quería jugar fútbol, esas cosas no me detuvieron.

Hasta cuando terminas el colegio, de repente esos adjetivos que te ponen pueden mover un poco, pero, ahorita, me río. En Alianza nos molestamos así, diciéndonos entre nosotras “marimacha”, pero ya es risa, porque es algo que ya pasó. Actualmente, el fútbol femenino ha crecido tanto, es decir, la gente en Perú se ha dado cuenta de que existe, y no por nosotras, sino a nivel mundial, hay Mundiales de mujeres, hay Champions de mujeres, ya hay todo. Obviamente en los otros países está mucho más desarrollado, pero ya la gente sabe que existe, ya lo pasan por la tele, ya es mucho más común ir a una cancha y ver que hay chicas jugando. Ahora ya no tengo el prejuicio, pero en su momento fue difícil, porque yo tenía 8 años, estoy hablando en el 2000, o sea, hace 20 años el fútbol femenino en Perú no existía, muy poca gente lo veía, era raro ver a una mujer y estamos en una sociedad súper machista.

—Causa emoción ver cómo tanta gente se ha unido a la hinchada de tu equipo, de la misma manera en la que apoyan al equipo masculino. Sin embargo, siempre en redes se muestran videos de ti y aparecen comentarios negativos, ¿cómo es que los enfrentas?

No leo los comentarios. Por ejemplo, Movistar Deporte sube un video y yo no entro a leer los comentarios porque lamentablemente la gente solamente entra a escribir tonterías, meterme al Instagram de alguien y comentarle algo negativo es algo que jamás haría. Creo que eso en realidad es un problema de la sociedad, y no solamente fútbol femenino, sino que de cualquier tema que hay en el Perú, tú entras a los comentarios y es gente, que puede estar resentida con la vida.

— ¿Cómo crees que todos estos sucesos impactan en tu autoestima o salud mental?

Desde chiquita siempre fui súper deportista, no solo hablo de fútbol, sino que yo jugaba basket, vóley, atletismo, etc. y creo que hace 20 años eso no era muy común. En el momento, los comentarios afectan, dan cólera, por ahí lloras, mandas a volar a la persona que te lo dice, pero eso nunca me detuvo. Siento que tampoco me afectó de una manera tan profunda, porque sabía que yo no era nada de lo que esos comentarios decían, simplemente hacía lo que me gustaba hacer. A mí nadie me iba a decir que no podía jugar fútbol porque soy mujer y que tenía que ir a jugar con muñecas.

—Los comentarios son fuertes...

Sí, pero yo sabía que era buena en fútbol, porque yo jugaba siempre con los amigos de mi hermano que eran un año mayor y cuando lo iban a buscar a él, sus amiguitos me buscaban a mí para jugar fútbol. Que yo jugara bien, creo es lo que le molestaba a los chiquitos. “Oye, hay una niña jugando y juega mejor que varios de acá”, se escuchaba decir, y esos comentarios eran los que les molestaba más a ellos.

—Si pudieras describirte como mujer en una sola palabra, ¿cuál sería?

Constancia. Todo esto lo hago para que el fútbol femenino crezca, porque sé que todo lo que pueda pasar de aquí a unos años, ya no lo voy a disfrutar yo, soy consciente de eso, entonces, mi idea y la de los referentes del fútbol femenino en Perú es que esto mejore para las siguientes generaciones. Esto ha crecido, la visibilidad que hemos tenido en los últimos dos años nadie se la esperaba, entonces la idea es que esto siga creciendo y que no haya ninguna persona que pregunte si el fútbol femenino en Perú existe. Ahora si hay alguien que comenta cosas como “nadie ve fútbol femenino”, ¿quién es esa gente? Por eso siempre le digo a las chicas de Alianza que no entren a leer los comentarios, porque el 90% son negativos.

Todo esto les va a servir a las niñas que quieren jugar fútbol, este deporte es muy físico, para jugarlo tienes que ser un atleta, y la gente tiene que vernos así y decir “esa chica algo hace, porque físicamente se le ve diferente”. En Alianza, casi todas las chicas están en perfecto estado físico, hay que aumentar masa muscular, pero, lamentablemente, en eso estamos atrasados, porque no nos han enseñado a prepararnos con pesas como de repente lo hacen en Europa, entonces la idea es ir acortando esas diferencias entre las jugadoras de Perú y del extranjero. Eso ya no lo voy a hacer yo, eso lo van a hacer las niñas que están viniendo.