“Al inicio, Joe se presenta como una persona encantadora, atenta, preocupada, con gran grado de entendimiento, empatía, cómo si fuera el hombre que todos buscan, pero lo que sucede va más allá de lo que parece, ya que lo que Joe presenta es un grado de sociopatía elevado y sale a relucir conforme vamos conociéndolo más”, explica Claudia Vallejos, psicóloga de “Aún tienes Tiempo” a Bienestar del Diario El Comercio.

Perfil psicológico de Joe Golberg

Según Vallejos, Joe presenta un trastorno de personalidad antisocial - sociopatía, porque presenta diferentes características típicas de esta personalidad, y, a diferencia de la psicopatía, lo invaden las emociones, siendo impulsivo en cada uno de sus actos. Como él decía: “todo lo hago por amor”.

Estas son algunas características de la sociopatía, relacionadas con Joe:

1. No piensa en las consecuencias negativas de sus conductas ni aprende de ellas:

Las personas con este tipo de trastorno de la personalidad no diferencian lo que es bueno de lo malo. Por ello, para Joe, matar a alguien no era demasiado riesgoso, ya que pensaba que no le pasaría nada. Luego, se da cuenta de lo que realmente hizo y tiene que buscar la manera de esconder el cuerpo para que no haya consecuencias. No obstante, en todas las temporadas se repite el mismo patrón, no aprende de sus errores.

En la temporada 4 de “You”, Joe Goldberg. (Foto: Netflix)

2. Falta de sensibilidad al hacer daño

Al matar, la mayoría de veces, Joe tiene una razón, que es cuando le hacen daño o no son buenos para la persona que ama (la mayoría de veces son sus amistades). Sin embargo, hay otras que comete el error de hacerlo y no siente pena ni sensibilidad por lo que hizo. Simplemente, busca una solución inmediata para que no haya consecuencias inmediatas y sigue viviendo su vida normal.

3. Usa su el ingenio para manipular a otros para beneficio o placer personal

Según Vallejos, Joe siempre busca un beneficio en cada una de sus relaciones y se obsesiona con ellas, siguiéndolas y tratando de averiguar cómo es su vida; su obsesión incrementa cuando se da cuenta de que tienen personas a su alrededor que no les convienen. Además, es una persona persuasiva e inteligente, y sabe “como mover sus cartas” para sacar la información que quiere sobre ellas, haciéndoles creer que es “el hombre perfecto” y para que confíen en él.

4. Viola repetidamente los derechos de los demás a través de la intimidación y la deshonestidad:

Actúa como si le cayeran bien todos, pero intimida a aquellos que les hacen daño a las mujeres que le interesan. La mayoría de veces, les da una advertencia, pero luego les miente y los mata. Cuando es con ellas mismas, las encierra en una especie de “bóveda”, dialoga con ellas, pero finalmente, si es que no funciona, las mata así como sucedió en las temporadas pasadas.

5. Impulsividad o falta de planificación:

Joe actúa con violencia, impulsividad e irritabilidad. Toma riesgos innecesarios o conductas peligrosas. En la primera parte de la cuarta temporada, Joe mata al novio de Kate, pero ni siquiera se da cuenta de que lo hizo por el estado de ebriedad en el que se encontraba. Fue un acto impulsivo y tuvo que actuar rápido para que nadie sospechara de ello.

Victoria Pedretti interpretó a Love Quinn durante la temporada 2 y 3, pero ahora tendrá una aparición especial en la cuarta entrega de “You” (Foto: Netflix)

6. Tiene relaciones inestables o abusivas (con Love)

Joe tiene muchas relaciones inestables y todas han terminado en violencia, pero llega a tener un hijo con Love, luego de una relación sumamente intensa y abusiva. Ella, según Vallejos, se obsesiona con Joe por la personalidad alegre y sencilla que mostraba, por su capacidad para conectarse emocionalmente, la búsqueda de una conexión, y la propia necesidad de control y manipulación que presentaba en la relación.

Joe no soporta más a Love y decide irse a Europa, dejando a su hijo. “Ella también se presenta como una sociopatía, ya que “por amor” (Deseos impulsivos de cada uno, emociones fuertes, etc.) llega a matar a personas, pero no podríamos afirmar, a diferencia de Joe”, finaliza.

¿Cómo actuar ante una persona sociópata?

Asimismo, Vallejos nos da tres consejos de cómo actuar ante una persona sociópata:

Establecer límites: Un sociópata intenta manipular, ya sea a la persona o a las situaciones, por eso es necesario tener límites claros que nos lleven a saber muy bien lo que uno permite. Mantener la calma: El sociópata busca alterar, provocar reacciones en uno. Evitar la confrontación: La personas es muy buena en la manipulación y si la confrontamos podemos terminar heridos.