Según los expertos, las pastillas anticonceptivas se crearon hace más de 60 años con el objetivo principal de evitar los embarazos. Sin embargo, con el paso de los años, estas han cambiado su uso hacia cuestiones de salud, como es el caso de quienes padecen Síndrome de Ovario Poliquístico. Existen diferentes mitos sobre estas pastillas, ya que algunos aseguran que “engordan” o causan infertilidad tras usarlas por un tiempo prolongado. Por ello, Bienestar del Diario El Comercio conversó con Alfredo Celis, ginecólogo de la Clínica Anglo Americana, quien nos explica de dónde aparecen estos mitos y por qué son falsos.

“El objetivo principal de estas pastillas es evitar un embarazo. Lo evita inhibiendo la ovulación, ya que si no hay óvulo ni espermatozoides, no puede haber embarazo. En el camino han ido disminuyendo los efectos colaterales y han aparecido lo que se llama “efectos beneficiosos de los anticonceptivos”. De manera tal que hay anticonceptivos que ahora tienen otro tipo de preparaciones más modernas que hacen posible que también actúen positivamente”, explica Celis.

Efectos positivos de los anticonceptivos Disminuye la grasa de la piel Disminuye la grasa del cuero cabelludo El peso corporal tiende a mantenerse Reduce el tamaño de los quistes ováricos Ayuda en el tratamiento contra la endometriosis

Es importante precisar que las pastillas anticonceptivas están compuestas por estrógenos y progestágeno. Estas son las principales hormonas sexuales femeninas, que desempeñan un rol clave en la salud reproductiva de las mujeres, incluyendo la pubertad, menstruación, embarazo y menopausia.

El estrógeno que se utiliza en el 98% de hormonas es el etinil estadiole y la progesterona varía. Existen entre 10 y 12 tipos de progesterona. La píldora anticonceptiva contiene estrógenos y progestágeno en sus formas semisintéticas”, agrega.

Alfredo Celis, ginecólogo de la Clínica Anglo Americana





Ahora, abordemos los diferentes mitos sobre las pastillas anticonceptivas. Para ello, el doctor Celis, y estudios realizados por la Federación Internacional de Planificación Familiar nos ayudan a desmentirlos.

"Las pastillas anticonceptivas engordan"

Falso. Hay mujeres que toman anticonceptivos y son sumamente delgadas, así como hay mujeres que toman anticonceptivos y suben de peso, pero esto se debe a su biotipo. Es muy probable que durante el tiempo que haya usado las pastillas, haya cambiado sus hábitos dietéticos o adoptado una vida sedentaria. El experto indica que si este mito fuera real, el 90% de las pacientes que toman anticonceptivos subirían de peso.

“Si tomas las pastillas por mucho tiempo, puedes quedar estéril”

Falso. El anticonceptivo no produce infertilidad. Lo que ocurre, según Celiz, es que muchas mujeres son infertiles y no lo saben. Pongamos un ejemplo: una mujer de 25 años no desea quedar embarazada, por lo que pasa entre cinco u ocho años tomando anticonceptivos. Sin embargo, desconoce su nivel de fertilidad. A los 33 años decide que está lista para convertirse en madre y deja los anticonceptivos pero no puede quedar embarazada. Rápidamete le atribuiría esta complicación a las pastillas anticonceptivas, cuando lo correcto es verificar el problema de infertilidad que nunca consideró.

Además, según la Federación Internacional de Planificación Familiar, algunos de los beneficios no anticonceptivos de la píldora incluyen la preservación de la fertilidad al ofrecer protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria, la endometriosis y el embarazo ectópico.

Las pastillas anticonceptivas pueden venir en formato de 21, 24 o 28 tomas según la carga hormonal. Para hacer cuál es la adecuada para ti, debes consultar con tu médico ginecológico.

“Las pastillas anticonceptivas producen cáncer”

Falso. Según Celis, no se ha asociado la pilora anticonceptiva con ningún tipo de cáncer. Lo que sucede es que las mismas hormonas de las píldoras anticonceptivas –con sus variaciones– se utilizan en el tratamiento de reemplazo hormonal de la menopausia. En el año 2004 se realizó un estudio con un grupo de mujeres que utilizaban un tipo de preparado con estrógenos y progesterona, el cual reveló una mayor incidencia de cáncer de mama. Lo que sí puede ocurrir como en cualquier mujer, que tome o no tome la pastilla, es que pueda desarrollar un cáncer por cualquier otro motivo.

De acuerdo a la la Federación Internacional de Planificación Familiar, se ha comprobado que el uso de anticonceptivos orales disminuye el riesgo de dos cánceres ginecológicos (ovario y endometrio).

“No es necesario protegerse durante las relaciones sexuales en la semana de descanso hormonal"

Falso. En realidad ese es un periodo en el que difícilmente se podría salir embarazada, pues generalmente coincide con la menstruación. Para que una mujer salga embarazada no solamente es necesario que el óvulo y la esperma se unan sino que el nido que es el útero tiene que estar preparado para recibir a ese óvulo fecundado. Por otro lado, si bien es cierto, hay parejas que pueden tener relaciones en este periodo, pero la sangre menstrual es un buen caldo de cultivo para cualquier germen. Entonces pueden exponerse a inspecciones si tienen relaciones durante los días que está menstruando, por ello deben protegerse ante enfermedades o bacterias.

Recomendaciones sobre las pastillas anticonceptivas

“Cuando se elige tomar píldoras anticonceptivas, hay que tomarlas adecuadamente a la misma hora y todos los días. Mi recomendación es que usualmente los anticonceptivos no los tomen en la mañana sino en la noche, así es menos probable olvidar la toma. Si una mujer la olvida y opta por dos tomas juntas, el método no será muy efectivo. Es un método bastante seguro si se toma adecuadamente. Si es que una persona que toma las pastillas en la noche, sale a una reunión y no ha tomado la pastilla, llega muy tarde y se queda dormida, debería tomarla a la mañana siguiente y en la noche continuar”, comenta el doctor.

La “píldora del día siguiente”

La anticoncepción oral de emergencia o como usualmente se conoce “la pastilla del día siguiente”, es una de las píldoras más usadas por las mujeres que no se protegen cuando tienen relaciones sexuales, ya que la toman seguido del acto sexual y regularmente en el transcurso de la semana.

“Esto produce mucha irregularidad menstrual y puede provocar fallas. La píldora oral de emergencia, como su nombre lo dice, es también una píldora que no tiene dos hormonas como la píldora convencional, solamente uno de sus componentes que es el progetágeno, y es para situaciones de emergencia. Si una mujer no se cuidó y justo coincide con los días de riesgo de que pueda estar ovulando, entonces se toma la pastilla. Pero esa emergencia no puede ser todos los fines de semana, eso ya no es emergencia. La píldora oral de emergencia, la llamada píldora del día siguiente, se llama así, porque se tiene que tomar dentro de las doce horas de haber tenido la relación sexual de riesgo”, finaliza.