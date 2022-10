A los 15 años, Nicole Marquez (22) acudió por primera vez al ginecólogo pues recién hace un año había tenido su primera menstruación. Para ella era un alivio, pues la idea de menstruar le recordaba los varios días de incomodidad que vivían sus amigas. “Era una niña y no sabía lo grave que era en ese momento”, reflexiona la joven.

El ginecólogo le dio su primer tratamiento con pastillas anticonceptivas, pero tras diez meses Nicole decidió dejarlo. Ella había notado un aumento de peso a causa de la ansiedad que le generaba hambre. Pese a dejar las pastillas, la menstruación le seguía viniendo con normalidad, lo cual fue una buena sorpresa inicial, pero luego de seis meses todo volvió al punto de partida.

A los 18 años seguía sin algún tratamiento. “No medía las consecuencias y solo le decía a los demás que así era mi cuerpo, pero no hacía nada al respecto”, recuerda. La alerta llegó cuando notó la ausencia de menstruación por 90 días. Acudió nuevamente a una cita médica y descubrió que cada pastilla tenía un efecto distinto en cada cuerpo. Retomó un tratamiento, pero nuevamente lo abandonó tras la llegada de la pandemia, sumado a una propia investigación que decidió emprender.

“Me afectaba en la parte emocional más que en la física, porque no sentía dolores. Lo que sí es que me sentía triste de la nada”, afirma.

La alteración hormonal provocada por el Síndrome de Ovario Poliquístico puede provocar depresión en algunas mujeres. / Caleb_Mendoza

Hallar la respuesta

Luego de pasar por varios doctores, Nicole se dio una última oportunidad para ir donde un endocrinólogo quien le dijo que el peso estaba estrechamente relacionado con la parte ginecológica. Nicole tenía Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP). Tras un nuevo tratamiento y acompañamiento, Nicole se sometió a pruebas y descubrió que sus quistes habían desaparecido. “Finalmente era libre”, comenta.

¿Qué es el Síndrome de Ovario Poliquístico?

Probablemente sigan existiendo varias dudas de qué es el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), por ello el endocrinólogo de la Clínica Ricardo Palma, Jesús Rocca explica a Bienestar de Diario El Comercio, sobre este síndrome que afecta a miles de mujeres.

“El SOP es la principal alteración hormonal o endocrina de las mujeres y consiste en la producción excesiva de andrógenos, principalmente la testosterona”, señala el experto.

Además, aquellas mujeres que poseen este síndrome tienen alto riesgo de desarrollar diabetes y también problemas cardiovasculares, ya que el 70% de mujeres que lo padecen tienen resistencia a la insulina.

Consecuencias sobre mi cuerpo

Las mujeres con SOP nacen con ello, pero comienza a hacerse presente a partir de las primeras menstruaciones. Según Rocca, el lado más notorio y que preocupa más a las mujeres es el hormonal.

Puede producir acné.

Exceso de vellos en zonas que normalmente no deben aparecer (línea alba, en la parte interna de los muslos, en la zona del bozo).

Menstruaciones cada dos o tres meses, o simplemente interrupción de la menstruación.

¿Hay tratamiento?

Parece ser algo que para muchas no tiene un final, pero sí hay manera de cómo controlarlo y posiblemente hacer que desaparezca.

1. Cambio de estilo de vida

El primer punto es tener una buena alimentación y si padeces de sobrepeso, procura comer sano y hacer actividad física constante.

“El 90% de mujeres son SOP son obesas o tienen sobrepeso. Tienen que aumentar su consumo de verduras y realizar bastante actividad física”, añade Jesús Rocca.

2. La Metformina

Se trata de fármacos sensibilizadores de insulina para que esta sea regulada, además de reducir los niveles de glucosa.

3. Anticonceptivos

Los anticonceptivos son útiles para que la mujer regule sus menstruaciones. Tras algunos meses, este desorden hormonal puede llegar a regularse. Todo siempre acompañado de actividad física.

Recuerda que siempre es importante acudir a un especialista para que te recete medicamentos o tratamientos que vayan acorde a tu cuerpo.