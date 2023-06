Las enfermedades bucodentales son –en su gran mayoría– patologías prevenibles y tratables en sus primeras etapas; sin embargo, no siempre se le da la debida importancia a la salud oral. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 3,500 millones de personas padecen de algún tipo de estas afecciones, de las cuales 2,300 millones presentan caries no tratadas en dientes permanentes, mientras que existen 796 millones de casos de periodontitis grave. Esta última es de las principales causas de edentulismo, es decir, una pérdida total de los dientes.

Sin duda, la pérdida de las piezas dentales supone un impacto significativo en la calidad de vida de las personas, pues se trata de un problema de salud importante e irreversible, ya que sus consecuencias no son solo estéticas, sino también funcionales e incluso psicológicas. Es por este motivo que, el tratamiento más adecuado para los pacientes desdentados parcial y totalmente son los implantes dentales. De acuerdo con un estudio de cohorte longitudinal publicado por la editorial Wiley, se determinó que este es un método seguro y confiable; no obstante, es fundamental resaltar el papel de la preparación y el mantenimiento adecuado para garantizar el éxito de los resultados a largo plazo.

¿En qué consisten los implantes dentales?

Por naturaleza, los seres humanos pasamos por dos momentos importantes de la salud dental. Está la primera dentición, que hace referencia a los deciduos o dientes de leche, los cuales van a exfoliarse a cierta edad para dar paso a la segunda dentición, o dientes permanentes, hechos para durar sanos toda la vida. Sin embargo, es posible perder los dientes por algún descuido. Es ahí cuando surge la posibilidad de una tercera dentición con los implantes dentales, puesto que permite tener piezas dentarias fijas nuevamente, explicó el doctor Fernando Songhurst, especialista en implantología y cirugía dental de Infinity Clínica Dental a Bienestar de El Comercio.

“El implante dental es un tornillo de titanio que se inserta en el hueso sobre el que se coloca un poste y luego una corona del mismo color, dureza y características similares a las de una pieza natural. Estos aditamentos miden un centímetro por 0.4 de ancho, y hace unos 60 o 70 años se descubrió que, el titanio es totalmente compatible con el organismo, ya que no solo el cuerpo no lo rechaza, sino que con el tiempo se integra y, prácticamente se vuelven parte del hueso”.

¿Cuáles son los beneficios de los implantes dentales?

Como refirió el especialista en implantología, uno de los principales beneficios de este tratamiento bocudental es el poder volver a lucir unos dientes fijos; sobre todo, en pacientes que han perdido la mayoría o todas sus piezas y emplean una prótesis removible. Asimismo, los implantes aportan naturalidad y mayor comodidad, pues las personas no van a tener que preocuparse al momento de sonreír, estornudar, hablar, comer, etc. También al reemplazar la pieza dental que se ha perdido, los dientes adyacentes no migran o se inclinan, sino que continúan cumpliendo sus necesidades funcionales.

“Además, de mejorar la función de masticación, se observa una gran diferencia en la autoestima de los pacientes, ya que tener nuevamente la dentadura completa les aporta mucha seguridad, pues perder las piezas dentales es un golpe emocional bastante fuerte, razón por la cual, las personas no se siente cómodas comiendo o sonriendo. Por supuesto, con los implantes dentales experimentan una mejor calidad de vida, lo que repercute en su desarrollo personal y cómo se presentan al mundo”.

¿Existen condiciones médicas que podrían afectar la viabilidad de los implantes dentales?

En realidad, existen muy pocas contraindicaciones con el respecto a los pacientes; no obstante, como en todo procedimiento quirúrgico, una persona diabética no controlada, si bien se le puede colocar los implantes, el éxito del tratamiento que generalmente es de un 98%, disminuye sustancialmente, al igual que, las personas que consumen tabaco, indicó el implantólogo.

“Adicionalmente, si una persona presenta una enfermedad periodontal muy severa, en donde todos los tejidos circundantes de los dientes están llenos de bacterias, lo primero que se debe realizar es una limpieza profunda, tanto de los dientes como los tejidos, para poder colocar el implante. En efecto, si se pone un implante en una zona con tantas bacterias, eso sí podría generar complicaciones, por este motivo, en primera instancia, debe tratarse la gingivitis o periodontitis, y luego proceder con el tratamiento”.

El paciente no debe tener una infección en la boca que pueda diseminarse a los implantes y llegar a la mucosa de los senos maxilares, provocándole molestias, dolores, que pueden ser incluso invalidantes.

¿Cómo es el proceso de colocación de los implantes dentales?

Según Songhurst, normalmente es un proceso rápido y sencillo que requiere de una anestesia local, lo que evita que el paciente tenga dolor o molestia al momento de la intervención. Básicamente, el implantólogo realiza una pequeña incisión en la encía, con el fin de exponer el hueso, en donde se hacen unos agujeros para colocar los tornillos de titanio que servirán como raíz del nuevo diente. Tras la implantación, comienza la oseointegración, es decir, la pieza de titanio necesita de unos meses para lograr adherirse al hueso, permitiendo así que posteriormente se puedan colocar el pilar y la corona.

“Este es un proceso muy llevadero y sin mayores complicaciones; no obstante, muchos individuos tienen la creencia de que es doloroso e incómodo, ya que suelen consultar con otras personas, más no con un odontólogo o implantólogo. Lamentablemente, hay pacientes que han pasado por malas experiencias porque no acuden al profesional indicado, por ello, es fundamental que este tipo de tratamientos sean realizados únicamente por especialistas que cuenten con la preparación y experiencia en implantes”.

Por su parte, Jesús Ochoa Zavaleta, cirujano dentista de las Clínicas Multident precisó que, antes de llevar a cabo a este tratamiento, se debe realizar una planificación y seguimiento. Por consiguiente, los implantes no deben ser colocados en cualquier consultorio, sino por profesionales que hayan estudiado los huesos del paciente y empleen buenos materiales. Además, se debe garantizar que el paciente esté libre de cualquier infección en la boca que pueda diseminarse a los implantes y llegar a la mucosa de los senos maxilares, provocándole molestias, dolores e incluso derivar en problemas más severos de salud.

¿Cuáles son los cuidados posteriores al procedimiento?

Luego de realizarse el implante, como destacó el cirujano dental de Infinity Clínica Dental, se debe evitar estar cerca de cualquier fuente de calor, ya que ante una lesión, esto podría exacerbar la inflamación, a diferencia del frío que ayuda a disminuirla. Por ende, es recomendable ingerir alimentos y bebidas frías y suspender el consumo de alcohol, cítricos o comida picante que pueda irritar la herida.

Desde luego, una vez que el paciente ya cuenta con la nueva pieza, siempre se necesita un mantenimiento, pues si se tiene una correcta higiene, los implantes pueden durar de por vida o durante muchos años; sin embargo, si la corona o funda se llegan a quiñar o quebrarse, únicamente se debe cambiar esa parte, más no la raíz artificial de titanio que va dentro del hueso.

Se recomiendan implantes dentales a pacientes que necesitan una rehabilitación de los dientes ausentes porque no se formaron o fueron extraídos por una fractura; sin embargo, también hay algunas restricciones para este tratamiento, casos de antecedentes de periodontitis o que consumen tabaco, por lo que requieren un seguimiento más exhaustivo.

“Es importante tener en cuenta que, este tratamiento de estética dental requiere más cuidados, pues los implantes son más delicados que los dientes. Entonces, la eliminación de bacterias y los restos de alimentos en la boca debe ser más exhaustiva, incluso se recomienda el uso de irrigadores dentales, que son unos aparatos que aplican chorros a presión de agua, colutorios o enjuagues bucales, los cuales permiten el acceso a zonas de la boca difíciles de higienizar solo con un cepillo dental. Estos ayudan a prevenir la inflamación en las encías, la aparición de caries entre diente y diente, además de que reduce el mal aliento, proporcionando una óptima higiene bucal”, señaló Ochoa Zavaleta.

¿Qué avances o investigaciones actuales se están realizando en el campo de la implantología?

Actualmente, al igual que en otros campos profesionales, se está empleado la inteligencia artificial y la cirugía guiada por computadora, la cual es una técnica muy segura e innovadora. En concreto, se emplea para la colocación de implantes dentales y tiene como objetivo diseñar previamente a la intervención, todo el proceso implantológico, con la finalidad de mejorar los resultados y disminuir el tiempo del procedimiento. En primer lugar, se realiza un escáner intraoral en 3D, con el que se obtiene una imagen de alta calidad de los diversos tejidos de la cavidad oral del paciente, y luego esta información se procesa en un ordenador a través de un software de última generación, el cual le indica al especialista dónde debe colocar cada uno de los implantes, logrando así una intervención mínimamente invasiva e indolora, mencionó Fernando Songhurst.

“Si una persona ha perdido alguna o todas las piezas dentales, es crucial que evalúe los beneficios de los implantes dentales, pues siempre van a ser mayores a los de una prótesis fija o a dejar el espacio libre, lo cual podría producir que los otros dientes se muevan, cubran el espacio y con el tiempo, esto dificulta la colocación del implante”.

