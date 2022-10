La constante actividad física brinda diversos beneficios y retrasar problemas de salud que aparecen con los años. Por ello, el terapista físico, César Zárate conversó con Bienestar de El Comercio para aclararnos la importancia de poner el cuerpo en movimiento y darnos algunos consejos sobre este tema.

“Las personas pasan por casos claros como la menopausia o andropausia en donde se empiezan a generar cambios hormonales a partir de los 40 años. Aquí es sumamente importante la actividad física, ya que retrasa el deterioro físico y funcional que se incrementa a mayor velocidad como parte del proceso de envejecimiento. Además, la actividad física puede ayudar a generar mayor cantidad de células y reemplazarlas por las que perdemos en los diversos órganos de nuestro cuerpo”, asegura Zárate.

Consecuencias de no realizar actividad física

Vivir una vida sin realizar actividad física, se puede relacionar con diversas consecuencias para nuestra salud, como el sedentarismo.

“También se comenzaría a tener menor capacidad funcional para el desarrollo de actividades de la vida diaria, disminución de masa muscular o la pérdida gradual que se va dando y que puede llevar a una alteración en el sistema vestibular”, indica.

Actividad física recomendada para mayores de 40 años

Para realizar actividad física no es necesario acudir a un gimnasio o a realizar algún deporte, pueden ser actividades como de limpieza y ordenamiento del hogar, caminatas programadas, etc. Asimismo, si se practica algún deporte no hay ningún problema.

“También tenemos las rutinas de fortalecimiento muscular, ya que a lo que contrariamente se cree y con estudios de respaldo, puede ayudar a estimular no solo las células musculares, sino también las óseas, llevando a un mejor estado físico a la persona. Claro está que todo este proceso debe ser guiado por personal de salud calificado”, finaliza Zárate.