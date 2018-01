El inicio del Dakar no se guardó nada. Pese a que hoy se corrió 31 kilómetros de especial, los pilotos sufrieron con la ubicación de los way points.



Les pasó a Alexis Hernández y a Rómulo Airaldi, peruanos que compiten en la categoría de cuatrimotos. Ambos padecieron con ubicar un way point y perdieron tiempo.



"Todo el año competí con otro tipo de way point. Acá se corre con way points ocultos y es difícil encontrarlos", contó Alexis, quien perdió tiempo pero confía en remontar.



"Es mejor que me pase ahora que empezamos y no después", sentenció el piloto que viene de ser tercero en el mundial de cross country.



Lo mismo le pasó a Airaldi. "Hubo mucha gente perdida. Tuve algún problema con uno de los way point y eso me quitó tiempo", contó el piloto de Can-Am.



Los peruanos de cuatrimotos así empezaron el Dakar. Aún falta trece días por delante y están preparados para todo.