El atacante chileno Alexis Sánchez salió a contar públicamente lo que fue su paso por el Manchester United. El hoy ahora jugador del Inter de Milan explicó en sus redes sociales que nunca estuvo cómodo en los ‘Reds Devils’, donde jugó entre el 2018 y 2019 bajo la dirección técnico de José Mourinho.

Alexis Sánchez finalizó su contrato con el Manchester United y estará en el cuadro italiano por tres temporadas más, por lo que decidió hablar de su pasado cuando pasó del Arsenal al United de Mou.

“Yo antes tenía un acuerdo con el Manchester City, pero por cosas del fútbol no se dio y me salió la oportunidad de ir al United. Era algo lindo para mí. Cuando chico me gustaba mucho ese club. Al final terminé firmando sin informarme mucho de lo que pasaba en la interna. Hay cosas de las que no te das cuenta hasta llegar”, asegura Alexis Sánchez en los primeros minutos del video que publicó en su Instagram.

Mi etapa en el Manchester United terminó y sólo tengo palabras de agradecimiento, aclaro y cierro el tema. ⚽️ My period at Manchester United finished and I only have words to say thank you, I… https://t.co/i6kodFzFAs — Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) September 3, 2020

Lo que vivió Alexis en su primer día de entrenamiento lo decepcionó. “Después del entrenamiento que tuve me di cuenta de muchas cosas. Llegué a mi casa y le dije a mi familia y a mi representante si no se pude rescindir el contrato para volver al Arsenal”. Las sensaciones no eran buenas. “Los periodistas hablaban sin saber. Molestaba y dolía. Hablaban ex jugadores que no tenían idea de nada de lo que pasaba al interior del club”, continuó con su explicación.

“No éramos unidos como familia, como equipo. Y se reflejaba en el campo de juego y como había que culpar a uno, me culpaban a mí”, declaró el jugador, que en ese momento también sufrió de algunas lesiones.

Alexis Sánchez convirtió el 2-0 a favor del Inter

El momento que más le dolió fue cuando tuvo que jugar ante West Ham no se vistió, algo que nunca le pasó en su carrera. “Dolió mucho. Ese día dije esto no poder ser posible. Pasar de ser uno de los mejores de la Premier League a cinco meses después no vestirte. Un poco molestó. Llegue a mi casa, me puse un poco triste por lo que pasó y bueno, al otro día entrené doble turno”, contó.

Luego llegó Ole Gunnar Solskjaer al cargo de técnico y Sánchez habló con él para dejar la institución y ser cedido al Inter. “Solamente tengo palabras de agradecimiento al United por darme la oportunidad de defender la camiseta. Me molestó que no se dieran las cosas como yo quería. Si el ambiente hubiese sido más positivo, hubiese resultado de otra forma. Lo cuento todo ahora porque ya pasó un periodo de aprendizaje como jugador y persona. Me habría gustado ganar todo”, sentenció el chileno.

