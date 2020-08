En el otoño de 1984, apenas diez años después del histórico título del Barcelona -con un 5 a 0 al Real Madrid incluido-, Hugo Sotil se ganaba algunos soles jugando un torneo de ‘fútbol-rápido’ en el coliseo ‘Amauta’. De ponerse la ’10′ del FC Barcelona, el ‘Cholo’ pasó a lucir la camiseta número 20 del equipo ‘Los Ángeles’. Con 35 años y físico de exfutbolista, el ídolo se había desvinculado del Deportivo Municipal y solo se ‘recurseaba’ así, en torneos de fulbito. Y la noticia llegó hasta España.

“Cholo está mucho peor de lo que nos está diciendo. Se está quedando corto (de dinero)”, le dijo Johan Cruyff al dirigente Antonio Conde, quien de inmediato inició las investigaciones a través de la Embajada de España en Lima. Y ahí surgió la idea de organizar un partido de homenaje y a beneficio del peruano, junto a los campeones de la temporada 1973/74.

Solo que ubicar a Sotil era una tarea complicada.

“Vive en un suburbio de Lima y no tiene teléfono. Lo contactamos a través de un vecino, un ‘compadre’. Al fin, hablamos con él y se emocionó. La idea de volver por unos días lo entusiasmó. Nos dijo que quiere mucho al Barcelona”, le dijo Conde al diario Mundo Deportivo, a inicios de mayo de aquel 1984.

El anuncio del partido en el diario catalán Mundo Deportivo.

LOS PREPARATIVOS

Se fijó la fecha: 17 de mayo, un día antes del cumpleaños del ‘Cholo’. Y la intención era realizar un megaevento. La primera opción fue invitar al equipo ‘máster’ de Real Madrid para revivir el clásico, pero el club ‘merengue’ no contaba con una asociación de ex jugadores. Surgió la posibilidad de jugar ante Athletic de Bilbao, pero triunfó la idea de conformar una Selección de América, con los cracks de nuestro continente que destacaban en Europa.

Antonio Conde puso manos a la obra, con el visto bueno de la directiva del club. Y por supuesto, de Johan Cruyff, feliz de poder darle una mano a su compadre. Se promocionó aquel partido de homenaje a Sotil con el choque entre Cruyff y Diego Armando Maradona, por entonces, ’10′ del cuadro catalán. La poderosa cadena TV3 consiguió los derechos de transmisión. Todo parecía ir viento en popa.

El ‘Cholo’ se quedó ocho días en la ciudad. Se alojó con su esposa en el hotel Calderón, de propiedad de Josep Franch y Pedro Mari Zabalza, ex futbolistas de Barcelona. Y en las entrevistas con los medios locales, aseguró estar tranquilo y reveló una faceta poca conocida de su vida. “Vivo con mi mujer y mis cinco hijos, no trabajo, pero tengo mis ahorros, no hay problemas. He ingresado a la congregación ‘Mahikari’ y en encontrado la paz. Ayudamos a la gente a que se encuentre bien espiritualmente”, le dijo al diario La Vanguardia.

El boleto de este partido amistoso en 1984.

CON LOS MEJORES

El Barcelona 73/74 se volvería a juntar, a excepción de Marcial, lesionado del tobillo. Liderados por Cruyff y Sotil, los españoles Sadurni, Costas, Rifé, Torres, De la Cruz, Juan Carlos, Asensi y Rexach, entre otros, aceptaron emocionados. Un detalle no menor: Cruyff, quien disputaba su última temporada oficial en Feyenoord, tenía una molestia en el muslo derecho, pero igual cumplió.

Y el cuadro de América lo conformaron los argentinos Daniel Alberto Passarella, Daniel Bertoni (Fiorentina), Mario Alberto Kempes (Valencia), Juan Barbas (Real Zaragoza), Gabriel Calderón (Real Betis), el portero Andrés D’Alessandro (UD Salamanca) y además el uruguayo José María Giménez (Barcelona ’B'), entre otros, bajo la dirección técnica de César Luis Menotti -campeón mundial en 1978-, quien entonces dirigía al Barza.

El peruano Ramón Mifflin también integró el equipo. El célebre ‘Cabezón’, amigo de Pelé y Maradona -nada menos-, participó en la organización y fue además el encargado de reclutar a los jugadores sudamericanos.

“No fue ningún problema convencerlos. Todos sabían quién era Sotil y aceptaron gustosos. El ‘Cholo’ es uno de los jugadores hispanoamericanos más importantes de la historia del Barcelona. Y fue ídolo tras su gran campaña en 1973/74”, nos comentó Mifflin.

Diego Armando Maradona estaba listo para jugar, pero no lo hizo por una insólita razón. El Comité de Competición de la Real Federación Española lo impidió por una suspensión que el ’10′ arrastraba en La Liga. “Así lo dispone el artículo 12 del reglamento”, se explicó en un telex. Y el ‘Pelusa’ -aún no era ‘Barrilete cósmico’, ni ‘D10s’- protestó de forma airada. “Es una estupidez y una tontería. ¡Esto es como un entrenamiento! Mejor me iré de vacaciones y regreso cuando estos señores se hayan ido”, declaró en La Vanguardia. No hay duda de que la estadía de Diego en España -dos años y no ganó la Liga- no fue la más grata.

El equipo de Resto de América en aquel homenaje al 'Cholo' Sotil. Destacan Mario Kempes y Ramón Mifflin.(Foto: Agencias).

EL HOMENAJE

La ausencia de Maradona y la escasa promoción del partido fueron puntos en contra que propiciaron la escasa asistencia. Apenas 2,500 personas llegaron al miniestadio de Barcelona. Igual, eso no impidió que los jugadores se entusiasmen al pisar el verde.

El dueño de casa lució los uniformes oficiales del primer equipo, confeccionado por la marca Meyba, mientras que los americanos vistieron un singular uniforme: blanco con franja roja (obvio, ¿no?) que decía ‘Homenaje Sotil’ y también el lugar y la fecha del evento.

Lo mejor estuvo en la antesala. El presidente del club, José Luis Núñez, y el Director de Deportes de la Ciudad, José Lluis Vilaseca le entregaron al ‘Cholo’ una placa conmemorativa del partido. Y lógicamente, los reporteros buscaban la foto: Cruyff y Sotil juntos, nuevamente.

El encuentro fue demasiado desequilibrado y los pupilos del ‘Flaco’ Menotti golearon 7-0. Y quedó para la anécdota. La idea era rendir homenaje a un jugador que se metió a la historia de un club grande. No se recaudó lo esperado, pero algo se pudo hacer.

“Estoy feliz de volver a ver a mis viejos amigos. Me gustaría vincularme al Barcelona y quedarme a vivir en la ciudad”, dijo Sotil. Deseo que nunca pudo o quiso cumplir, pese a los diferentes ofrecimientos del club.

¿Y Cruyff? Después del partido, el ídolo holandés tuvo que comparecer ante un juzgado local que le reclamaba cinco millones de pesetas. Sí, porque al salir del club en 1978 habría dejado de pagar una deuda al fisco español por engorrosos temas de impuestos. Pero todos los sacrificios valieron la pena para darle la mano a un amigo.

“Con Hugo nos llevábamos muy bien. Nos respetábamos mucho el uno al otro. Por eso le puso mi nombre a su hijo. Pero inventan mil historias”, le dijo el recordado Cruyff a El Comercio, en 2013, para aclarar las leyendas urbanas de que Sotil salió del equipo víctima de la ‘conexión holandesa’ con la llegada de Johan Neskeens.

Diego Armando no pudo estar en el partido, pero sí se tomó esta foto con Sotil. (Foto: Agencias).

‘CHOLO’ ETERNO

Sí, Sotil se ganó el cariño de la hinchada por su actuación en la temporada 1973/74, cuando junto a Cruyff le dieron al Barcelona el título de La Liga que no ganaban hacía 14 años. Y anotar el quinto gol en la célebre goleada 5-0 a domicilio al Real Madrid lo encumbró como figura. Luego, el ‘Cholo’ perdió protagonismo en las siguientes temporadas. Su afición a la bohemia le pasó factura. En 1976, la prensa española no comentaba sus goles, sino la aparición de su famoso Ferrari amarillo aparcado en locales nocturnos. “Debe ser otro auto”, respondía, cándido, el crack.

En 1977, Sotil regresó para jugar en Alianza Lima, luego pasó por el fútbol colombiano, retornó a Municipal y tras una pausa en 1984, regresó al fútbol profesional al año siguiente jugando por Espartanos de Pacasmayo y finalmente por Deportivo Junín. Pero siempre se le recuerda con la ’10′ azulgrana.

“Barcelona, una trituradora de ídolos”, tituló un artículo de ‘Página 12’ de Argentina, que elaboró una lista de figuras que salieron por la ‘puerta falsa’ del club ‘culé’ desde Diego Maradona hasta Lionel Messi. Ahí desfilan cracks de la talla de Bernd Schuster, Romario, Michael Laudrup, Hristo Stoichkov, Ronaldo, Samuel Eto’o, Ronaldinho, Neymar y Luis Suárez… Bueno, ya sabemos que al ‘Cholo’ Sotil sí le rindieron su pequeño, pero merecido homenaje.

Johan Cruyff y Hugo Sotil: una pareja inolvidable en el Barcelona. (Foto: Don Balón).

