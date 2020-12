Conforme a los criterios de Saber más

Hace muchos años escuché una frase que me quedó grabada: “Lo difícil no es llegar, sino tener el coraje para pararse en la línea de partida”. Y el fin de semana, vaya que lo demostraron. En medio de la pandemia, de las restricciones, del aumento en el horario del Toque de Queda y una serie de prohibiciones y cuidados que debemos mantener, un manchón de atletas estuvo allí cumpliendo todo eso, pero también buscando darle la contra al miedo, parados en la línea de salida.

Cristhian Pacheco fue, digamos, la gran figura del Campeonato Nacional de Atletismo que cerró la temporada 2020. El viernes corrió los 5,000 y ganó. El domingo corrió los 10,000 metros y ganó también. En la primera de ellas corrió a tan buen ritmo, que sus 14 minutos, 13 segundos y 63 centésimas fueron considerados la mejor marca técnica del certamen.

(Foto: Federación Peruana de Atletismo)

Ver a ‘Pachequito’ correr con un paso tan firme inevitablemente nos llevó a aquella mañana del 27 de julio del 2019 cuando generó el delirio de miles de peruanos apostados por las calles de Miraflores que lo vieron llegar primero y ganar el oro en el maratón de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Su hazaña la alcanzó apenas minutos después de que Gladys Tejeda hiciera lo mismo, ganar el oro en los Juegos Panamericanos.

Y mientras Pacheco ganaba aquí, en la Videna, a miles de kilómetros, su “compañera de festejos”, Gladys, quedaba quinta en el maratón de Taipei.

Los dos, Pacheco y Tejeda, tienen un norte fijo: los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Para Cristhian serán sus segundos Juegos; para Gladys los terceros, tras debutar en Londres 2012 y acabar en el puesto 15 en Río 2016.

PRESENCIAL, NO PRESENCIAL

En la Videna no hubo público. La “nueva normalidad” lleva a alentar desde casa. Pero eso no amilanó a atletas de la talla de Jovana de la Cruz, por ejemplo, quien también ganó los 5,000 metros y sus 16min16s27c también fueron considerados como la mejor marca femenina del Nacional de Mayores.

(Foto: Federación Peruana de Atletismo)

Fueron casi 300 los valientes que se pararon en la línea de partida, siguiendo los protocolos: exámenes médicos en la semana previa a la competencia, ingresar a zona de desinfección, mantener la mascarilla puesta hasta el momento de la competencia y después de esa, y evitar los contactos físicos.

Diana Bazalar impuso un récord en pandemia. Participó en tres pruebas y ganó 3 oros: 100 metros planos, 100 y 400 con vallas. Ella y Sebastián Tang se consagraron como los más veloces del 2020. En un año en el que todo corrió más lento, que los días se volvieron interminables, que todos los días de la semana parecían sábados, Diana y Sebastián se convirtieron en los más rápidos del Perú.

(Foto: Federación Peruana de Atletismo)

Con un 2021 con un calendario aún en duda, con torneos que no se saben si se lograrán disputar, aparecieron nombres para aplaudir. Nuevos o nombres clásicos que salieron campeones y que motivan pues el deporte sigue siendo un motivo para pensar en positivo. Maitte Torres (oro en 400 y 800 metros), Rina Cjuro (1,500), Nicole Hein (garrocha), Silvana Segura (triple), Ximena Zorrilla (martillo), Nadia Requena (jabalina) y Paola Mautino (largo); Joseph Melgar (martillo), Antoni Paz (jabalina), Walter Cano (bala), David Sáenz (400),Luis Eléspuru (400 con vallas) y Walter Nina (800) lograron algunos de los oros en disputa.

(Foto: Federación Peruana de Atletismo)

Seguro habrá quien quiera ‘bajarle’ la llanta al torneo, decir que fue ‘misio’, que no hubo récords batidos, y que no había necesidad de abrir una joya de estadio, hoy administrado por Legado, para tan poco. Pero seguro que ese grupo, que son minoritarios, no saben lo que es el esfuerzo, la dedicación y las ganas de salir adelante.

Los atletas son parte de esa raza diferente, que nos regala, en época de fiestas navideñas algo que es difícil de embotellar, pero que es un virus aceptable: entusiasmo, fuerza y coraje, eso que necesitamos en cantidades industriales para superar la peor crisis sanitaria del mundo y vivir para contar lo que pasará en el 2021 o en los años sucesivos.

MÁS EN DT

VIDEOS RECOMENDADOS

Campeón mundial de BMX realiza exhibiciones de trucos en Caracas

Sporting Cristal: el mejor equipo de la década